Κρήτη: Σύλληψη άνδρα για φωτιά σε οικοπεδικό χώρο

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου συνελήφθη χθες, 18 Νοεμβρίου, ένας άνδρας στο Ηράκλειο, για πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικόπεδο στην περιοχή του Δήμου Ηρακλείου.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πυροπροστασίας και εμπρησμών. Παράλληλα, η Πυροσβεστική διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.

