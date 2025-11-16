Πρέβεζα: 16χρονη στο νοσοκομείο από κατανάλωση αλκοόλ - Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη καταστήματος

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (16/11) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού μέθης ανήλικης, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πρώτες πρωινές ώρες, συνελήφθη ο ημεδαπός, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου, όπως προέκυψε, η ανήλικη είχε καταναλώσει νωρίτερα αλκοόλ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Η 16χρονη μαθήτρια στην οποία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες είναι εκτός κινδύνου.

