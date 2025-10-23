Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» – 30 λεπτά καθυστερήσεις στην Αττική οδό

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο της Αττικής καθώς η κίνηση στους δρόμους διεξάγεται με σοβαρά προβλήματα.

Σχεδόν μπλοκαρισμένος μοιάζει ο Κηφισός, ενώ μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις σε λεωφόρο Κηφισίας και λεωφόρο Μεσογείων, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Στην Αττική οδό:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10'-15' από Πλακεντίας έως Κηφισίας.