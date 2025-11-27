Φοινικούντα: Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις

Η κακοκαιρία «Adel» «σαρώνει» τη Μεσσηνία από το βράδυ της Τετάρτης (27/11), προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και θέτοντας ολόκληρο τον νομό σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Τα πιο έντονα φαινόμενα έκαναν την εμφάνισή τους νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 19:00, όταν ισχυρή χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε από αιφνίδια αλλαγή των ανέμων – που από νότιοι γύρισαν σε δυτικούς και ενισχύθηκαν απότομα.

Στη Φοινικούντα, και ειδικά στη ζώνη Μαυροβουνίου, η εικόνα είναι εξαιρετικά δύσκολη: επιχειρήσεις και κατοικίες έχουν υποστεί σοβαρές φθορές, τζάμια έχουν θρυμματιστεί, στέγες και στέγαστρα ξηλώθηκαν, ενώ δέντρα έχουν πέσει παρασύροντας οτιδήποτε βρέθηκε στον δρόμο τους. Υποδομές έχουν επίσης καταγραφεί με ζημιές, επιτείνοντας τα προβλήματα, σύμφωνα με το best-tv.gr.

Η ηλεκτροδότηση στην περιοχή έχει διακοπεί λόγω βλαβών στο δίκτυο, καθώς αρκετοί πυλώνες έχουν πάρει επικίνδυνη κλίση. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ καταβάλλουν προσπάθειες για να προσεγγίσουν τα σημεία, με τις καιρικές συνθήκες να δυσχεραίνουν το έργο τους.

Ο δήμαρχος Πύλου–Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας, έκανε λόγο για μια «πολύ δύσκολη εικόνα» στη Φοινικούντα, επισημαίνοντας τη σφοδρότητα των ανέμων και τη δυνατή χαλαζόπτωση που έπληξαν την περιοχή τις πρώτες πρωινές ώρες. Όπως ανέφερε, εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις στη ζώνη Μαυροβουνίου–Ευαγγελισμού έχουν υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές.