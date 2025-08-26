Σαρωνίδα: Σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε οικιακή βοηθό - Στο Νοσοκομείο η γυναίκα

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ηφαίστου στην Σαρωνίδα όταν σκύλος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά οικιακή βοηθό, η οποία εργαζόταν σε σπίτι της περιοχής.

Το τετράποδο δάγκωσε την άτυχη γυναίκα στον ώμο και στον καρπό του αριστερού της χεριού, προκαλώντας της πολλαπλά τραύματα.

Στο σημείο έσπευσε ο εκπαιδευτής του σκύλου, ο οποίος κατάφερε να περιορίσει το ζώο, καθώς οι ιδιοκτήτες του απουσίαζαν.

Η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.