Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία

Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από αύριο Τρίτη 25-11-25 στη βορειοδυτική Ελλάδα και από την Τετάρτη 26-11-25 σε όλη τη δυτική χώρα, τη βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ.

Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται, στα δυτικά το Σάββατο 29-11-25 και στα ανατολικά την Κυριακή 30-11-25.

Πιο συγκεκριμένα:

Αύριο Τρίτη (25-11-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Μεθαύριο Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.

β. Από το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

β. Την Παρασκευή (28-11-25) εκτός των ανωτέρω περιοχών, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πρώτο «χτύπημα» Πολάκη κατά Τσίπρα για το βιβλίο: «Λέει πολλά ψέμματα και ανακρίβειες - Προφανώς θα απαντήσω»

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο γενικός εισαγγελέας της Ισπανίας - Κρίθηκε ένοχος για διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτη μέρα στο Μαξίμου: «Γεια σας κύριε Σαμαρά, τι κάνετε;» και το δυσάρεστο πρώτο τηλεφώνημα από τον στρατηγό Κωσταράκο - Ο Τσίπρας περιγράφει το πρώτο του 24ωρο ως πρωθυπουργός

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «κυκλικότητα» στο λεξιλόγιο των Ελλήνων, ενώ έξι στους δέκα στηρίζουν τα Συστήματα Επιστροφής Εγγύησης

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων στην επέτειο της Συνόδου της Νίκαιας: Η φράση κλειδί για την ενότητα των Εκκλησιών

12:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η απάντηση του Πιερό σε Ζίνι: «Σε ευχαριστώ αδελφέ μου»

12:00LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Voice» ή μυθοπλασία προτίμησε το κοινό την Κυριακή;

12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Βαρουφάκη: «Δεν τον άντεχαν ούτε οι συνεργάτες του - Από asset μετατράπηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστή»

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία

11:44ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το Champions League επιστρέφει με σούπερ προσφορά και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

11:39Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Η γραμμή της κυβέρνησης για τα μπλόκα των αγροτών και οι πληροφορίες για τον ανασχηματισμό

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπάει η Σάνα Μάριν: «Το πάρτι κράτησε έξι ώρες, ήμουν πρωθυπουργός 4 χρόνια»

11:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

MLS: Έγραψε ιστορία ο Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι - Στον τελικό της Ανατολής (vids)

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Συγγνώμη» ζήτησε η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για... θωπεία

11:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Αυτός σφυρίζει στο «Γ. Καραϊσκάκης»

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Μάτι: Έλαβα αποσπασματική, δυσοίωνη, χωρίς ειρμό ενημέρωση - «Πραγματικές ή υποθετικές ενοχές με πολιορκούσαν»

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για ισχυρή κακοκαιρία «Π» - Πότε ξεκινάει

11:16ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ο Ντόντσιτς «οδηγεί» τους Λέικερς και οι Θάντερ συνεχίζουν το σερί τους (vid)

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

11:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξοικονομώ 2025: Αναρτήθηκαν οι πίνακες με 33.000 δικαιούχους - Δείτε αν η αίτηση σας εγκρίθηκε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:34ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Συγγνώμη» ζήτησε η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για... θωπεία

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτη μέρα στο Μαξίμου: «Γεια σας κύριε Σαμαρά, τι κάνετε;» και το δυσάρεστο πρώτο τηλεφώνημα από τον στρατηγό Κωσταράκο - Ο Τσίπρας περιγράφει το πρώτο του 24ωρο ως πρωθυπουργός

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοπτώσεις μετά τις 5 Δεκεμβρίου «βλέπει» το ECMWF για την Ελλάδα

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα βιβλιοπωλεία σήμερα η «Ιθάκη»: Τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας για Κωνσταντοπούλου, Πολάκη, Κασσελάκη, Βαρουφάκη και άλλα 6 κορυφαία πρόσωπα - «Ώρα να ειπωθεί η δική μου αλήθεια»

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπάει η Σάνα Μάριν: «Το πάρτι κράτησε έξι ώρες, ήμουν πρωθυπουργός 4 χρόνια»

09:45LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Η πτώση του πάνω στη σκηνή που «πάγωσε» το κοινό - Δείτε το βίντεο

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τι ώρα θα εμφανιστούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για ισχυρή κακοκαιρία «Π» - Πότε ξεκινάει

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντιαία ανακάλυψη σπάνιων γαιών ανοίγει τον δρόμο για νέο παγκόσμιο ηγέτη

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Udo Kier - Είχε παίξει σε πάνω από 275 ταινίες

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού: Σπουδαστές περιγράφουν τα προβλήματά τους στο Newsbomb - «Είμαστε άλλο στη... θάλασσα κι άλλο στην ξηρά»

09:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Σκότωσε τον αδελφό του με ψαλίδι - Το πρόβλημα με το αλκοόλ και τα αίτια της δολοφονίας

08:57LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Η πρώτη ανάρτηση με τον νέο της σύντροφο

10:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Καρδίτσα

12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Βαρουφάκη: «Δεν τον άντεχαν ούτε οι συνεργάτες του - Από asset μετατράπηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ