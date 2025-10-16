Βίντεο από την Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων

Ένα ασυνήθιστο, για τα ελληνικά δεδομένα, περιστατικό κατέγραψε κάμερα στην Πάρνηθα και συγκεκριμένα στη λίμνη Μπελέτσι, καθώς ένα ελάφι βούτηξε για να σωθεί από αγέλη λύκων!

Στο βίντεο φαίνεται το ελάφι να καταδιώκεται από τους λύκους και μη έχοντας άλλη επιλογή πέφτει στα νερά της λίμνης ενώ οι λύκοι περιμένουν απέξω.

Αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι φυσικά το γεγονός πως πρόκειται για κατοικημένη περιοχή, καθώς είναι δίπλα η Ιπποκράτειος Πολιτεία, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο διαρκώς υπάρχει ανθρώπινη παρουσία λόγω περιπατητών αλλά και οικογενειών που πηγαίνουν κοντινές εκδρομές.

Μάλιστα, ειδικός είχε αναφέρει στο Newsbomb.gr πώς το φαινόμενο με την αύξηση του πληθυσμού των λύκων, οφείλεται στο καθεστώς προστασίας του είδους, ωστόσο πλέον πλησιάζουν ολοένα στον αστικό ιστό.

Να σημειωθεί πως προ ημερών στο Μενίδι, αγέλη λύκων είχε επιτεθεί σε αδέσποτο και το είχε σκοτώσει.

Η παρουσία του λύκου ήταν αυξητική στην Πάρνηθα, καθώς τον Νοέμβριο του 2015 ο αριθμός υπολογιζόταν σε 7-8 ζώα (3-4 ζευγάρια)», αργότερα έγιναν 25, και σήμερα υπολογίζονται σε 40!