Φωτιά σε καφετέρια στην Καισαριανή, έσβησε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/11) σε καφετέρια που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δαμάρεως και Χρυσοστόμου Σμύρνης, στην περιοχή της Καισαριανής.
Κάτοικοι που είδαν καπνούς και φλόγες να βγαίνουν από το εσωτερικό της καφετέριας, ενημέρωσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα της Πυροσβεστικής και περιόρισαν τις φλόγες πριν επεκταθούν σε παρακείμενα κτήρια.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
07:15 ∙ WHAT THE FACT
Η πτώση του Ίκαρου: Η φωτογραφία της χρονιάς - Skydiver «βουτά» με θέα τον ήλιο!
07:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Νοεμβρίου
06:32 ∙ BOMBER
Μπέρδεψαν τα μπούτια τους οι αριστεροδεξιοί
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 19 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
07:15 ∙ WHAT THE FACT