Λάρισα: Πόσους τόνους καφέ καταναλώνουν τη μέρα οι Λαρισαίοι και πόσες καφετέριες μετράει

Δεν είναι τυχαίο ο χαρακτηρισμός «η πόλη του καφέ»

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι η Λάρισα είναι γνωστή ως «η πόλη του καφέ».

Οι Λαρισαίοι αγαπούν τον καφέ παραπάνω και από τους Βραζιλιάνους μιας και δεν είναι μόνο η απόλαυση του συγκεκριμένου ροφήματος, αλλά η όλη …τελετουργία που απολαμβάνουν δύο και πολλές φορές ακόμα και τρεις φορές τη μέρα οι 200.000 και πλέον κάτοικοι της πόλης που της δίνουν ένα διαφορετικό αέρα αλλά και ένα ρεκόρ: Μία καφετέρια ανά 170 κατοίκους, με την πόλη να μετράει πάνω από 1000 καφετέριες στην πόλη.

Εντυπωσιακό, μάλιστα είναι και το νούμερο της ημερήσιας κατανάλωσης του καφέ, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι Λαρισαίοι καταναλώνουν 9 τόνους καφέ τη μέρα.

Δείτε το βίντεο:

