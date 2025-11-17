Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε διαμέρισμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε διαμέρισμα σε περιοχή των Κωνσταντινουπολίτικων, ενώ, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στο σημείο, σύμφωνα με το thestival.gr.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα.