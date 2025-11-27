Κακοκαιρία «Adel»: Εκτεταμένες ζημιές στη Μεσσηνία - Χωρίς ρεύμα η Φοινικούντα

Σημαντικά προβλήματα έχουν σημειωθεί στη Μεσσηνία εξαιτίας της κακοκαιρίας «Adel», η οποία πλήττει την περιοχή από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης (26/11), με τον νομό να βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας Red Code.

Τα πιο έντονα φαινόμενα εκδηλώθηκαν μετά τις 7 το πρωί, όταν, ύστερα από έντονη χαλαζόπτωση, οι άνεμοι άλλαξαν κατεύθυνση από νότιοι σε δυτικοί και ενισχύθηκαν σημαντικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ιδιαίτερα στη Φοινικούντα, στην περιοχή Μαυροβούνι, έχουν σημειωθεί εκτεταμένες ζημιές σε επιχειρήσεις και κατοικίες. Έχουν σπάσει τζαμαρίες σε σπίτια, στέγες έχουν αποκολληθεί και στέγαστρα έχουν ξηλωθεί, ενώ πολλά δέντρα έχουν ξεριζωθεί και έχουν προκληθεί ζημιές σε υποδομές.

Από τις βλάβες στο δίκτυο, η περιοχή παραμένει αυτή την ώρα χωρίς ρεύμα, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να προσπαθούν να προσεγγίσουν τα σημεία.

Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας, περιέγραψε μια πολύ δύσκολη κατάσταση στη Φοινικούντα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν νωρίς το πρωί την περιοχή. Όπως ανέφερε, οι ισχυρές ριπές ανέμου και η χαλαζόπτωση προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε τουριστικές και εμπορικές επιχειρήσεις στη ζώνη Μαυροβουνίου–Ευαγγελισμού, με καταστροφές σε τζαμαρίες, στέγαστρα, σκεπές και δέντρα.

Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς αρκετές κολόνες έχουν πάρει επικίνδυνη κλίση, αφήνοντας την περιοχή χωρίς ρεύμα. Παράλληλα, υπάρχουν εκτιμήσεις για ζημιές στην αγροτική παραγωγή, οι οποίες δεν μπορούν ακόμη να αξιολογηθούν πλήρως λόγω των συνεχιζόμενων φαινομένων.

