Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστος ο Κηφισός – Μποτιλιάρισμα σε Λεωφόρο Αθηνών, κέντρο, Παραλιακή

Η καλή μέρα από το… πρωί φαίνεται, όπως έχει συνειδητοποιήσει εδώ και πολλά χρόνια ο κόσμος που οδηγεί σε ώρες αιχμής στο Λεκανοπέδιο.

Μετά και τη χθεσινή (26/11) ταλαιπωρία λόγω της έκτακτης στάσης σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ από τις 12:00 έως τις 18:00, οι περισσότεροι δρόμοι της Αθήνας είναι μποτιλιαρισμένοι από νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Ο Κηφισός είναι στο «κόκκινο» και στα δύο ρεύματα από τις 06:30, ενώ και η Αττική Οδός αντιμετωπίζει προβλήματα από νωρίς.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, ενώ, με δυσκολία φτάνουν μέχρι τα διυλιστήρια και τα οχήματα που κινούνται στη Λεωφόρο Σχιστού – Σκαραμαγκά.

Αργές ταχύτητες και στη Λεωφόρο Καρέα από το ύψος της Ηλιούπολης μέχρι την Κατεχάκη, ενώ και στην Παραλιακή, τα οχήματα πάνε «σημειωτόν» από τον Φλοίσβο έως τον Άλιμο.