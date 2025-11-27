Η κακοκαιρία Adel πλήττει τη χώρα: Πλημμύρες στην Κέρκυρα, κατολισθήσεις στα Τζουμέρκα

Η κακοκαιρία Adel πλήττει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης, με ιδιαίτερη ένταση, ειδικά στις ήδη επιβαρυμένες από τις βροχές ημερών, περιοχές της Δυτικής Ελλάδας: Πλημμύρες σημειώνονται στην Κέρκυρα, κατολισθήσεις στα Τζουμέρκα, ενώ στην Αιτωλοακαρνανία φούσκωσαν οι χείμαρροι, γεμίζοντας με λάσπες τους δρόμους και τον Αμβρακικό. Προβλήματα καταγράφονται και στη Μεσσηνία, ενώ σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εντονότερα φαινόμενα αναμένονται αργότερα σήμερα και αύριο Παρασκευή.

Κατολισθήσεις, πλημμύρες και κλειστά σχολεία στην Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα, περιοχές που είχαν υποστεί ζημιές στην κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών κατέγραψαν νέα προβλήματα. Στην Παυλιάνα σημειώθηκε νέα κατολίσθηση στο σημείο όπου στις 20 Νοεμβρίου βράχοι καταπλάκωσαν αυτοκίνητο, σύμφωνα με το corfutvnews.gr.

Νέα κατολίσθηση στην Παυλιάνα Κέρκυρας στις 27 Νοεμβρίου. corfutvnews

Αυτοκίνητο πλακώθηκε από την κατολίσθηση στις 20 Νοεμβρίου. Enimerosi.com

Προβλήματα έχουν προκληθεί και από πτώση δέντρων. Στον λόφο του Κογεβίνα, κοντά στην πόλη, δέντρο έπεσε από τους ισχυρούς ανέμους και έκλεισε την κυκλοφορία των οχημάτων.

Την ίδια ώρα οι δρόμοι στη Γαρίτσα παραμένουν πλημμυρισμένοι.

Οι δρόμοι στην περιοχή είναι ακόμη γεμάτοι νερά. Facebook / Start tv Kerkira

Κλειστά σχολεία για δεύτερη ημέρα

Κλειστά παρέμειναν και την Πέμπτη (27/11) όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, καθώς και του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.

Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης, καθώς και τις πτώσεις τοιχίων και τις καταπτώσεις πρανών σε πολλά σημεία του Δήμου. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν δυσχερή και ενδεχομένως επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών στις σχολικές μονάδες.

Υπερχείλισαν τα ρέματα και τα ποτάμια

Τα ρέματα υπερχείλισαν όπως και τα ποτάμια, οι δρόμοι ήταν απροσπέλαστοι ενώ αρκετοί οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητα τους, και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό τους.

Ο ποταμός, στο ομώνυμο προάστιο της πόλης, υπερχείλισε επικίνδυνα, με την κυκλοφορία στη γέφυρα να διακόπτεται.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, σπίτια υπόγεια πλημμύρισαν στην Σπύρου Πετρουλάκη, στην Καλλιθέα, Κανάλια, αλλά και σε άλλες περιοχές.

Στο κέντρο της πόλης πλημμυρικά φαινόμενα παρατηρήθηκαν για άλλη μια φορά στην Σπηλιά.

Ο κεντρικός οδικός άξονας προς το νότιο τμήμα του νησιού μετατράπηκε σε ποτάμι στην περιοχή Βρυώνη.

Προβλήματα υπήρξαν και σε αρκετές περιοχές λόγω κατολισθήσεων.

Στην Γλυφάδα ο δρόμος κοπηκε στα δύο, ενώ στην Γέφυρα του Κάιζερ σημειώθηκε κατολίσθηση.

Νέα προβλήματα στα Τζουμέρκα

Νέα κατολίσθηση σημειώθηκε τις πρώτες ώρες της κακοκαιρίας στα Άγναντα Τζουμέρκων, ενώ οι έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή συνεχίζονται.

Η κατολίσθηση είναι σε αγροτεμάχια του οικισμού και σε απόσταση πενήντα περίπου μέτρων από κατοικίες.

Κατά την διάρκεια της νύχτας κατέρρευσε επίσης ένα μεγάλο τοιχίο σε ακάλυπτο χώρο, ανάμεσα σε ξενοδοχείο και σπίτια, χωρίς να προκληθούν ζημιές.

Φούσκωσαν οι χείμαρροι στην Αμφιλοχία

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από την Τετάρτη (26/11) την Αιτωλοακαρνανία είχαν ως αποτέλεσμα στην Αμφιλοχία χείμαρρος να φουσκώσει επικίνδυνα.

Ο χείμαρρος «Αγγέλω» (βρίσκεται σε απόσταση πέντε περίπου χιλιομέτρων από την πόλη με κατεύθυνση την Άρτα) , όπως φαίνεται και σε βίντεο από την περιοχή που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπερχείλισε και τα ορμητικά νερά παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Η έντονη και αδιάκοπη βροχόπτωση που έφερε η «Adel γέμισε τα ρέματα που καταλήγουν στη θάλασσα και ο Αμβρακικός Κόλπος γέμισε λάσπη με αποτέλεσμα να …αλλάξει χρώμα!

Κατολίσθηση στα Ιωάννινα

Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε κατά την διάρκεια της νύχτας στον επαρχιακό δρόμο Βουτσαρά- Εκκλησοχωρίου, στον Δήμο Ζίτσας, στα Ιωάννινα.

Χώματα και πέτρες κατέληξαν στο οδόστρωμα μαζί με συστάδες δέντρων παρασύροντας και το δίκτυο του ΟΤΕ.

Στο σημείο από νωρίς το πρωί βρίσκονται μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας τα οποία απομακρύνουν τα υλικά για να μπορέσει να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Εκτατεμένες ζημιές στη Μεσσηνία

Σημαντικά προβλήματα έχουν σημειωθεί στη Μεσσηνία εξαιτίας της κακοκαιρίας «Adel», η οποία πλήττει την περιοχή από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης (26/11), με τον νομό να βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας Red Code.

Τα πιο έντονα φαινόμενα εκδηλώθηκαν μετά τις 7 το πρωί, όταν, ύστερα από έντονη χαλαζόπτωση, οι άνεμοι άλλαξαν κατεύθυνση από νότιοι σε δυτικοί και ενισχύθηκαν σημαντικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ιδιαίτερα στη Φοινικούντα, στην περιοχή Μαυροβούνι, έχουν σημειωθεί εκτεταμένες ζημιές σε επιχειρήσεις και κατοικίες. Έχουν σπάσει τζαμαρίες σε σπίτια, στέγες έχουν αποκολληθεί και στέγαστρα έχουν ξηλωθεί, ενώ πολλά δέντρα έχουν ξεριζωθεί και έχουν προκληθεί ζημιές σε υποδομές.

Από τις βλάβες στο δίκτυο, η περιοχή παραμένει αυτή την ώρα χωρίς ρεύμα, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να προσπαθούν να προσεγγίσουν τα σημεία.

Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας, περιέγραψε μια πολύ δύσκολη κατάσταση στη Φοινικούντα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν νωρίς το πρωί την περιοχή. Όπως ανέφερε, οι ισχυρές ριπές ανέμου και η χαλαζόπτωση προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε τουριστικές και εμπορικές επιχειρήσεις στη ζώνη Μαυροβουνίου–Ευαγγελισμού, με καταστροφές σε τζαμαρίες, στέγαστρα, σκεπές και δέντρα.

Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς αρκετές κολόνες έχουν πάρει επικίνδυνη κλίση, αφήνοντας την περιοχή χωρίς ρεύμα. Παράλληλα, υπάρχουν εκτιμήσεις για ζημιές στην αγροτική παραγωγή, οι οποίες δεν μπορούν ακόμη να αξιολογηθούν πλήρως λόγω των συνεχιζόμενων φαινομένων.

150 χιλιοστά βροχής σε λιγότερο από δύο ημέρες

Εξαιρετικά μεγάλη ήταν η συνολική ποσότητα βροχής που έπεσε στη δυτική Ελλάδα τις τελευταίες δύο ημέρες, με τα Τζουμέρκα να βρίσκονται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επίμονες και ισχυρές κατά τόπους βροχοπτώσεις επηρέασαν εκ νέου τη Δυτική Ελλάδα την Τετάρτη 26/11 και έως το πρωί της Πέμπτης 27/11, ενώ αυτή τη φορά επηρεάστηκε σημαντικά και η Πελοπόννησος. Ως αποτέλεσμα καταγράφονται μεγάλα αθροιστικά ύψη υετού.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 4 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 11 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 22 σταθμούς.Θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένες ανακοινώσεις, τόσο σχετικά με τις καταγραφές της κακοκαιρίας όσο και σχετικά με νεότερα προγνωστικά στοιχεία για την εξέλιξή της.

*Με πληροφορίες από corfutvnews.gr, sinidisi.gr, epiruspost.gr

