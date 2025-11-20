Συναγερμός στη Χαλκιδική: Αγέλη λύκων τριγυρνά μια ανάσα από τα σπίτια - Ανήσυχοι οι κάτοικοι

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι είναι θετικό το γεγονός ότι πρόκειται για αγέλη και όχι για μεμονωμένους λύκους 

Συναγερμός στη Χαλκιδική: Αγέλη λύκων τριγυρνά μια ανάσα από τα σπίτια - Ανήσυχοι οι κάτοικοι

Η αγέλη που αποτελείται από 5 λύκους όπως καταγράφηκε από αγρότη στην περιοχή Ελαιοχώρια στη Χαλκιδική 

Την ανησυχία των κατοίκων προκάλεσε η εμφάνιση αγέλης λύκων έξω από το χωριό Ελαιοχώρια της Χαλκιδικής καθώς το τελευταίο διάστημα αποτελεί ολοένα και συχνότερο φαινόμενοι τα άγρια ζώα να εμφανίζονται πολύ κοντά στις κατοικίες τους είτε μεμονωμένα είτε σε αγέλη.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύει το thestival.gr φαίνεται μια αγέλη αποτελούμενη από έξι λύκους με τους πέντε εξ΄αυτών να φαίνονται σαφώς καλοζωισμένοι, γεγονός που μαρτυρά πως καταφέρνουν και βρίσκουν τα θηράματα τους.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε την περασμένη Κυριακή 16 Νοεμβρίου πό αγρότη ο οποίος δήλωσε ότι είχε πάει στα Ελαιοχώρια για να πραγματοποιήσει ράντισμα σε καλλιέργειες που διατηρεί.

«Ο γιος μου τράβηξε τη φωτογραφία όπου φαίνονται οι πέντε από τους έξι λύκους. Εδώ στην περιοχή μας βλέπουμε λύκους μεμονωμένους αλλά όχι αγέλες» είπε η μητέρα του η οποία μάλιστα ανέβασε τη εν λόγω φωτογραφία σε σελίδα στο Facebook προκειμένου όπως είπε να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής καθώς όπως τόνισε «προσωπικά κάνω βόλτες με τα τρία σκυλιά και θεώρησα σκόπιμο να ενημερώσω τον κόσμο να προσέχει».

Η πρόεδρος της κοινότητας Ελαιοχωρίων, κ. Δώρα Τσιρίμπαση ανέφερε στο thestival.gr ότι πληροφορήθηκε την εμφάνιση της αγέλης των λύκων και θα ενημερώσει τον δημοτική αρχή της Νέας Προποντίδας. «Έχουμε λύκους στην περιοχή αυτό είναι γνωστό. Και ο σύζυγος μου έχει δει πολλές φορές μεμονωμένους λύκους, όχι όμως αγέλη», τόνισε η κ. Τσιρίμπαση.

«Ευχάριστο το ότι είναι αγέλη κι όχι μοναχικοί λύκοι»

Η Χαλκιδική όπως είπε στο thestival.gr ο γενικός συντονιστής της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ», Σπύρος Ψαρούδας είναι «βιότοπος λύκων, δεν είναι η μοναδική αγέλη αυτή που εμφανίστηκε στα Ελαιοχώρια» και επισήμανε ότι «δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση».

«Εδώ και χρόνια είναι γνωστό ότι έχουμε αγέλες λύκων στην Χαλκιδική οι οποίοι παίζουν ευτυχώς έναν ρόλο ρύθμισης των οικοσυστημάτων γιατί η φυσική τους λεία είναι αγριογούρουνα και άλλα μικρά θηλαστικά και όχι μόνο δεν πρέπει μας προκαλεί εντύπωση αλλά να μας χαροποιεί που υπάρχει η αγέλη στην περιοχή» είπε ο κ. Ψαρούδας χαρακτηρίζοντας «ευχάριστο» το ότι είναι αγέλη κι όχι μοναχικοί λύκοι «διότι ως αγέλη έχουν ιεραρχία και έχουν τη δυνατότητα να τρέφονται με φυσική λεία. Αν τα ζώα είναι μεμονωμένα δεν μπορούν τραφούν εύκολα και παίρνουν ρίσκα πλησιάζοντας σε κατοικημένες περιοχές».

Η αγέλη σύμφωνα με τη μαρτυρία του αγρότη που τράβηξε και τη φωτογραφία βρέθηκε σε απόσταση περίπου 2-3 χιλιομέτρων από το χωριό Ελαιοχώρια και όπως ανέφερε ο κ. Ψαρουδας η απόσταση αυτή είναι μεγάλη.

«Θα είναι πρόβλημα εάν οι λύκοι εξοικειωθούν και ουσιαστικά προσκαλεστούν να αναζητήσουν τροφή από τα σκουπίδια, οικόσιτα ζώα κλπ. Αν δηλαδή βρουν πιο εύκολα τροφή», είπε και πρόσθεσε ότι ένα μέτρο προστασίας για να μην πλησιάσουν οι λύκοι μέσα σε κατοικημένη περιοχή είναι «να αφαιρέσουμε τους παράγοντες ή τα στοιχεία που μπορεί να προσελκύσουν τον λύκο κοντά σε κατοικημένη περιοχή». Επεσήμανε δε, ότι το κύριο ζήτημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα σκουπίδια κι ότι πρέπει αυτά να συλλέγονται τακτικά και να γίνεται ορθή διαχείριση τους.

«Εάν υπάρχει εξοικείωση των λύκων με τον άνθρωπο τότε υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο ακολουθείται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. το οποίο έχει συνταχθεί από ένα ευρωπαϊκό έργο και έχει ως αντικείμενο τους περιαστικούς λύκους, αυτούς δηλαδή που πλησιάζουν σε αστικά κέντρα. Το εν λόγω πρωτόκολλο είναι σε διαδικασία θεσμοθέτησης και προβλέπει μια σειρά κλιμακούμενων ενεργειών στις περιπτώσεις που εμφανίζονται λύκοι σε αστικά κέντρα» είπε ο κ. Ψαρούδας.

Στην κορύφωση των ενεργειών αυτών είναι η παγίδευση του λύκου ακόμα και η θανάτωση του ζώου αν έχει επιτεθεί σε άνθρωπο. Μια τέτοια περίπτωση, επίθεσης λύκου σε άνθρωπο σημειώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου σε παραλία του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής με την ειδική ομάδα της «Καλλιστώ» να έχει σπεύσει στην περιοχή και να εργάζεται εδώ και μήνες προκειμένου να παγιδεύσει το λύκο.

«Πιάσαμε τον σύντροφο του. Αυτά ήταν μοναχόλυκοι, νεαρά άτομα τα οποία όμως όπως διαπιστώσαμε και από τις κάμερες και τα drone, ότι κινούνται μαζί τα δύο ζώα, μαρκάρουν την περιοχή και προσπαθούν να σχηματίσουν αγέλη», κατέληξε ο κ. Ψαρούδας που αισιοδοξεί ότι σύντομα θα πιαστεί και ο δεύτερος λύκος στην περιοχή του Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής.

