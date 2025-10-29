Φρένο στο ποτό των ανηλίκων: Χειροπέδες σε επτά άτομα και εκατοντάδες έλεγχοι στη Θεσσαλονίκη

Με στοχευμένες επιχειρήσεις σε ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, η Ελληνική Αστυνομία έβαλε στο μικροσκόπιο την παράνομη διάθεση και κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής.

Κατά το χρονικό διάστημα 24 έως 28 Οκτωβρίου 2025, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή υπαλλήλου του Γ’ Τμήματος της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποίησαν 159 ελέγχους σε καταστήματα και 750 ελέγχους σε άτομα.

Το αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν η σύλληψη επτά ατόμων που κατηγορούνται για διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους - μια πρακτική που, πέρα από παράνομη, μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.

