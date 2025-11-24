Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τις επόμενες ώρες - Πού θα χτυπήσουν καταιγίδες

Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, προειδοποιεί για μια επικίνδυνη εβδομάδα, καθώς από αύριο Τρίτη η δυτική Ελλάδα θα βρεθεί ξανά στο «κόκκινο» όσον αφορά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ιδιαίτερα η βορειοδυτική χώρα θα δεχθεί σημαντικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, την Τετάρτη το καιρικό μοτίβο θα παραμείνει αμετάβλητο, με τις ίδιες περιοχές να συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν βροχές και καταιγίδες. Επιπλέον, αναμένεται να επηρεαστούν και άλλες περιοχές της χώρας, ιδίως τα νότια θαλάσσια τμήματα.

Την Πέμπτη, η επιδείνωση του καιρού θα είναι γενικευμένη, με τις ήδη επιβαρυμένες περιοχές να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι θα πέσει μεγάλος όγκος νερού σε περιοχές που έχουν ήδη υποστεί πλημμύρες, εντείνοντας τα προβλήματα.

Ο κ. Μαρουσάκης εξηγεί πως η συχνή εναλλαγή έντονων καιρικών φαινομένων δεν επιτρέπει στο έδαφος να απορροφήσει τον όγκο του νερού, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι κίνδυνοι πλημμυρών και ζημιών. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από διαδοχικές κακοκαιρίες, που προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.