Τζουμέρκα: Τόνοι φερτών υλικών και ερείπια από τις πλημμύρες, σπίτι κόπηκε στα δύο – Δείτε εικόνες

Καταστροφές από την κακοκαιρία στα Τζουμέρκα.

Μεγάλες καταστροφές από το πέρασμα της κακοκαιρίας στα Τζουμέρκα. Χωριά παραμένουν αποκλεισμένα, ενώ, αρκετοί κάτοικοι προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές στα σπίτια τους.

Καταστροφές από την κακοκαιρία στα Τζουμέρκα EUROKINISSI.

Δρόμοι κόπηκαν στα δύο, σπίτια κατέρρευσαν και τα ποτάμια παραμένουν ορμητικά, ενώ τα σκαπτικά μηχανήματα λειτουργούν ασταμάτητα για να απομακρύνουν τα φερτά υλικά.

Στον οικισμό Σγάρα, το ποτάμι παρέσυρε μισό σπίτι, ενώ και άλλα κινδυνεύουν να παρασυρθούν από την ορμή του ποταμού. Σημαντικές είναι οι ζημιές σε καλλιέργειες, αλλά και στο δίκτυο ύδρευσης.

«Η Ήπειρος δεν μπορεί μόνη της» – Η Περιφέρεια ζητά άμεση κρατική συνδρομή για τις τεράστιες ζημιές

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, ανέφερε ότι «δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο μέγεθος των απαιτήσεων», μιλώντας για την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής στήριξης από την πολιτεία καθώς «η Ήπειρος έχει πληγεί σοβαρά και δεν μπορεί να περιμένει».

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, οι τεράστιες ποσότητες βροχής άφησαν πίσω τους μεγάλες και σε ορισμένες περιπτώσεις ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς. Όπως σημείωσε, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Δήμους και όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι οποίες παρεμβαίνουν από την πρώτη στιγμή στα προβληματικά σημεία.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η γρήγορη και ασφαλής αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου, ώστε να μη μείνει κανένας οικισμός απομονωμένος.

«Βρίσκομαι στο πλευρό των κατοίκων και θα συνεχίσω να είμαι παρών μέχρι να επανέλθουν οι περιοχές στην κανονικότητά τους», κατέληξε.

Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από αύριο (25/11) στη βορειοδυτική Ελλάδα και από την Τετάρτη σε όλη τη δυτική χώρα, τη βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο.

Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται στα δυτικά το Σάββατο και στα ανατολικά την Κυριακή (30/11).

