Νέα εμφάνιση λύκου στη Χαλκιδική μετά την επίθεση σε 5χρονη - Βίντεο

Η νέα εμφάνιση λύκου στη Σιθωνία Χαλκιδικής προκάλεσε ανησυχία, ειδικά μετά την επίθεση σε 5χρονη σε παραλία στο Μαρμάρι.

Ο λύκος, που κανείς δεν ξέρει αν είναι ο ίδιος που επιτέθηκε στην 5χρονη, εμφανίστηκε στη διασταύρωση προς το χωριό Συκιές. Όπως αναφέρει μάλιστα το xalkidikipolitiki.com, ο λύκος βρέθηκε ανάμεσα σε σκυλιά, τα οποία απομακρύνθηκε μόλις πέρασε αυτοκίνητο. Ο λύκος τελικά έφυγε από το σημείο και χάθηκε στον κάμπο που προηγείται οικισμού.

Συνεχίζεται το «κυνήγι» του λύκου

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η τεράστια κινητοποίηση τοπικών αρχών και φορέων για τον εντοπισμό του λύκου, με τους αρμόδιους να αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα ακόμη και τη θανάτωσή του.

Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δασών Ευστάθιου Σταθόπουλου ζητείται από τις αρχές της Χαλκιδικής να προβούν, για λόγους «δημόσιας ασφάλειας», σε κατεπείγουσες ενέργειες «για την απομάκρυνση - αφαίρεση» του μοναχικού λύκου.

Η απόφαση, που κοινοποιήθηκε στους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς, αναφέρει -μεταξύ άλλων- πως «η απομάκρυνση του συγκεκριμένου ατόμου λύκου αποτελεί άμεσο μέτρο προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, λόγω της συμπεριφοράς του ζώου, της εξοικείωσής του με την ανθρώπινη παρουσία και ιδίως λόγω της αναφοράς για επίθεση και τραυματισμό ανθρώπου από το συγκεκριμένο λύκο».

Όπως σημειώνεται, η παρουσία και η δραστηριότητα του ζώου σε κατοικημένες περιοχές του Νέου Μαρμαρά, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής έχει διαπιστωθεί από τις Δασικές Υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας - Θράκης της Γενικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΝ καθώς και τη συνεργαζόμενη με το ΥΠΕΝ θεματική Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ».