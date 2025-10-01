Συναγερμός στο Μενίδι: Λύκοι κατασπάραξαν αδέσποτο σκύλο (Προσοχή - Σκληρές εικόνες)

Ο σκύλος υπέκυψε επί τόπου στα τραύματά του

Συναγερμός στο Μενίδι: Λύκοι κατασπάραξαν αδέσποτο σκύλο (Προσοχή - Σκληρές εικόνες)
Θανάσιμα τραυματισμένος από λύκους εισήχθη στο ΔΙΚΕΠΑΖ, αδέσποτος σκύλος από τον Δήμο Αχαρνών. Η επίθεση έγινε σε γειτονιά που συνορεύει με τους πρόποδες της Πάρνηθας και, αν και οι περίοικοι απομάκρυναν τους λύκους, ήταν πια αργά για τον σκύλο ο οποίος υπέκυψε επί τόπου στα τραύματα του.

Η νεκροψία των κτηνιάτρων του ΔΙΚΕΠΑΖ έδειξε ότι το ζώο είναι υποστεί σοβαρά τραύματα στην τραχηλική, θωρακική και βουβωνική χώρα.

Με αφορμή το περιστατικό ο ΠΕΣΥΔΑΠ υπενθυμίζει ότι οι λύκοι έχουν επιστρέψει στην Πάρνηθα από το 2014 – 2015, περνώντας στην Αττική μέσω των ορεινών διαδρόμων Παρνασσού - Ελικώνα - Κιθαιρώνα.

Κατά πάσα πιθανότητα ακολούθησαν τις ίδιες πάνω κάτω διαδρομές και «περάσματα» στα οποία είχαν προηγηθεί οι αγριόχοιροι, καθώς όπως γίνεται στη φύση ένα κορυφαίο σαρκοφάγο είδος ακολούθησε τις διαδρομές της φυσικής λείας του.

Η Πάρνηθα αποτέλεσε το ιδανικό μέρος για να εγκατασταθεί και σταδιακά ο πληθυσμός του λύκου να αυξηθεί.

Σε αυτό συνετέλεσε η παρουσία εκατοντάδων ελαφιών μέσα στον Εθνικό Δρυμό, τα οποία αποτέλεσαν ένα σχετικά εύκολο θήραμα για τους λύκους, καθώς και τα ίδια δεν ήταν εξοικειωμένα και έτοιμα να αντιμετωπίσουν έναν τέτοιο θηρευτή.

Η παρουσία του λύκου ήταν αυξητική στην Πάρνηθα, καθώς τον Νοέμβριο του 2015 ο αριθμός υπολογιζόταν σε 7-8 ζώα (3-4 ζευγάρια)», αργότερα έγιναν 25, και σήμερα υπολογίζονται σε 40!

Όλο αυτό το διάστημα ο ΠΕΣΥΔΑΠ είχε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από φιλοζωικά σωματεία και φιλόζωους πολίτες ότι υπάρχουν λύκοι που σιτίζονται και από αδέσποτους σκύλους που ζουν σε περιοχές οι οποίες συνορεύουν με τους ορεινούς όγκους της Αττικής, όπως τα Μέγαρα, η Φυλή, η Χασιά, η Ελευσίνα, οι Αχαρνές, τα Μέγαρα, η Ιπποκράτειος Πολιτεία και άλλες περιοχές.

Το πώς ακριβώς έχει η κατάσταση είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί, γιατί οι αδέσποτοι σκύλοι που καταναλώνονται από λύκους δεν ανευρίσκονται, ώστε να μπορεί να γίνει αυτοψία.

Έως τώρα στο Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του ΠΕΣΥΔΑΠ, έχουν φτάσει τρεις σκύλοι που επιβεβαιωμένα έχουν υποστεί θανατηφόρα επίθεση από λύκους σε δήμους της Αττικής.

Πάντως, η εξειδικευμένη στους λύκους περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» με ανακοίνωση της εδώ και χρόνια, έχει καλέσει τους πολίτες «να ασφαλίζουν καλά τα κατοικίδια ζώα τους, στους Δήμους που συνορεύουν με τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας».

Ο λύκος είναι θηρευτής και έχει καταλάβει ότι οι σκύλοι είναι ένα θήραμα, που δεν χρειάζεται ιδιαίτερος κόπος για να το καταβάλει και να εξασφαλίσει εύκολη τροφή…

Είναι διαπιστωμένο μάλιστα ότι, λύκοι που μαθαίνουν να τρέφονται με σκύλους, διδάσκουν την ίδια συμπεριφορά και στους απογόνους τους ή στα άλλα μέλη της αγέλης.

Πριν μερικούς μήνες η «Καλλιστώ» ζήτησε από τον ΠΕΣΥΔΑΠ και το ΔΙΚΕΠΑΖ τη συνεργασία τους, σε μία έρευνα της για τον υβριδισμό μεταξύ λύκων και αδέσποτων σκύλων στην Αττική, κάτι που βεβαίως αποδέχθηκε αμέσως ο ΠΕΣΥΔΑΠ.

Στόχοι της έρευνας είναι να προσδιοριστούν ο βαθμός υβριδισμού μεταξύ λύκων και αδέσποτων σκύλων και οι λόγοι που οδηγούν στην εξοικείωση των λύκων με τους ανθρώπους και την παρουσία τους στα όρια αστικών περιοχών. Ακόμα θα εκτιμηθεί ο πληθυσμός των λύκων και των υβριδίων τους στην Πάρνηθα και στις γύρω περιοχές, αλλά θα αναζητηθούν και τρόποι αποτροπής της μόνιμης παρουσίας εξοικειωμένων λύκων κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Με αφορμή και αυτό το τελευταίο περιστατικό, ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, εξηγεί και σημειώνει:

Κατά κανόνα ο λύκος αποφεύγει τον άνθρωπο. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας από εκδρομείς και περιπατητές, είναι αναπόφευκτο ο λύκος να συνηθίζει την παρουσία ανθρώπων στο φυσικό του περιβάλλον, αλλά και να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ανθρωπογενείς πηγές τροφής (απορρίμματα εκδρομέων, κάδους σκουπιδιών, παράνομες χωματερές, κ.λ.π.)

Έτσι, κάποιοι από τους λύκους της Πάρνηθας αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τον άνθρωπο και τους οικισμούς του ως «πηγές τροφής», κάτι που δεν είναι ασφαλές ούτε για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια του ούτε και για τον ίδιο τον λύκο.

Γι’ αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παρέχουμε τροφή σε κανένα άγριο ζώο. Αντιθέτως, προσέχουμε να μην αφήνουμε σκουπίδια με υπολείμματα τροφών, καθώς τα άγρια ζώα πρέπει να αναζητούν τροφή στο φυσικό τους περιβάλλον, γιατί διαφορετικά μπαίνουν σε μια φάση εξοικείωσης με τον άνθρωπο και προσέγγισης σε αστικές περιοχές».

