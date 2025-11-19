Κρήτη: Σύλληψη άνδρα για φωτιά σε οικοπεδικό χώρο
Η Πυροσβεστική διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο πλαίσιο του αυτοφώρου συνελήφθη χθες, 18 Νοεμβρίου, ένας άνδρας στο Ηράκλειο, για πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικόπεδο στην περιοχή του Δήμου Ηρακλείου.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πυροπροστασίας και εμπρησμών. Παράλληλα, η Πυροσβεστική διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:22 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Σύλληψη άνδρα για φωτιά σε οικοπεδικό χώρο
11:29 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
EuroLeague: Συνάντηση Μποντιρόγκα - Βρούτση για το Final-4
11:37 ∙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ