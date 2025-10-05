Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ

Ο λύκος κάποτε έφτασε στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Σήμερα, όμως, επανέρχεται στα ελληνικά βουνά, προκαλώντας συζητήσεις, φόβους αλλά και θαυμασμό. Για το πώς χάθηκε, πώς ξαναγύρισε και πώς μπορούμε να μάθουμε να ζούμε δίπλα του, μιλά ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ», Ιάσων Μπάντιος.

Ο κ. Μπάντιος εξηγεί ότι «ο λύκος κυνηγήθηκε από τον άνθρωπο τις προηγούμενες δεκαετίες, σε μια κοντόφθαλμη προσπάθεια να του χρεώσουν τις κακοτυχίες και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι κοινωνίες». Το αποτέλεσμα, όπως λέει, ήταν «να θανατωθούν εκατομμύρια ζώα στις ΗΠΑ, ενώ στην Ευρώπη εξαφανίστηκε σχεδόν από όλη την ήπειρο, με εξαίρεση τις Μεσογειακές και Βαλκανικές χώρες».

Η εικόνα όμως έχει αλλάξει. «Τα τελευταία χρόνια, οι πληθυσμοί του λύκου αυξήθηκαν χάρη στο νομικό καθεστώς προστασίας αλλά κυρίως λόγω της φυσικής ανάκαμψης των οικοσυστημάτων», επισημαίνει. Η παρουσία του, μάλιστα, δεν είναι απλώς ανεκτή αλλά και ζωτική: «Ο λύκος συμβάλλει στη ρύθμιση των πληθυσμών των άγριων οπληφόρων, στη διατήρηση της ποικιλομορφίας και στον περιορισμό μεταδοτικών ασθενειών της άγριας πανίδας», αναφέρει ο κ. Μπάντιος.

Ωστόσο, η πρόσφατη καταγγελία μιας τουρίστριας από τη Σερβία στη Χαλκιδική υπενθυμίζει ότι η παρουσία του λύκου δεν παύει να γεννά ανησυχία. Σύμφωνα με την ίδια, το πεντάχρονο παιδί της δέχθηκε επίθεση από λύκο σε παραλία του Μαρμαρά στη Σιθωνία, νωρίς το πρωί της Παρασκευής (12/9). Το κοριτσάκι τραυματίστηκε ελαφρά στην πλάτη από δαγκώματα και γρατζουνιές, ενώ χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της μητέρας και ενός περαστικού που απώθησε το ζώο με πέτρες, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Τι πρέπει να κάνουμε αν βρεθούμε μπροστά σε λύκο

Ο ίδιος τονίζει πως δεν χρειάζεται πανικός. «Ο λύκος έχει έμφυτη φοβία απέναντι στον άνθρωπο και τον αποφεύγει. Αν τον δούμε σε απόσταση, απομακρυνόμαστε ήρεμα και αργά». Στην περίπτωση πιο κοντινής συνάντησης, προτείνει: «Σηκώνουμε τα χέρια μας και φωνάζουμε ώστε να τον κάνουμε να νιώσει φόβο για την παρουσία μας».

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχει σκύλος στη βόλτα. «Η παρουσία ενός σκύλου μπορεί να στρεσάρει ένα άγριο ζώο ή ακόμη και να αντιμετωπιστεί ως θήραμα», σημειώνει.

Γιατί δεν πρέπει να ταΐζουμε τους λύκους

H σίτιση των άγριων ζώων αποτελεί κίνδυνο. «Η παροχή τροφής οδηγεί σε εξοικείωση με τον άνθρωπο και αυτό είναι προβληματικό», υπογραμμίζει ο κ. Μπάντιος, καλώντας σε υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων ώστε να μην προσελκύονται λύκοι κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Η οργάνωση δραστηριοποιείται εδώ και 21 χρόνια με στόχο την ομαλή συνύπαρξη ανθρώπου και μεγάλων σαρκοφάγων. «Χρειάζεται ενημέρωση των πολιτών και ενίσχυση των μέτρων πρόληψης. Η συνύπαρξη μπορεί να μην είναι εύκολη, αλλά είναι εφικτή όταν ακολουθούνται σωστές πρακτικές», τονίζει.

Και καταλήγει με ένα σαφές μήνυμα: «Οι κρατικοί φορείς πρέπει να στηρίζουν τους παραγωγούς, να συνεργάζονται με επιστήμονες και κοινωνικές ομάδες, ενώ οι πολίτες να ενημερώνονται έγκυρα για τον ρόλο του λύκου στη φύση».

Ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ», Ιάσων Μπάντιος

