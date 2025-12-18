Αστυπάλαια: Η «πεταλούδα μιας νέας εποχής» σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ

«Η Αστυπάλαια φαίνεται να αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα αλλαγής, καθώς όλο και περισσότεροι τουριστικοί προορισμοί αναζητούν ισορροπία μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος», αναφέρει στην αρχή εκτενούς αφιερώματος ο ειδησεογραφικός ιστότοπος TTG Πολωνίας (https://ttgpolska.pl/astypalea-motyl-nowej-ery/).

Στο πλαίσιο εκτενούς δημοσιογραφικής έρευνας μετά από πρόσκληση του Δήμου, το διεθνές τουριστικό μέσο καταλήγει πως «η Αστυπάλαια δεν είναι απλώς ένα ελληνικό νησί, αλλά ένα αληθινό "πείραμα" για το μέλλον ως ένα ενιαίο σύνολο με πυλώνες την οικολογία, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την τεχνολογία. Χάρη στις τολμηρές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών, την ενέργεια των κατοίκων και το "φλερτ" με την σύγχρονη εποχή, η ζωή εδώ γίνεται πιο ασφαλής, πιο υγιής και τόσο ενδιαφέρουσα, που άλλοι προορισμοί είτε να "ζηλέψουν" μπορούν, είτε να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Στον χάρτη του μεσογειακού τουρισμού, η Αστυπάλαια αξίζει να αναγνωριστεί ως ένας τόπος όπου η "πράσινη επανάσταση" συναντά τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα, ανεξαρτήτως μεγέθους και πλούτου της περιοχής. Ταυτόχρονα, η επισκεψιμότητα από Ελλάδα και εξωτερικό έχει αυξηθεί. Είναι ένα μάθημα για όλους στην παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία ότι ακόμη και οι μικρές κοινότητες μπορούν να τολμήσουν ριζικές αλλαγές και να χτίσουν ένα βιώσιμο μέλλον».

Πολλαπλά είναι τα αποτελέσματα που καταγράφει το TTG στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στο νησί. Πιο συγκεκριμένα, το μέσο αναδεικνύει την αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που επιλέγουν την μετακίνηση με ηλεκτρικά οχήματα και μέσα μαζικής μεταφοράς με τη νέα δημοτική συγκοινωνία Astybus η οποία λειτουργεί κατ΄ αποκλειστικότητα στην Αστυπάλαια με την χρήση νέων και υπερσύγχρονων ηλεκτρικών λεωφορείων.

Επιπλέον, κάνει λόγο για ενθαρρυντική μείωση της ποσότητας των πλαστικών αποβλήτων που καταλήγουν στο περιβάλλον. Κατά την καταγραφή του μέσου, εξίσου σημαντική είναι και η προώθηση του προορισμού όχι μέσω μαζικού τουρισμού, αλλά μέσω ποιοτικών εμπειριών - slowtravel, οικοτουρισμού και επαφής με τη φύση, την παράδοση και τα τοπικά προϊόντα τα οποία διαχέονται πλέον και στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, την πολύπλευρη στρατηγική ανάπτυξης της Αστυπάλαιας αναλύει το θεματικό τουριστικό blog2BA.pl (https://2ba.pl/ukryta-strategia-rozwoju-turystyki-greckiej-wyspy/). Μελετώντας τις δράσεις του Δήμου και άλλων συνεργαζόμενων αρχών, το εξειδικευμένο blog τονίζει πως «εδώ, η οικολογία γίνεται πράξη και δεν μένει στην θεωρία, η εξέλιξη του προγράμματος "Astypalaia Smart & Sustainable Island" αποφέρει πραγματικούς καρπούς καθιστώντας το μικρό αυτό νησί ένα ζωντανό τουριστικό πρότυπο ανάπτυξης και αυθεντικότητας για όλο τον πλανήτη, ενώ συνεχείς είναι οι τομές, τα έργα και οι δράσεις για την διατήρηση και ανάδειξη ιστορικών μνημείων, την ενίσχυση της παιδείας στις νέες γενιές του νησιού, την αύξηση των ωφελειών στην τοπική κοινωνία και την δημιουργία νέων συνεργειών για το κοινό καλό».

Η πολυθεματική προβολή της Aστυπάλαιας ως τόπου εμπειρίας εντάσσεται στην προσπάθεια του Δήμου για ανάδειξη όλων των πτυχών της ανάπτυξης στην «πεταλούδα» του Αιγαίου. «Στόχος μας είναι τόσο οι επισκέπτες μας, όσο και οι κάτοικοι να βιώσουν την διαφορά από τις πρωτοποριακές δράσεις και να απολαμβάνουν υψηλό ποιοτικό επίπεδο υπηρεσιών σε ένα νησί που πρωτοπορεί "παντρεύοντας" την αυθεντικότητα με τις τάσεις του μέλλοντος», εξηγεί ο Αντιδήμαρχος Αστυπάλαιας Κώστας Καμπύλης.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

