Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ: Σπουδαία μάχη στο Telekom Center Athens - Η ώρα και το κανάλι

Το δεύτερο μέρος της «διαβολοβδομάδας» στην EuroLeague ξεκινά με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ να ξεχωρίζει από τη 17η αγωνιστική.

Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ: Σπουδαία μάχη στο Telekom Center Athens - Η ώρα και το κανάλι
ΜΠΑΣΚΕΤ
Να επενδύσει πάνω στον θρίαμβο της Κωνσταντινούπολης επί της Φενέρμπαχτσε θέλει το βράδυ της Πέμπτης (18/12, 21:15) ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ, στο Telekom Center Athens, για την 17η αγωνιστική της EuroLeague κι έχει την ευκαιρία να τη πλησιάσει σε απόσταση μιας νίκης.

Οι «πράσινοι», με τη ψυχολογία στα ύψη, μετά τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θέλουν να δυσαρεστήσουν έναν ακόμη πρώην «πράσινο», τον Δημήτρη Ιτούδη, ο οποίος επιστρέφει για πρώτη φορά ως τεχνικός των Ισραηλινών.

Το θετικό για τον Εργκίν Αταμάν είναι πως το πρόβλημα του Κώστα Σλούκα στο γόνατο δεν είναι κάτι σοβαρό και θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τη Χάποελ, ενώ στις προπονήσεις επέστρεψε και ο Ρισόν Χολμς, με τον Τούρκο τεχνικό να αποφασίζει πριν από το τζάμπολ αν θα τον έχει στη 12άδα.

«Είδαμε ότι είναι υγιής τώρα. Δεν έχει παίξει για 6-7 εβδομάδες, οπότε θα δούμε αύριο αν θα είναι στο ρόστερ και πόσα λεπτά θα μπορεί να παίξει. Πρέπει να παίξει περισσότερα παιχνίδια. Είναι δύσκολο παιχνίδι, θα το σκεφτούμε πώς θα τον χρησιμοποιήσουμε αύριο» δήλωσε την Τετάρτη (17/12) στη Media Day ο προπονητής των «πρασίνων» σχετικά με τον Αμερικανό σέντερ.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα πάρει θέση στο παρκέ με ρεκόρ 12-4, ενώ ο Παναθηναϊκός με 10-6. Οι Ισραηλινοί προέρχονται από σημαντική νίκη, με 84-78 επί του Ερυθρού Αστέρα στην “Pais Arena” της Ιερουσαλήμ, για την 16η αγωνιστική και συνολικό σερί νικών 3-0.

Στο Telekom Center Athens θα διεκδικήσουν την 4η διαδοχική νίκη τους μετά από αυτές επί των Βιλερμπάν, Βίρτους Μπολόνια και Ερυθρού Αστέρα. Τελευταία φορά στη Euroleague ηττήθηκαν στις 25 Νοεμβρίου, με έναν πόντο εντός έδρας, 74-75, από τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 13η αγωνιστική.

Η Χάποελ σημειώνει 89,3 πόντους μ.ο. ανά αγώνα, ενώ ο Παναθηναϊκός 88,3. Και αμυντικά οι Ισραηλινοί είναι ελαφρώς καλύτεροι, καθώς δέχονται 82,8 πόντους μ.ο. ενώ οι «πράσινοι» 85,8 μ.ο. Οι «πράσινοι» υπερτερούν στα επιθετικά ριμπάουντ με 12,1 μ.ο. έναντι των 8,8 μ.ο. των παικτών του Ιτούδη. Όμως, οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού σουτάρουν με καλύτερα ποσοστά σε δίποντα, τρίποντα και από τη γραμμή των βολών.

Διαιτητές του αγώνα Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ ορίστηκαν οι Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Τόμας Μπισουέλ (Γαλλία).

Η αναμέτρηση ξεκινά στις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Η βαθμολογία

1) Χάποελ Τελ Αβίβ 12-4
2) Βαλένθια 11-5
3) Μπαρτσελόνα 11-5
4) Παναθηναϊκός AKTOR 10-6
5) Φενερμπαχτσέ 9-6
6) Μονακό 9-7
7) Ερυθρός Αστέρας 9-7
8) Ζαλγκίρις Κάουνας 9-7
9) Ρεάλ Μαδρίτης 9-7
10) Αρμάνι Μιλάνο 9-7
11) Ολυμπιακός 8-7
12) Βίρτους Μπολόνια 8-8
13) Ντουμπάι BC 7-9
14) Μακάμπι Τελ Αβίβ 6-10
15) Μπασκόνια 6-10
16) Αναντολού Εφές 6-10
17) Παρτιζάν 6-10
18) Παρί 5-11
19) Μπάγερν Μονάχου 5-11
20) Βιλερμπάν 4-12

To τηλεοπτικό πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

  • 21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια Novasports6
  • 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε Novasports5
  • 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί Novasports4

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

  • 19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Ντουμπάι Novasports6
  • 20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις – Παρτίζαν Novasports Start
  • 20:30 EuroLeague: Μονακό – Μπάγερν Μονάχου Novasports4
  • 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια Novasports5
  • 21:45 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια Novasports6
