Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» – 30 λεπτά καθυστερήσεις στην Αττική οδό
Πολλές καθυστερήσεις στους οδικούς άξονες για ακόμη ένα πρωινό
Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο της Αττικής καθώς η κίνηση στους δρόμους διεξάγεται με σοβαρά προβλήματα.
Σχεδόν μπλοκαρισμένος μοιάζει ο Κηφισός, ενώ μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις σε λεωφόρο Κηφισίας και λεωφόρο Μεσογείων, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.
Στην Αττική οδό:
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10'-15' από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
