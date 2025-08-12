Η εκδίκηση της... σουπιάς: «Έλουσε» ψαρά με μελάνι στις Φιλιππίνες - Δείτε το viral βίντεο

Ένα από τα πιο ξεκαρδιστικά «ατυχήματα» στο ψάρεμα που έχουν καταγραφεί ποτέ συνέβη στη Ρόμμπλον των Φιλιππίνων, όπου ένας περήφανος ψαράς ήθελε να δείξει την τεράστια σουπιά που έπιασε, αλλά τα πράγματα πήραν μια… διαφορετική τροπή.

Ο Κρις Άντονι Ρίο χάιδευε παιχνιδιάρικα το τεράστιο καλαμάρι πάνω στη βάρκα, όταν ξαφνικά το πλάσμα εξαπέλυσε μια γιγαντιαία ριπή παχύρρευστου, μαύρου μελανιού κατευθείαν στο πρόσωπό του που τον κάλυψε από την κορυφή ως τα νύχια.

«Ήταν αηδιαστική. Δεν μπόρεσα να φάω θαλασσινά για μέρες», παραδέχτηκε. Ρίχνοντας τη σουπιά στο πάτωμα της βάρκας, προσπάθησε απεγνωσμένα να σκουπιστεί, αλλά το μελάνι είχε αφήσει επίμονους λεκέδες.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε στις 10 Αυγούστου, δείχνει τον Κρις να φωνάζει, να παλεύει να πάρει ανάσα και να συγκρατήσει την τάση για εμετό, ενώ ο φίλος του πίσω από την κάμερα δεν μπορούσε να σταματήσει να γελά. Μέχρι στιγμής, το βίντεο έχει ξεπεράσει τις 330.000 αντιδράσεις, πάνω από 18.000 σχόλια και έχει προβληθεί πάνω από 43 εκατομμύρια φορές.