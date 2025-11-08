Θεσσαλονίκη: Κατάστημα σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικο - Συνελήφθη ο υπεύθυνος

Ένας υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς σύμφωνα με καταγγελία το κατάστημα σέρβιρε αλκοόλ σε 17χρονο.

Κατά πληροφορίες, το συμβάν έγινε σε περιοχή του Ευόσμου. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τις τελευταίες ώρες πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και σε καταστήματα για παράβαση του Νόμου για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, κατά τους οποίους συνελήφθη και ο υπεύθυνος καταστήματος.