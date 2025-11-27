Κλειστά σχολεία: Πού δεν θα γίνουν μαθήματα σήμερα λόγω της κακοκαιρίας Adel

Τα βόρεια και τα δυτικά δοκιμάζονται από την κακοκαιρία Adel, με τις τελευταίες προγνώσεις να κάνουν λόγο για ισχυρές βροχές και έντονα καταιγιδοφόρα φαινόμενα και τις επόμενες ώρες.

Με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά σε περιοχές όπου αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα, σε αρκετές περιοχές τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν.

Αναλυτικά, κλειστά θα μείνουν όλα τα σχολεία στον Δήμο Ξηρομέρου της Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου, Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), καθώς και των βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας, αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) καθώς και των Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου για την Πέμπτη.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν κι αύριο (28/11) όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.