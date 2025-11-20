Τραγωδία στην Εύβοια: Ένας νεκρός σε φωτιά σε χωράφι
Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε οικόπεδο που βρίσκεται πλησίον ιεράς μονής στην περιοχή
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου στην Εύβοια καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του ύστερα από φωτιά που ξέσπασε δίπλα σε μοναστήρι στην Άνω Βάθεια.
Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε οικόπεδο που βρίσκεται πλησίον ιεράς μονής στην περιοχή, όπως αναφέρει το eviathema.gr. Για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Η φωτιά έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του θύματος, ούτε έχει διευκρινιστεί αν ο θάνατός του προήλθε από τις αναθυμιάσεις, τα εγκαύματα ή αν προϋπήρχε της πυρκαγιάς.
