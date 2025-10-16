Βίντεο από την Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων

Σε ένα από τα πλέον πολύβουα σημεία του Εθνικού Δρυμού αγέλη λύκων κυνήγησε ελάφι!

Δημήτρης Δρίζος

Βίντεο από την Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα ασυνήθιστο, για τα ελληνικά δεδομένα, περιστατικό κατέγραψε κάμερα στην Πάρνηθα και συγκεκριμένα στη λίμνη Μπελέτσι, καθώς ένα ελάφι βούτηξε για να σωθεί από αγέλη λύκων!

Στο βίντεο φαίνεται το ελάφι να καταδιώκεται από τους λύκους και μη έχοντας άλλη επιλογή πέφτει στα νερά της λίμνης ενώ οι λύκοι περιμένουν απέξω.

Αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι φυσικά το γεγονός πως πρόκειται για κατοικημένη περιοχή, καθώς είναι δίπλα η Ιπποκράτειος Πολιτεία, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο διαρκώς υπάρχει ανθρώπινη παρουσία λόγω περιπατητών αλλά και οικογενειών που πηγαίνουν κοντινές εκδρομές.

Μάλιστα, ειδικός είχε αναφέρει στο Newsbomb.gr πώς το φαινόμενο με την αύξηση του πληθυσμού των λύκων, οφείλεται στο καθεστώς προστασίας του είδους, ωστόσο πλέον πλησιάζουν ολοένα στον αστικό ιστό.

Να σημειωθεί πως προ ημερών στο Μενίδι, αγέλη λύκων είχε επιτεθεί σε αδέσποτο και το είχε σκοτώσει.

Η παρουσία του λύκου ήταν αυξητική στην Πάρνηθα, καθώς τον Νοέμβριο του 2015 ο αριθμός υπολογιζόταν σε 7-8 ζώα (3-4 ζευγάρια)», αργότερα έγιναν 25, και σήμερα υπολογίζονται σε 40!

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:59ΚΟΣΜΟΣ

Nετανιάχου: «Όσοι απειλούν το Ισραήλ, θα πληρώσουν βαρύ τίμημα- Θα πετύχουμε όλους μας τους στόχους»

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Τα εθνικά συμφέροντα υποχωρούν εξαιτίας της πολιτικής Μητσοτάκη»

13:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για 6 περιοχές - Καταιγίδες και θύελλες σε λίγες ώρες

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Καρβέλης: Νεκρός σε τροχαίο το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - Σκοτώθηκε ενώ πήγαινε για κυνήγι

13:43ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Γιατί οι νεότερες γενιές συλλέγουν μετά μανίας στιλό - H αγορά των 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων

13:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαρωτικές αλλαγές στον Παναθηναϊκό: «Τελειώνει» ο Παπαδημητρίου, επαφές με ξένο τεχνικό διευθυντή

13:40WHAT THE FACT

Κίνα: Ηλικιωμένη κατάπιε 8 ζωντανούς βατράχους για να θεραπεύσει τον πόνο στην πλάτη

13:39ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ για ΝΟΚ: Νόμιμη η επανέκδοση οικοδομικών αδειών με περιβαλλοντικό ισοδύναμο

13:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος «Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν» με νέες δράσεις και συνερ

13:17ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Αχαΐρευτοι και άχρηστοι αυτοί που μαζεύτηκαν στο «Αττικόν»

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ανατρεπτική εξέλιξη για τον θάνατο του Ρίκι Χάτον - Ο πυγμάχος παγκόσμιος πρωταθλητής βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το έκτο πυρηνικό υποβρύχιο του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού με το ελληνικό όνομα «Αγαμέμνων»

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: «Ντεκόρ για τον Τραμπ η παρουσία Μητσοτάκη στη συμφωνία για τη Γάζα»

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Κέρδισε και τις δύο προτάσεις μομφής ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το 13ωρο

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Τζούλια Ρόμπερτς: Αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που έκανε την κόρη της να εγκαταλείψει το κινητό

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Από φίλοι εχθροί: Ποιο είναι το ΤΤP που πυροδότησε τον κύκλο βίας μεταξύ Αφγανιστάν - Πακιστάν

12:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κρατά την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από την Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων

12:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Συνελήφθη ο Λούκα Βιλντόζα μαζί με την σύζυγό του - Επιτέθηκαν σε διασώστες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Καρβέλης: Νεκρός σε τροχαίο το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - Σκοτώθηκε ενώ πήγαινε για κυνήγι

13:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για 6 περιοχές - Καταιγίδες και θύελλες σε λίγες ώρες

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από την Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το 13ωρο

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Πλαστικός χειρουργός: «Ήταν τόσο επιθετική που τρόμαξα», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας για την 43χρονη οδηγό

11:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία - «Συνελήφθησαν ο φυσικός και ο ηθικός αυτουργός»

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

07:15ΥΓΕΙΑ

Ελπίδα για εκατομμύρια ανθρώπους: Πιο κοντά από ποτέ οι επιστήμονες σε εμβόλιο που σταματά τον καρκίνο και τις μεταστάσεις

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση: Το υποβρύχιο Titan «ανατινάχθηκε» λόγω της ελαττωματικής κατασκευής του

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

11:46ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Πάνω από 1000% αυξάνεται ο μισθός για τους οπλίτες θητείας

09:50ΚΟΣΜΟΣ

«Ο πρίγκιπας Άντριου θεωρούσε ότι ήταν αναφαίρετο δικαίωμα του να κάνει σεξ μαζί μου»: Τι αποκαλύπτει η Βιρτζίνια Τζιούφρε στο νέο της βιβλίο

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Μάικλ Τζάκσον: Συνεχίζεται το δικαστικό «θρίλερ» για την περιουσία του «Βασιλιά της Ποπ» - Στη δημοσιότητα το «αμύθητο» ποσό που έλαβε η κόρη του, Πάρις

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Τζούλια Ρόμπερτς: Αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που έκανε την κόρη της να εγκαταλείψει το κινητό

11:08LIFESTYLE

Πριγκιπική κομψότητα - Διαγωνισμός στιλ στη συνάντηση της Κέιτ με τη Ράτζβα της Ιορδανίας

12:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Συνελήφθη ο Λούκα Βιλντόζα μαζί με την σύζυγό του - Επιτέθηκαν σε διασώστες

13:17ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Αχαΐρευτοι και άχρηστοι αυτοί που μαζεύτηκαν στο «Αττικόν»

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Κάτι αλλάζει στη διατροφή των καρχαριών και αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο - Οι ειδικοί προειδοποιούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ