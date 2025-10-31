Κρήτη: To ολέθριο τρίπτυχο «4x4, αλκοόλ και όπλα» - Καλάσνικοφ και σφαίρες σε μπάλες με τριφύλλι

Μία δολοφονία κατά τη διάρκεια γνωστού πανηγυριού στην Κίσσαμο, όπου ένας 23χρονος πυροβόλησε θανάσιμα έναν 52χρονο εξάδελφό του, επανέφερε στο προσκήνιο τη σχέση της Κρήτης με τα όπλα.

«Είναι, δυστυχώς, στο DNA των κρητικών» υποστηρίζουν κάποιοι. Master… στη χρήση όπλων έχουν ακόμα και αμούστακα αγόρια σε χωριά του νησιού, σημειώνει το cretalive.gr.

Η έξαψη για τα όπλα είναι εθιστική, εξ’ ου και η τεράστια «μπίζνα» που διαχρονικά έχει στηθεί πάνω στο λαθρεμπόριο όπλων και πυρομαχικών. Όπλα και σφαίρες διακινούνται στη «μαύρη αγορά» με τα… κασόνια. Δεν περνάει μέρα που να μην έχει σημειωθεί σύλληψη και κατάσχεση όπλου ή όπλων, ενώ τα τελευταία χρόνια οι τοπικές αστυνομικές δυνάμεις έχουν διαχειριστεί σοβαρές υποθέσεις εισαγωγής και μεταφοράς βαρύ οπλισμού και εκατοντάδων χιλιάδων φυσιγγίων από το εξωτερικό στην Ελλάδα, με τελικό προορισμό την Κρήτη.

Νοοτροπία που σκοτώνει

Για τους εμπλεκόμενους Κρητικούς δεν τίθεται ζήτημα ηθικής και κοινωνικής απαξίας. Είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν τις ποινικές ευθύνες για χάρη της κουλτούρας, του εθιμικού δικαίου και φυσικά της… τσέπης. Δηλώνουν οι περισσότεροι συλλέκτες ή ότι είναι πρόθυμοι να σπαταλήσουν χιλιάδες ευρώ για να πυροβολούν για πλάκα με φίλους στα βουνά…

Αστυνομικοί του Οργανωμένου είχαν «ξετρυπώσει» καλάσνικοφ και δεκάδες χιλιάδες σφαίρες σε μπάλες με τριφύλλι, προερχόμενες από την Αλβανία. Σε άλλη περίπτωση είχαν «ξεθάψει» όπλα από χωράφια στην περιοχή της Κισσάμου ή είχαν «τσακώσει» τον πραγματικό αποδέκτη οπλισμού που αποστέλλονταν συστημένα από το εξωτερικό με δήθεν παραλήπτρια μία υπερήλικη γιαγιά σε χωριό του Ρεθύμνου. Και πού να αναφερθούμε στις πληροφορίες-ιστορίες που θέλουν σκάφη να προσεγγίζουν νυκτερινές ώρες απόκρημνες παραλίες της νότιας Κρήτης για να ξεφορτώσουν οπλισμό.

Και κάπως έτσι, γαλουχούνται γενιές και γενιές.. Πατεράδες, παππούδες, θείοι σύντεκνοι, ρίχνουν καμαρωτές μπαλοθιές μπροστά στα μικρά παιδιά τους, όσο κατεβάζουν «κούπες». Με το πιστόλι στο ζωνάρι ή πάνω στο τραπέζι. Και αυτές οι εικόνες πράγματι «γράφουν» στο DNA τους σαν πράξεις λεβεντιάς και ανδρισμού. Είναι πρότυπο που επιβάλλει την οπλοφορία στα χωράφια, στα βοσκοτόπια, στο 4χ4, στις κοινωνικές συναθροίσεις, σε γάμους, βαπτίσεις, ακόμα και στο μπαρ.

Δολοφονία στο Έλος

Η Κρήτη για μία ακόμα φορά βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας με αφορμή τη δολοφονία 52χρονου στη γιορτή κάστανου, στο Έλος, μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων. Ο δράστης, ντόπιος, μόλις 23 ετών, με ιστορικό-σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ σε θέματα οπλοφορίας-οπλοχρησίας, πυροβόλησε το θύμα με 22άρι. Μία από τις σφαίρες έπληξε την καρδιά τον 52χρονο και στάθηκε μοιραία για τη ζωή του.

Τούτες τις ημέρες, όμως, βρίσκεται σε εξέλιξη και η δίκη για τις ματωμένες κουρές στο Οροπέδιο Καθαρού όπου στη διάρκεια γλεντιού μία από τις μπαλοθιές έπληξε θανάσιμα, σχεδόν σε ευθεία βολή, τον 36χρονο Γιώργο Νταγιάκο, πατέρα ενός μικρού παιδιού. Στο εδώλιο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κάθεται ο 33χρονος μπατζανάκης του. «Δεν είναι ούτε το πρώτο, ούτε το δεύτερο, ούτε το τρίτο και, δυστυχώς, ούτε το τελευταίο τέτοιο περιστατικό που συμβαίνει στη νήσο Κρήτη» σχολίασε κατ’ επανάληψη η πρόεδρος της έδρας.

Σε άλλη δίκη που αφορούσε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε χωριό του Μονοφατσίου, ο δράστης επικαλέστηκε την «κακή στιγμή», με την πρόεδρο της έδρας να μην χαρίζεται: «Η παλικαριά είναι λίγο παρεξηγημένη εδώ στην Κρήτη. Η παλικαριά δεν είναι να βγάλω το όπλο. Παλικαριά είναι να έχω το σθένος, την πυγμή, το θάρρος να παραδεχτώ τα λάθη μου, να αναλάβω τις ευθύνες μου. Εκεί είναι η μαγκιά. Όταν έχουμε το όπλο, όλοι είμαστε ισχυροί. Καλή η συγγνώμη αλλά δεν φθάνει αν δεν συνοδεύεται από πράξεις».

Επίδειξη όπλων σε συναθροίσεις

Ο Γιάννης Τσιάμπας είναι έμπειρος και καταξιωμένος πραγματογνώμονας πυροβόλων όπλων-βλητικής και έχει κληθεί να εισφέρει την επιστημονική του γνώμη σε όλες τις μεγάλες δίκες που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα και αφορούν ανθρωποκτονίες ή απόπειρες ανθρωποκτονίας. Ασχολείται με το αντικείμενο εδώ και 20 χρόνια.

Ο Γιάννης Τσιάμπας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

«Υπάρχει στο κρητικό DNA η αγάπη για τα όπλα. Οι κρητικοί έχουν σχέσεις λατρείας με τα όπλα» επισημαίνει, ωστόσο, ούτε και ο ίδιος μπορεί να κατανοήσει τους λόγους εκείνους που ωθούν τους κρητικούς να κουβαλούν ή να επιδεικνύουν το όπλο σε μία κοινωνική συνάθροιση.

«Και σε άλλες περιοχές αγαπούν τα όπλα, όμως δεν τα φέρουν πάνω τους στις κοινωνικές εκδηλώσεις. Το να κουβαλάς το όπλο στο ζωνάρι, στη βόλτα, στα χωράφια, είναι θέμα νοοτροπίας και πρέπει να αναζητήσουμε το γιατί γίνεται αυτό στο πεδίο της κοινωνιολογίας. Στα Ιωάννινα, για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλά όπλα. Οι άνθρωποι εκεί έχουν τεράστιες συλλογές, νόμιμες οι περισσότερες, αλλά δεν τα βγάζουν έξω. Κανείς δεν φέρει όπλο σε μία κοινωνική συνάθροιση. Στην Κρήτη μας αρέσει να τα κουβαλούμε, να τα επιδεικνύουμε σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Και ενώ πραγματικά οι κρητικοί αγαπούν τα όπλα, κάποιοι τα αγαπούν με λάθος τρόπο» τονίζει, εστιάζοντας στο ολέθριο τρίπτυχο «4χ4, αλκοόλ και όπλα».

Όσο για τους άσκοπους πυροβολισμούς, που έχουν κλείσει ακόμα και σπίτια, ο κ. Τσιάμπας κάνει λόγο για καθαρή ανοησία. «Από την στιγμή που κάποιος κρητικός γραφτεί σε έναν σκοπευτικό σύλλογο και δει πώς είναι η σωστή χρήση των όπλων, αυτόματα παύει τους άσκοπους πυροβολισμούς. Οι σκοπευτικοί σύλλογοι είναι η απόλυτη λύση, όπως συμβαίνει σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Κάποιος που αγαπά τα όπλα, μπορεί να εγγραφεί σε έναν σκοπευτικό σύλλογο, να έχει νόμιμα το όπλο του, καταγεγραμμένο επίσημα από την αστυνομία, να μάθει και πώς είναι η σωστή χρήση του όπλου. Άλλο να πυροβολείς οριζόντια τον στόχο και άλλο να πυροβολείς κάθετα στον αέρα» σημειώνει.

«Όταν πυροβολείς στον αέρα, η βολίδα δεν πάει στο διάστημα»

Και τι σημαίνει να πυροβολείς στον αέρα; «Υπάρχουν τέσσερις κανόνες ασφαλείας για τα όπλα. Ο ένας από τους κανόνες αυτούς λέει ότι πρέπει να ξέρουμε πού θα καταλήξει η βολίδα μας. Όταν πυροβολούμε στον αέρα, δεν γνωρίζουμε πού θα καταλήξει η βολίδα. Και φυσικά δεν θα πάει στο διάστημα. Θα διανύσει μία τροχιά και θα καταπέσει πάλι στη γη, με μία ικανή ταχύτητα να προκαλέσει και θανατηφόρο τραυματισμό. Έχει συμβεί αυτό και όχι μόνο μία φορά. Η βολίδα κατεβαίνει με το οπίσθιο μέρος της και όχι με την αιχμή της, τη «μύτη» της δηλαδή, και έχει υπολογιστεί ότι η ταχύτητα με την οποία κατεβαίνει είναι ικανή να διαπεράσει το ανθρώπινο δέρμα, και το οστό κάποιες φορές. Όταν πυροβολείς στον αέρα, πυροβολείς προς μη ασφαλή κατεύθυνση και άρα παραβιάζεται ο ένας από τους τέσσερις κανόνες ασφαλείας», εξηγεί.

Πρόσφατα, όπως αναφέρει ο κ. Τσιάμπας, καταγράφηκε συμβάν σε περιοχή του Ρεθύμνου με υλικές ζημιές και τραυματισμό, σε απόσταση 4,5 χιλιομέτρων από το σημείο ρίψης των πυροβολισμών. Ένας πυροβολούσε σε κοινωνική εκδήλωση και η βολίδα «προσγειώθηκε» σε μία χιλιομετρική απόσταση των 4,5 χλμ και τραυμάτισε ελαφρά κάποιον άνθρωπο, ο οποίος πραγματικά είχε «τύχη βουνό».

Ποιος μπορεί να ξεχάσει, ανάμεσα στα τόσα περιστατικά, και αυτό που συνέβη σε ηλικιωμένο, σε περιοχή του Ηρακλείου, ο οποίος βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του και ο θάνατος ήρθε «ουρανοκατέβατος». «Η σφαίρα πέρασε από την ραφή του κρανίου και εισήλθε στον εγκέφαλο του και πέθανε. Αρχικώς θεωρήθηκε ως αιφνίδιος θάνατος και στη νεκροψία-νεκροτομή εντόπισαν ανάποδα την βολίδα στο κεφάλι» περιγράφει.

«Οπλο-ανάπαυση»

Ο κ. Τσιάμπας θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την πρωτοβουλία που είχε αναληφθεί το 2004, επί υπουργίας του Γιώργου Βουλγαράκη, περί «οπλο-ανάπαυσης», τονίζοντας ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να συνεχιστεί. «Είχαν πει τότε: δεν ζητάμε να κατασχέσουμε τα όπλα σας. Ζητάμε να τα νομιμοποιήσετε και να μην τα χρησιμοποιείτε σε άσκοπους πυροβολισμούς. Ήταν σημαντική πρωτοβουλία, έμεινε, δυστυχώς στη μέση. Δεν ολοκληρώθηκε. Η δεύτερη φάση προέβλεπε να γίνει τροποποίηση ώστε τα όπλα αυτά να μπορούν να δηλωθούν, τα παράνομα δηλαδή, όσα είναι κειμήλια να μπουν σε άδεια συλλέκτη και κάποια άλλα να μπορούν να τα κρατήσουν με σκοπευτική άδεια», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον έμπειρο πραγματογνώμονα, «με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε πάταξη του λαθρεμπορίου και κάποιοι που κατέχουν ένα όπλο, θα μπορούν να το δηλώσουν και να το κατέχουν νόμιμα, με πλήρως καταγεγραμμένα τα χαρακτηριστικά του από τις Αρχές ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιεί νόμιμα σε ένα σκοπευτήριο». Όπως εξηγεί, θα πρέπει να ισχύσει και για τα ραβδωτά όπλα αυτό που ήδη εφαρμόζεται για τα λειόκαννα κυνηγετικά, τα οποία κάνουν πολύ μεγαλύτερη ζημιά, υποστηρίζει, από ένα 22άρι ή 9άρι, αν τα χρησιμοποιήσεις για κακό σκοπό.

Σημειώνεται ότι κάποιος που κατέχει ένα όπλο που θεωρείται πολεμικό, διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Κατά τον κ. Τσιάμπα, ευτυχώς υπάρχει νομολογία πια, βάσει αποφάσεως του 2022 του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που ορίζει ως πολεμικό το όπλο που χρησιμοποιείται από τους σύγχρονους στρατούς. «Είναι μία κορυφαία νομολογία που έρχεται να διορθώσει μία κατάσταση καθώς χαρακτηρίζονταν πολεμικά ακόμα και όπλα του ’40. Στις περιπτώσεις που κάποιος κατέχει όπλα π.χ. του Ελληνοϊταλικού πολέμου, θα έπρεπε να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση ώστε να μπορεί να τα δηλώσει, να τα απενεργοποιήσει (να τα καταστήσει μη λειτουργικά) και να τα κρατήσει με άδεια συλλέκτη. Υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη, μία υπουργική απόφαση επί Βουλγαράκη, η οποία όμως δεν εφαρμόζεται. Αν εφαρμοζόταν, ένα πολύ μεγάλο μέρος των όπλων θα «έφευγε» από την παράνομη διακίνηση και θα πήγαινε στη νόμιμη, όπως γίνεται σήμερα με τα λειόκαννα κυνηγετικά».

