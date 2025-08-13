Η στιγμή που κοπέλα γλιστράει και «εκτοξεύει» κατά λάθος σκύλο στο νερό - Δείτε βίντεο

Μια ξεκαρδιστική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται μια κοπέλα πάνω σε μια βάρκα να προσπαθεί να βουτήξει σε μια λίμνη.

Την στιγμή όμως της βουτιάς, σπάει ένα ξύλινο εξάρτημα από την βάρκα, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να γλιστρήσει και να «κλωτσήσει» ελαφρά στον αέρα ένα μικρό σκυλάκι, το οποίο προσγειώθηκε και εκείνο στο νερό.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DNRNKlrJq0E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Όπως έχει γίνει γνωστό, η κοπέλα και το σκυλάκι είναι καλά στην υγεία τους.