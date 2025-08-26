Σαρωνίδα: Σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε οικιακή βοηθό - Στο Νοσοκομείο η γυναίκα
Το τετράποδο δάγκωσε την άτυχη γυναίκα στον ώμο και στον καρπό του αριστερού της χεριού, προκαλώντας της πολλαπλά τραύματα
Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ηφαίστου στην Σαρωνίδα όταν σκύλος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά οικιακή βοηθό, η οποία εργαζόταν σε σπίτι της περιοχής.
Το τετράποδο δάγκωσε την άτυχη γυναίκα στον ώμο και στον καρπό του αριστερού της χεριού, προκαλώντας της πολλαπλά τραύματα.
Στο σημείο έσπευσε ο εκπαιδευτής του σκύλου, ο οποίος κατάφερε να περιορίσει το ζώο, καθώς οι ιδιοκτήτες του απουσίαζαν.
Η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
