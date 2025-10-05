Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ

Ο υπεύθυνος Τύπου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ», Ιάσων Μπάντιος, εξηγεί στο Newsbomb, πώς μπορούμε να αποφύγουμε συγκρούσεις με τους λύκους 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο λύκος κάποτε έφτασε στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Σήμερα, όμως, επανέρχεται στα ελληνικά βουνά, προκαλώντας συζητήσεις, φόβους αλλά και θαυμασμό. Για το πώς χάθηκε, πώς ξαναγύρισε και πώς μπορούμε να μάθουμε να ζούμε δίπλα του, μιλά ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ», Ιάσων Μπάντιος.

Ο κ. Μπάντιος εξηγεί ότι «ο λύκος κυνηγήθηκε από τον άνθρωπο τις προηγούμενες δεκαετίες, σε μια κοντόφθαλμη προσπάθεια να του χρεώσουν τις κακοτυχίες και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι κοινωνίες». Το αποτέλεσμα, όπως λέει, ήταν «να θανατωθούν εκατομμύρια ζώα στις ΗΠΑ, ενώ στην Ευρώπη εξαφανίστηκε σχεδόν από όλη την ήπειρο, με εξαίρεση τις Μεσογειακές και Βαλκανικές χώρες».

λύκος.jpg

Η εικόνα όμως έχει αλλάξει. «Τα τελευταία χρόνια, οι πληθυσμοί του λύκου αυξήθηκαν χάρη στο νομικό καθεστώς προστασίας αλλά κυρίως λόγω της φυσικής ανάκαμψης των οικοσυστημάτων», επισημαίνει. Η παρουσία του, μάλιστα, δεν είναι απλώς ανεκτή αλλά και ζωτική: «Ο λύκος συμβάλλει στη ρύθμιση των πληθυσμών των άγριων οπληφόρων, στη διατήρηση της ποικιλομορφίας και στον περιορισμό μεταδοτικών ασθενειών της άγριας πανίδας», αναφέρει ο κ. Μπάντιος.

Ωστόσο, η πρόσφατη καταγγελία μιας τουρίστριας από τη Σερβία στη Χαλκιδική υπενθυμίζει ότι η παρουσία του λύκου δεν παύει να γεννά ανησυχία. Σύμφωνα με την ίδια, το πεντάχρονο παιδί της δέχθηκε επίθεση από λύκο σε παραλία του Μαρμαρά στη Σιθωνία, νωρίς το πρωί της Παρασκευής (12/9). Το κοριτσάκι τραυματίστηκε ελαφρά στην πλάτη από δαγκώματα και γρατζουνιές, ενώ χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της μητέρας και ενός περαστικού που απώθησε το ζώο με πέτρες, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Τι πρέπει να κάνουμε αν βρεθούμε μπροστά σε λύκο

Ο ίδιος τονίζει πως δεν χρειάζεται πανικός. «Ο λύκος έχει έμφυτη φοβία απέναντι στον άνθρωπο και τον αποφεύγει. Αν τον δούμε σε απόσταση, απομακρυνόμαστε ήρεμα και αργά». Στην περίπτωση πιο κοντινής συνάντησης, προτείνει: «Σηκώνουμε τα χέρια μας και φωνάζουμε ώστε να τον κάνουμε να νιώσει φόβο για την παρουσία μας».

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχει σκύλος στη βόλτα. «Η παρουσία ενός σκύλου μπορεί να στρεσάρει ένα άγριο ζώο ή ακόμη και να αντιμετωπιστεί ως θήραμα», σημειώνει.

lukos.jpg

Γιατί δεν πρέπει να ταΐζουμε τους λύκους

H σίτιση των άγριων ζώων αποτελεί κίνδυνο. «Η παροχή τροφής οδηγεί σε εξοικείωση με τον άνθρωπο και αυτό είναι προβληματικό», υπογραμμίζει ο κ. Μπάντιος, καλώντας σε υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων ώστε να μην προσελκύονται λύκοι κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Η οργάνωση δραστηριοποιείται εδώ και 21 χρόνια με στόχο την ομαλή συνύπαρξη ανθρώπου και μεγάλων σαρκοφάγων. «Χρειάζεται ενημέρωση των πολιτών και ενίσχυση των μέτρων πρόληψης. Η συνύπαρξη μπορεί να μην είναι εύκολη, αλλά είναι εφικτή όταν ακολουθούνται σωστές πρακτικές», τονίζει.

Και καταλήγει με ένα σαφές μήνυμα: «Οι κρατικοί φορείς πρέπει να στηρίζουν τους παραγωγούς, να συνεργάζονται με επιστήμονες και κοινωνικές ομάδες, ενώ οι πολίτες να ενημερώνονται έγκυρα για τον ρόλο του λύκου στη φύση».

iason-bantios-callisto.jpg

Ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ», Ιάσων Μπάντιος

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02ΚΟΣΜΟΣ

Meghan Markle: Έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με δημιουργία «Balenciaga» - Εικόνες

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Πατέρας και γιος Sainz οδηγούν το θηριώδες Ford Raptor T1+

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics, τα ποπ κορν και την κόκα κόλα του πρωθυπουργού

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «πράσινη» στροφή του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και η «γραμμή Δούκα»

07:19LIFESTYLE

Μίμης Πλέσσας: «Σταμάτησαν του ρολογιού οι δείκτες» - Συγκινεί η Λουκίλα Καρρέρ ένα χρόνο μετά τον θάνατο του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη

07:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μία αμφιλεγόμενη ιδέα για να μην καίγονται τα ηλεκτρικά

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία: Σηκώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη μετά από ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία

07:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στην Τούμπα, δύσκολες αποστολές για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Συμμαχίες τώρα» το νέο δόγμα του ΣΥΡΙΖΑ - Πρωτοβουλίες, αλλά και αυστηρός τόνος από Φάμελλο στην ΚΕ

06:55LIFESTYLE

Η Σμαράγδα Αδαμοπούλου στο Newsbomb.gr: «Το Porto Leone είναι σημαντικός σταθμός στην καριέρα μου»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημογραφικό: Οι Έλληνες… εξαφανίζονται – «Καμπανάκι» για ασφαλιστικό και οικονομία

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Νέες αποκαλυπτικές καταθέσεις – «Έκαναν αναλήψεις χρημάτων μετά τον θάνατό της»

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Λήστεψαν στοχευμένα τον αντιπεριφερειάρχη Αττικής; Θα «μιλήσουν» οι κάμερες ασφαλείας

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η χαρτογράφηση της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα – Αλλάζουν σπίτι κάθε 10 μέρες

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ μέσω Τελ Αβίβ: «Τώρα ή ποτέ» για τη συμφωνία στη Γάζα - Αναταράξεις στο Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics, τα ποπ κορν και την κόκα κόλα του πρωθυπουργού

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ μέσω Τελ Αβίβ: «Τώρα ή ποτέ» για τη συμφωνία στη Γάζα - Αναταράξεις στο Ισραήλ

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ακίνητα: Η Ολλανδία προωθεί την πώληση μεμονωμένων δωματίων - Πόσο πωλείται ένα δωμάτιο

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ιδιοκτήτης ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

22:42LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η Τουρκία τον αποκαλεί «σιωνιστή» – Ακυρώθηκε η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Νέες αποκαλυπτικές καταθέσεις – «Έκαναν αναλήψεις χρημάτων μετά τον θάνατό της»

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η χαρτογράφηση της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα – Αλλάζουν σπίτι κάθε 10 μέρες

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Ο 25χρονος που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό έχει συλληφθεί 19 φορές- Βίντεο ντοκουμέντο

07:19LIFESTYLE

Μίμης Πλέσσας: «Σταμάτησαν του ρολογιού οι δείκτες» - Συγκινεί η Λουκίλα Καρρέρ ένα χρόνο μετά τον θάνατο του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικό «θαύμα» στη Μελβούρνη: Πώς μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έγινε βιότοπος πουλιών

11:33WHAT THE FACT

Μόνιμα βρώμικο το αυτοκίνητό σας; - Τότε ίσως υπάρχει θέμα σύμφωνα με την AI και την ψυχολογία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ