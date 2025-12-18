Άνω κάτω στο ΠΑΣΟΚ με τον Παρασκευαΐδη, στη ΝΔ κάνουν οντισιόν με τραγουδιστές, η D Day του ΟΠΑΠ

Οι Κομισάριοι έρχονται και θέτουν την ατζέντα της ημέρας

Newsbomb

Άνω κάτω στο ΠΑΣΟΚ με τον Παρασκευαΐδη, στη ΝΔ κάνουν οντισιόν με τραγουδιστές, η D Day του ΟΠΑΠ
ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ
8'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άνω κάτω στο ΠΑΣΟΚ με τον Παρασκευαΐδη

Ησυχία δεν έχουν στο ΠΑΣΟΚ. Ο βουλευτής του Κινήματος Παναγιώτης Παρασκευαΐδης τους έκανε άνω κάτω με τις αναφορές του στον ΓΑΠ και στον Τσίπρα... Σε συνέντευξή του στο κανάλι ΟΝΕ υποστήριξε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου «κοροϊδεύτηκε» και οδηγήθηκε σε παραίτηση: «Τον κορόιδεψαν και τον εξανάγκασαν να παραιτηθεί με 162 βουλευτές». Το καλύτερο είναι ότι όπως είπε αν δεν τον ήθελε το ΠΑΣΟΚ μπορεί και να πήγαινε στο κόμμα Τσίπρα! Πολλαπλά εγκεφαλικά στην Χαριλάου Τρικούπη. Και για το τέλος κράτησε το καλύτερο: Θα ήθελε και την Ζωή Κωνσταντοπούλου στην συνένωση των δυνάμεων της κεντροαριστεράς. Έσπασε όλα τα κοντέρ και τις βελόνες ο Παρασκευαΐδης. Λίγο αργότερα βγήκε και στο ραδιόφωνο και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του εκλεκτού του Νίκου Ανδρουλάκη, Παναγιώτη Δουδωνή. Μιλάμε για κόλαση καθώς ο Δουδωνής θα κατέβει κι αυτός υποψήφιος στη Μυτιλήνη. Τι καιροσκόπο τον είπε, ότι δεν έχει δουλέψει και δεν έχει ζήσει στη Μυτιλήνη...

Σπεύσατε να παραιτηθείτε

Σας το είχα γράψει εξ αρχής. Όποιος θέλει να πάει στο κόμμα Τσίπρα πρέπει να παραιτηθεί εγκαίρως από το βουλευτικό αξίωμα όπως έκανε και ο ίδιος ο Τσίπρας. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση. Όχι την τελευταία στιγμή πριν τις εκλογές του 2027. Για να δούμε λοιπόν ποιοι έχουν το σθένος να παρατήσουν τα βουλευτικά προνόμια και να πέσουν στη μάχη του σταυρού από το μηδέν. Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα...

Στη ΝΔ κάνουν οντισιόν με τραγουδιστές

Αν είναι αλήθεια αυτά που ακούγονται στα δημοσιογραφικά γραφεία, η ΝΔ έχει αποφασίσει να το κάνει το μαγαζί μπουζουκλερί... Οι φήμες για υποψηφιότητα του αοιδού Κωνσταντίνου Αργυρού έχουν φουντώσει και δεν βλέπω να διαψεύδονται ούτε ανεπίσημα. Τον προορίζουν όπως ακούγεται για Νότιο Τομέα. Όμως για στάσου, εκεί δεν εκλέγεται ο Δένδιας; Κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις βρε παιδί μου. Μιας και έπιασα τα καλλιτεχνικά της ΝΔ, μου λένε ότι ένα ακόμα όνομα τραγουδιστή παίζει στις γαλάζιες υποψηφιότητες. Αυτό του Σάκη Ρουβά! Χαμός θα γίνει... The voice of Greece θα γίνει η παράταξη. Θυμίζω βέβαια ότι στο παρελθόν είχε ξανακουστεί το όνομα του Σάκη αλλά δεν προχώρησε τελικώς.Πουλάνε καταστήματα, αγοράζουν αποθήκες

Σε μεγάλη κινητικότητα αγοραπωλησιών ακινήτων βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο κλάδος ΑΕΕΑΠ. Οι εταιρείες προχωρούν σε αναδιαμόρφωση των χαρτοφυλακίων τους πουλώντας και αγοράζοντας ακίνητα ανάλογα με τους τομείς που θεωρούν ότι έχουν μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης. Ίσως λοιπόν να μην είναι τυχαίο ότι σχεδόν όλες οι πωλήσεις αφορούν σε γραφεία και καταστήματα ρίχνοντας το βάρος των αγορών στο κλάδο φιλοξενίας, στην αγορά κτιρίων με σκοπό την ανέγερση κατοικιών και στα logistics...

Χρονιά του defense tech το 2026

Το ΑΙ είναι πολύ ψηλά στη λίστα όσων επενδύουν σε ελληνικά startups σύμφωνα και με την πρόσφατη έρευνα του Found.ation. Αλλά ο τομέας που ανεβαίνει δεν είναι άλλος από το defense tech, δηλαδή η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για την άμυνα, όπου το ενδιαφέρον έχει «εκτοξευτεί» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις που κινούνται στον συγκεκριμένο κλάδο. Συν την EFA Group που αναπτύσσεται με τρομερούς ρυθμούς. Η πρόσφατη συμφωνία της Theon είναι ένα απλό δείγμα του τι μπορεί να γίνει. Περισσότερα αναμένουμε στη σημερινή (Τρίτη) παρουσίαση της εταιρείας, όπου ο Κριστιάν Χατζιμηνάς αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του.

Η D Day του ΟΠΑΠ

Μεγάλη μέρα για τον ΟΠΑΠ η 7η Ιανουαρίου, καθώς τότε θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση για τη συγχώνευση ΟΠΑΠ–Allwyn. Η πιο «εύηχη» αλλαγή για πολλούς επενδυτές είναι ότι δεν θα προβλέπονται προνομιούχες μετοχές στη συμφωνία, μία πρόβλεψη που είχε προκαλέσει αντιδράσεις από την αγορά και πλέον φαίνεται πως ο βασικός μέτοχος την απέσυρε. Η απόφαση αυτή ερμηνεύεται ευρέως ως προσπάθεια να μειωθούν οι ενστάσεις και να ενισχυθούν οι πιθανότητες έγκρισης της συγχώνευσης. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα εξόδου στα 19,04 ευρώ για όσους δεν συμφωνούν με τη συγχώνευση, ένα σημαντικό στοιχείο που δίνει λύση στους διαφωνούντες με όριο άσκησής του έως τις 9 Φεβρουαρίου. Στην πρώτη της αντίδραση, η Citi εκτιμά ότι η κατάργηση των προνομιούχων μετοχών αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχούς ολοκλήρωσης του deal. Με την ημερομηνία της έκτακτης γενικής συνέλευσης να έχει κλειδώσει, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αποδοχή ή την άρνηση της συμφωνίας. Πάντως στην αγορά θεωρούν βέβαιο πως η γ.σ. θα δώσει το πράσινο φως.

Η Metlen στον αστερισμό της μεταβλητότητας

Δεν μπορεί να ξεφύγει από τη μεταβλητότητα η μετοχή της Metlen, αν και αναλυτές αναμένουν εισροές εισροές λόγω rebalancing στο τέλος της εβδομάδας. Παράγοντες της χρηματιστηριακής αγοράς εκφράζουν έκπληξη για την συμπεριφορά της μετοχής, καθώς τεχνικά ο τίτλος η διατηρεί μια αδύναμη αγοραστές. Κάποιοι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επενδυτές αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα τη μετοχή και η προσμονή για το rebalancing δεν έχει προσφέρει ακόμη στήριξη στον τίτλο της Metlen. Ανάλογα με το πώς θα κινηθούν οι μεγάλοι παίκτες, το rebalancing μπορεί είτε να «ηρεμήσει» τη μετοχή είτε να αναδείξει περαιτέρω την μεταβλητότητά της.

Ο Εξάρχου και η σιβυλλική απάντηση που άναψε φωτιές

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου , ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Αktor άφησε την πόρτα ανοιχτή: «Θα τα ξαναπούμε εδώ», είπε με νόημα στην εκδήλωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών . Αν και απέφυγε εντέχνως να ξεκαθαρίσει αν θα ακολουθήσει εισαγωγή θυγατρικής του ομίλου Aktor στο ΧΑ, απαντώντας με ένα σιβυλλικό «ούτε ναι ούτε όχι. Mεταφράστε το όπως θέλετε». Η αινιγματική αυτή τοποθέτηση ήρθε την ώρα που η Aktor αναδιαμορφώνει το επιχειρηματικό της προφίλ, μπλέκοντας πλέον και την ενέργεια κυρίως μέσω συμφωνιών γύρω από αμερικανικό LNG και έβαλε φωτιά σε σενάρια για μελλοντικές κινήσεις. Στο παρασκήνιο λέγεται ότι, παρά την ισχυρή ρευστότητα που διαθέτει ο όμιλος, μια πιθανή εισαγωγή θυγατρικής στο ΧΑ θα μπορούσε να γίνει σε συνεργασία με μεγάλο ενεργειακό παίκτη. Δεν ξέρουμε βεβαίως τι έχει στο μυαλό του ο κ. Εξάρχου, ωστόσο δεν είναι λίγοι αυτοί που ποντάρουν πως κάποια θυγατρική θα πάρει το δρόμο για το Χ.Α.

Ο Χατζημηνάς και η είσοδος της EFA Group στο χρηματιστήριο

Μπορεί να μπήκαν νέοι επενδυτές στην EFA Group, ωστόσο το βασικό της πλάνο δεν αλλάζει, με η εταιρεία προσανατολίζεται σε εισαγωγή σε κάποιο χρηματιστήριο, ακολουθώντας τα χνάρια της Theon International και της εντυπωσιακής της πορείας στο Euronext. Κάποιοι θεωρούν πως επειδή το ελληνικό χρηματιστήριο γίνεται μέλος της μεγαλύτερης χρηματιστηριακής αγοράς της Ευρώπης, είναι πιθανό να δούμε την EFA Group στη Λεωφόρο Αθηνών. Και δεν είναι τυχαίο πως ο ιδρυτής και μεγαλομέτοχος της Τheon International και του ομίλου EFA Group έκλεισε ξεκάθαρα το μάτι στην εισαγωγή της EFA Group στο χρηματιστήριο.

Εχουν πάρει φωτιά τα μολύβια στην Τράπεζα Πειραιώς

Στο φουλ οι μηχανές στην Τράπεζα Πειραιώς, καθώς όλοι έχουν πέσει πάνω στο νέο business plan που θα αποκαλύψει η διοίκηση στις 5 Μαρτίου 2026, ένα σχέδιο τριετίας με κεντρικό άξονα την πλήρη ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής και την ανάπτυξη των τραπεζικών δραστηριοτήτων τα επόμενα τρία χρόνια. Και είναι δεδομένο πως τα μεγέθη της ασφαλιστικής θα επηρεάσουν πολύ θετικά τα μεγέθη της Τρ. Πειραιώς. Να σας πούμε πως τα έσοδα προμηθειών της τράπεζας το 2024 ήταν 636 εκατ. ευρώ, ενώ τα ασφάλιστρα της Εθνικής Ασφαλιστικής το ίδιο έτος άγγιξαν τα 850 εκατ. ευρώ, μια δυναμική που δεν περνάει απαρατήρητη. Μέρος του πλάνου είναι και το διεθνές άνοιγμα με την τράπεζα να σχεδιάζει παρουσία στο Άμπου Ντάμπι με γραφεία εστιασμένα στο asset management, παράλληλα με στόχο την επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης, κίνηση που δείχνει σαφή στρατηγική για διεύρυνση πηγών εσόδων και γεωγραφική διαφοροποίηση.

«Αλμυρό» το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Περίπου 186 ευρώ θα χρειαστεί να ξοδέψει μια 4μελής οικογένεια φέτος τα Χριστούγεννα, αποκλειστικά και μόνο για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, σχεδόν 20% περισσότερα σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με έρευνα τιμών που πραγματοποίησε το ΙΝΚΑ - Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας. Οι τιμές αφορούν σε τραπέζι τεσσάρων ατόμων και μόνο για ανήμερα τα Χριστούγεννα. Ενώ σε αυτά δεν έχει υπολογιστεί το κόστος για λάδι, λεμόνια, ρεύμα, αυγά, στολίδια, κεράκια για τα οποία, το κόστος φτάνει περίπου τα 10 ευρώ. Κοινώς, μιλάμε για περίπου 200 ευρώ. Αν υπολογίσουμε άλλα τόσα για την Πρωτοχρονιά, φτάσαμε ήδη στα 400 ευρώ, χωρίς δώρα, άλλες εξόδους και λοιπά έξοδα παράστασης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Ίσως τώρα να είναι άγγελος», λέει η θεία της 10χρονης Ματίλντα που σκοτώθηκε στην τρομοκρατική επίθεση

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Ψέριμος: Χωρίς μόνιμο γιατρό και πάλι το νησί – Ανησυχία για τα παιδιά

07:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρώην διευθντής νεκροτομείου του Χάρβαρντ πωλούσε εγκεφάλους, χέρια και πρόσωπα - Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια κάθειρξη

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από ΠΟΥ: Η «σούπερ γρίπη» ασκεί σοβαρή πίεση σε όλη την ΕΕ

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι

07:09ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφασίζουν σήμερα στις Σέρρες κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - «Λάδι στη φωτιά» το τεχνικό λάθος με τις παρακρατήσεις

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Άνω κάτω στο ΠΑΣΟΚ με τον Παρασκευαΐδη, στη ΝΔ κάνουν οντισιόν με τραγουδιστές, η D Day του ΟΠΑΠ, η Metlen στον αστερισμό της μεταβλητότητας, τα μολύβια έχουν πάρει φωτιά στην Τράπεζα Πειραιώς,ο Χατζημηνάς της Τheon και η είσοδος της EFA στο χρηματιστήριο

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Δεκεμβρίου

06:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα καταβληθεί - Οι ημερομηνίες και οι προϋποθέσεις

06:40LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι τηλεαστέρες στις επάλξεις για τις γιορτές και η πρεμιέρα του Survivor

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ: Σπουδαία μάχη στο Telekom Center Athens - Η ώρα και το κανάλι

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στις ευρωπαϊκές χριστουγεννιάτικες αγορές - Φόβοι για τρομοκρατικές επιθέσεις

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Όλες οι αλλαγές – Πότε ανοίγει το TAXIS και ποιοι κερδίζουν έκπτωση έως 4%

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Άδειες οι στάνες των κτηνοτρόφων: Η κραυγή απόγνωσης λίγο πριν από τα Χριστούγεννα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η μήνυση σε βάρος δημοφιλούς τραγουδιστή - «Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη», λέει ο καταγγέλλων

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Σήμερα η ύψωση της ελληνικής σημαίας στο Λοριάν της Γαλλίας

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Το χρονικό του περιστατικού που οδήγησε στη διαγραφή

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:09ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφασίζουν σήμερα στις Σέρρες κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - «Λάδι στη φωτιά» το τεχνικό λάθος με τις παρακρατήσεις

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Παπαχελάς, ΕΚΚΟΜΕΔ, ΣΚΑΪ και παλιά καπνεργοστάσια - Πίσω από το ντοκιμαντέρ για τη «17 Νοέμβρη»

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Το χρονικό του περιστατικού που οδήγησε στη διαγραφή

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η μήνυση σε βάρος δημοφιλούς τραγουδιστή - «Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη», λέει ο καταγγέλλων

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό από το Σάββατο - Έρχονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τα Χριστούγεννα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Επιμένει και την Πέμπτη η ηλιοφάνεια – Σε «θρίλερ» η πρόβλεψη για τον καιρό των Χριστουγέννων

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκρηκτική κατάσταση στην Εξεταστική: Ολοήμερη οργισμένη μάχη Μυλωνάκη και Σκέρτσου με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

06:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα καταβληθεί - Οι ημερομηνίες και οι προϋποθέσεις

13:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Microsoft μειώνει τις φιλοδοξίες της για την τεχνητή νοημοσύνη - Σχεδόν κανείς δεν χρησιμοποιεί το Copilot

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ: Σπουδαία μάχη στο Telekom Center Athens - Η ώρα και το κανάλι

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Δίχτυ προστασίας υψηλού προφίλ στους Ουκρανούς που έκαψαν τον 20χρονο γιο αντιδημάρχου του Χάρκοβο

21:56LIFESTYLE

Όλα τα λάθη του «Μόνος στο Σπίτι» που δεν είχατε προσέξει αποκαλύπτονται σε viral βίντεο

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Καθηγήτρια προέβαλε επεισόδιο της σειράς «Black Mirror» στην τάξη ακατάλληλο για ανηλίκους

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Σήμερα η ύψωση της ελληνικής σημαίας στο Λοριάν της Γαλλίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ