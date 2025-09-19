Συναγερμός στη Χαλκιδική για την παρουσία του λύκου- Οδηγίες στους πολίτες από την Περιφέρεια

Η Περιφέρεια καλεί του πολίτες να είναι προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους σε δασικές και περιαστικές περιοχές

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής εξέδωσε ανακοίνωση για την παρουσία λύκου στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά, στον Δήμο Σιθωνίας, και καλεί πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους σε δασικές και περιαστικές περιοχές.

Στόχος της ανακοίνωσης είναι η πρόληψη επικίνδυνων συναντήσεων με άγρια ζώα, καθώς και η τήρηση των γενικών οδηγιών ασφαλείας που έχουν εκδοθεί από τη Δασική Αρχή.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Η παρουσία λύκων κοντά σε κατοικημένες περιοχές συνδέεται συχνά με την ύπαρξη εύκολα προσβάσιμων πηγών τροφής, όπως πτώματα κτηνοτροφικών ζώων, απορρίμματα και αδέσποτα ή οικόσιτα ζώα. Η συχνή προσέγγιση των λύκων στις ανθρώπινες υποδομές μπορεί να τους εξοικειώσει με την παρουσία ανθρώπων, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανεπιθύμητων συναντήσεων.

Παρότι οι επιθέσεις λύκων σε ανθρώπους είναι σπάνιες, οι αρχές συνιστούν:

  • Περιορισμός κατοικίδιων και οικόσιτων ζώων σε καλά περιφραγμένους χώρους, κυρίως τη νύχτα. Σε περίπτωση οίστρου θηλυκού σκύλου, απαιτείται αυστηρός περιορισμός του.
  • Αποφυγή παροχής τροφής σε άγρια ζώα, είτε εκούσια είτε ακούσια.
  • Σωστή διαχείριση απορριμμάτων – να μην αφήνονται υπολείμματα τροφής εκτός κάδων ή σε δασικές περιοχές.
  • Αποφυγή περιπάτων σε περιοχές με παρουσία λύκων τις ώρες περιορισμένου φωτισμού (ξημέρωμα – σούρουπο).
  • Δεμένοι σκύλοι στις βόλτες και πρόκληση θορύβου ώστε να προειδοποιείται η άγρια πανίδα.
  • Μη θάψετε ή πετάτε νεκρά ζώα στην ύπαιθρο – προσελκύουν λύκους και άλλα άγρια ζώα.

Σε περίπτωση συνάντησης με λύκο:

  • Μην τρέξετε και μην πανικοβληθείτε – κρατήστε οπτική επαφή.
  • Αν ο λύκος πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των 20-30 μέτρων, προκαλέστε θόρυβο και κουνήστε αντικείμενα ώστε να δείχνετε πιο απειλητικοί.
  • Μην επιχειρήσετε να φωτογραφίσετε το ζώο από κοντά και μην το πλησιάσετε.
  • Δηλώστε το περιστατικό στο τοπικό Δασαρχείο (ημέρα, ώρα, ακριβής τοποθεσία, αριθμός λύκων).

Υπενθυμίζεται ότι η θανάτωση ή ο τραυματισμός λύκων με οποιονδήποτε τρόπο διώκεται ποινικά.

