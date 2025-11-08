Θεσσαλονίκη: Κατάστημα σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικο - Συνελήφθη ο υπεύθυνος
Ο μαθητής ήταν 17 χρονών
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένας υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς σύμφωνα με καταγγελία το κατάστημα σέρβιρε αλκοόλ σε 17χρονο.
Κατά πληροφορίες, το συμβάν έγινε σε περιοχή του Ευόσμου. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τις τελευταίες ώρες πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και σε καταστήματα για παράβαση του Νόμου για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, κατά τους οποίους συνελήφθη και ο υπεύθυνος καταστήματος.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:38 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για ναρκωτικά
10:20 ∙ LIFESTYLE
Πασχάλης: Αποκάλυψε πως έχει ξεκινήσει να γράφει την αυτοβιογραφία του
08:07 ∙ WHAT THE FACT
Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις
13:38 ∙ WHAT THE FACT
Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα
08:34 ∙ WHAT THE FACT
Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει
06:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ