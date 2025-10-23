Αλλαγή ώρας 2025: Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

Κανονικά θα ισχύσει για έναν ακόμα Οκτώβριο το μέτρο της αλλαγής της ώρας.

Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος η αλλαγή ώρας θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της τελευταίας Κυριακής του Οκτωβρίου δηλαδή στις 26 Οκτωβρίου.

Οι πολίτες καλούνται στις 4:00 τα ξημερώματα να γυρίσουν τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω.

Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείο Μεταφορών αναφέρει:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. ».

Γιατί η αλλαγή ώρας συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά το τέλος της αλλαγής της ώρας από το 2018, ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνουν τον τερματισμό της πρακτικής.

Ωστόσο, οι κυβερνήσεις δεν κατέληξαν ποτέ σε συμφωνία και έκτοτε δεν έχει συμβεί τίποτα.

Η ισπανική κυβέρνηση θα προτείνει την ερχόμενη Δευτέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον οριστικό τερματισμό της αλλαγής της ώρας στην Ευρώπη.

Το τρέχον καθεστώς αλλαγής της ώρας ρυθμίζεται από μια οδηγία του 2000, η ​​οποία ορίζει ότι κάθε χρόνο τα ρολόγια μετακινούνται, αντίστοιχα, μία ώρα μπροστά και μία ώρα πίσω την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη και το τέλος της θερινής ώρας.

Η αλλαγή της ώρας δεν αποτελεί παγκόσμιο κανόνα. Στην Ασία, για παράδειγμα, μόνο έξι χώρες το κάνουν, και στην Αμερική μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, το Μεξικό και η Αργεντινή. Αλλά στην Πορτογαλία, συμβαίνει εδώ και πάνω από 100 χρόνια.

Δημοσκόπηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έδειξε ότι το 84% των ερωτηθέντων υποστηρίζει το τέλος της εποχικής αλλαγής της ώρα.

Γιατί γίνεται η αλλαγή της ώρας

Το μέτρο της αλλαγής της ώρας έχει ως βασικό πλεονέκτημα την εξοικονόμηση ενέργειας. Συνολικά, κατά τους επτά μήνες της θερινής ώρας εξοικονομούμε 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλευόμενοι τον Ήλιο.

Τη δεκαετία του '70, υπό την επήρεια της πετρελαϊκής κρίσης, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούσαν να εκμεταλλευθούν το φως της ημέρας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Από το 1996 ισχύει μία ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση, κατά την οποία την Άνοιξη γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά (ώστε να αξιοποιούμε το φως της ημέρας για μία ώρα επιπλέον), ενώ το Φθινόπωρο τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.

Πότε θεσπίστηκε το μέτρο στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1932 όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά.

Η αλλαγή της ώρας, που είχε υιοθετηθεί αρχικά για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και ισχύει επίσης και σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες (στη Γαλλία από το 1976), προκαλεί έντονες αντιδράσεις εδώ και χρόνια.

Οι επικριτές της επικαλούνται επιστημονικές έρευνες που συνδέουν την αλλαγή της ώρας με ασθένειες του καρδιαγγειακού ή ανοσοποιητικού συστήματος, λόγω της διακοπής του βιολογικού κύκλου, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν ότι δεν παρατηρείται πλέον οποιαδήποτε εξοικονόμηση ενέργειας.

