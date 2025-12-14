Οι 25 κορυφαίοι ταξιδιωτικοί προορισμοί για το 2026 - Λίστα του Lonely Planet

Οι 25 κορυφαίοι ταξιδιωτικοί προορισμοί για το 2026 - Λίστα του Lonely Planet
Η θρυλική ταξιδιωτική έκδοση Lonely Planet παρουσίασε στις 21 Οκτωβρίου το νέο της βιβλίο «Best in Travel 2026», το οποίο συγκεντρώνει 25 μοναδικούς προορισμούς και 25 ανεπανάληπτες εμπειρίες για τη χρονιά που έρχεται.

Τη λίστα συνοδεύουν ειδικά σχεδιασμένα ταξιδιωτικά προγράμματα μέσα από τη νέα πλατφόρμα Lonely Planet Journeys.

Η CNN Travel συνομίλησε με τη Nitya Chambers, εκτελεστική συντάκτρια και αντιπρόεδρο περιεχομένου της Lonely Planet, για το τι ξεχώρισε φέτος και γιατί.

Οι top προορισμοί

Ανάμεσα στις αγαπημένες επιλογές της Chambers βρίσκεται η γειτονιά Liberdade στο Σάο Πάολο – γνωστή και ως «Μικρή Ιαπωνία». «Η Βραζιλία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ιαπωνική κοινότητα εκτός Ιαπωνίας, με περίπου δύο εκατομμύρια ανθρώπους ιαπωνικής καταγωγής», εξηγεί. «Η Liberdade είναι γεμάτη εκπλήξεις – από την anime street art μέχρι τους ιαπωνικούς κήπους. Και, φυσικά, το καλύτερο ράμεν εκτός Τόκιο, αν και αυτό σηκώνει συζήτηση», λέει χαμογελώντας.

Από τη Λατινική Αμερική ξεχωρίζει επίσης η Πόλη του Μεξικού, «ένα αληθινό θαύμα ιστορίας, κουλτούρας και γεύσεων». Οι γειτονιές Coyoacan, La Roma και La Condesa αναφέρονται ως ιδανικές για βόλτες γεμάτες χρώμα και ζωή.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Lonely Planet επιλέγει το Εθνικό Πάρκο Theodore Roosevelt στη Βόρεια Ντακότα και την πολιτεία του Μέιν, για την αυθεντική παράκτια ομορφιά και τις απέραντες διαδρομές μέσα στη φύση.

Στην Ευρώπη, η κομητεία Tipperary στην Ιρλανδία χαρακτηρίζεται «κρυμμένο διαμάντι», ενώ στην Ασία η Πουκέτ της Ταϊλάνδης εξελίσσεται από ρομαντικό προορισμό σε βάση για ψηφιακούς νομάδες.

Η λίστα των προορισμών για το 2026 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το Μποτσουάνα, το Περού, τη Νότια Κορέα (Jeju-do), τη Νότια Αυστραλία (Ikara–Flinders Ranges), την Ισπανία (Κάδιθ), τη Σαρδηνία, την Τυνησία, τα Μπαρμπάντος, τα Νησιά Σολομώντα, τη Reunion, τη Γουατεμάλα (Xela), τη Σρι Λάνκα (Jaffna), την Ολλανδία (Ουτρέχτη), την Κολομβία (Cartagena), τη Φινλανδία, το Βιετνάμ (Quy Nho’n), τον Καναδά (Βρετανική Κολομβία) και την Καμπότζη (Siem Reap).

