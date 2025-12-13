Η Σίφνος εντάσσεται στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO

Η Σίφνος καταγράφει μια σημαντική διεθνή επιτυχία, καθώς εντάσσεται στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO, με σημείο αναφοράς τη βαθιά ριζωμένη παράδοση της σιφναίικης αγγειοπλαστικής. Το νησί συγκαταλέγεται ανάμεσα σε 58 νέες περιοχές παγκοσμίως που γίνονται μέλη του δικτύου, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα και τη λαϊκή τέχνη τους σε διεθνές επίπεδο.

Η διάκριση αφορά την κατηγορία της Λαϊκής Τέχνης και Χειροτεχνίας, με τη Σίφνο να αποτελεί τη μοναδική ελληνική παρουσία στη φετινή λίστα. Τα νέα μέλη του δικτύου προέρχονται από διαφορετικά σημεία του πλανήτη, μεταξύ άλλων από την Ουαλία, τη Νιγηρία και τη Σαουδική Αραβία, γεγονός που υπογραμμίζει τον διεθνή χαρακτήρα της αναγνώρισης.

Το Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO, που δημιουργήθηκε το 2004, αριθμεί σήμερα 408 πόλεις σε 100 χώρες και αποτελεί έναν από τους βασικότερους θεσμούς παγκοσμίως για την προώθηση του πολιτισμού, της δημιουργικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Κοινός παρονομαστής των μελών του είναι η προσήλωση σε κοινές αξίες και η ανάπτυξη συνεργειών που τοποθετούν τον πολιτισμό στο επίκεντρο του στρατηγικού τους σχεδιασμού.

Η ένταξη της Σίφνου στο διεθνές δίκτυο έρχεται ως φυσική συνέχεια της αναγνώρισης που είχε προηγηθεί το 2022, όταν η κεραμική παράδοση του νησιού καταχωρίστηκε στο Εθνικό Μητρώο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Ο Δήμος Σίφνου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους φορείς και τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην επιτυχία αυτή, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης και ανάδειξης της σιφναίικης πολιτιστικής κληρονομιάς.