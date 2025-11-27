Κακοκαιρία «Adel»: Φούσκωσαν οι χείμαρροι στην Αμφιλοχία - Γέμισε με λάσπη ο Αμβρακικός - Βίντεο

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από την Τετάρτη (26/11) την Αιτωλοακαρνανία είχαν ως αποτέλεσμα στην Αμφιλοχία χείμαρρος να φουσκώσει επικίνδυνα.

Ο χείμαρρος «Αγγέλω» (βρίσκεται σε απόσταση πέντε περίπου χιλιομέτρων από την πόλη με κατεύθυνση την Άρτα) , όπως φαίνεται και σε βίντεο από την περιοχή που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπερχείλισε και τα ορμητικά νερά παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Η έντονη και αδιάκοπη βροχόπτωση που έφερε η «Adel γέμισε τα ρέματα που καταλήγουν στη θάλασσα και ο Αμβρακικός Κόλπος γέμισε λάσπη με αποτέλεσμα να …αλλάξει χρώμα!

*Με πληροφορίες από sinidisi.gr

