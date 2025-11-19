Φωτιά σε καφετέρια στην Καισαριανή, έσβησε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/11) σε καφετέρια που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δαμάρεως και Χρυσοστόμου Σμύρνης, στην περιοχή της Καισαριανής.

Κάτοικοι που είδαν καπνούς και φλόγες να βγαίνουν από το εσωτερικό της καφετέριας, ενημέρωσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα της Πυροσβεστικής και περιόρισαν τις φλόγες πριν επεκταθούν σε παρακείμενα κτήρια.