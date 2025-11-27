Κακοκαιρία «Adel»: Κατολισθήσεις και πλημμύρες στην Κέρκυρα - Κλειστά τα σχολεία - Βίντεο

Οδηγοί απεγκλωβίστηκαν από τα αυτοκίνητά τους με βάρκα της ΕΜΑΚ

Κακοκαιρία «Adel»: Κατολισθήσεις και πλημμύρες στην Κέρκυρα - Κλειστά τα σχολεία - Βίντεο
Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας «Adel» από την Κέρκυρα το βράδυ της Τετάρτης (27/11), με κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα να σημειώνονται εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, την Πυροσβεστική υπηρεσία να προχωράει σε απεγκλωβισμούς πολιτών, ενώ στους κατοίκους εστάλησαν μηνύματα από το 112 για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

Περιοχές που είχαν υποστεί ζημιές στην κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών είδαν νέα προβλήματα. Στην Παυλιάνα σημειώθηκε νέα κατολίσθηση στο σημείο όπου στις 20 Νοεμβρίου βράχοι καταπλάκωσαν αυτοκίνητο, σύμφωνα με το corfutvnews.gr.

Νέα κατολίσθηση στην Παυλιάνα Κέρκυρας στις 27 Νοεμβρίου.

Αυτοκίνητο πλακώθηκε από την κατολίσθηση στις 20 Νοεμβρίου.

Προβλήματα έχουν προκληθεί και από πτώση δέντρων. Στον λόφο του Κογεβίνα, κοντά στην πόλη, δέντρο έπεσε από τους ισχυρούς ανέμους και έκλεισε την κυκλοφορία των οχημάτων.

Την ίδια ώρα οι δρόμοι στη Γαρίτσα παραμένουν πλημμυρισμένοι.

Οι δρόμοι στην περιοχή είναι ακόμη γεμάτοι νερά.

Κλειστά σχολεία για δεύτερη ημέρα

Κλειστά παρέμειναν και την Πέμπτη (27/11) όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, καθώς και του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.

Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης, καθώς και τις πτώσεις τοιχίων και τις καταπτώσεις πρανών σε πολλά σημεία του Δήμου. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν δυσχερή και ενδεχομένως επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών στις σχολικές μονάδες.

Υπερχείλισαν τα ρέματα και τα ποτάμια

Τα ρέματα υπερχείλισαν όπως και τα ποτάμια, οι δρόμοι ήταν απροσπέλαστοι ενώ αρκετοί οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητα τους, και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό τους.

Ο ποταμός, στο ομώνυμο προάστιο της πόλης, υπερχείλισε επικίνδυνα, με την κυκλοφορία στη γέφυρα να διακόπτεται.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, σπίτια υπόγεια πλημμύρισαν στην Σπύρου Πετρουλάκη, στην Καλλιθέα, Κανάλια, αλλά και σε άλλες περιοχές.

Στο κέντρο της πόλης πλημμυρικά φαινόμενα παρατηρήθηκαν για άλλη μια φορά στην Σπηλιά.

Ο κεντρικός οδικός άξονας προς το νότιο τμήμα του νησιού μετατράπηκε σε ποτάμι στην περιοχή Βρυώνη.

Προβλήματα υπήρξαν και σε αρκετές περιοχές λόγω κατολισθήσεων.

Στην Γλυφάδα ο δρόμος κοπηκε στα δύο, ενώ στην Γέφυρα του Κάιζερ σημειώθηκε κατολίσθηση.

*Με πληροφορίες από corfutvnews.gr

