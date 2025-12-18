Άνω κάτω στο ΠΑΣΟΚ με τον Παρασκευαΐδη, στη ΝΔ κάνουν οντισιόν με τραγουδιστές, η D Day του ΟΠΑΠ

Άνω κάτω στο ΠΑΣΟΚ με τον Παρασκευαΐδη

Ησυχία δεν έχουν στο ΠΑΣΟΚ. Ο βουλευτής του Κινήματος Παναγιώτης Παρασκευαΐδης τους έκανε άνω κάτω με τις αναφορές του στον ΓΑΠ και στον Τσίπρα... Σε συνέντευξή του στο κανάλι ΟΝΕ υποστήριξε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου «κοροϊδεύτηκε» και οδηγήθηκε σε παραίτηση: «Τον κορόιδεψαν και τον εξανάγκασαν να παραιτηθεί με 162 βουλευτές». Το καλύτερο είναι ότι όπως είπε αν δεν τον ήθελε το ΠΑΣΟΚ μπορεί και να πήγαινε στο κόμμα Τσίπρα! Πολλαπλά εγκεφαλικά στην Χαριλάου Τρικούπη. Και για το τέλος κράτησε το καλύτερο: Θα ήθελε και την Ζωή Κωνσταντοπούλου στην συνένωση των δυνάμεων της κεντροαριστεράς. Έσπασε όλα τα κοντέρ και τις βελόνες ο Παρασκευαΐδης. Λίγο αργότερα βγήκε και στο ραδιόφωνο και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του εκλεκτού του Νίκου Ανδρουλάκη, Παναγιώτη Δουδωνή. Μιλάμε για κόλαση καθώς ο Δουδωνής θα κατέβει κι αυτός υποψήφιος στη Μυτιλήνη. Τι καιροσκόπο τον είπε, ότι δεν έχει δουλέψει και δεν έχει ζήσει στη Μυτιλήνη...

Σπεύσατε να παραιτηθείτε

Σας το είχα γράψει εξ αρχής. Όποιος θέλει να πάει στο κόμμα Τσίπρα πρέπει να παραιτηθεί εγκαίρως από το βουλευτικό αξίωμα όπως έκανε και ο ίδιος ο Τσίπρας. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση. Όχι την τελευταία στιγμή πριν τις εκλογές του 2027. Για να δούμε λοιπόν ποιοι έχουν το σθένος να παρατήσουν τα βουλευτικά προνόμια και να πέσουν στη μάχη του σταυρού από το μηδέν. Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα...

Στη ΝΔ κάνουν οντισιόν με τραγουδιστές

Αν είναι αλήθεια αυτά που ακούγονται στα δημοσιογραφικά γραφεία, η ΝΔ έχει αποφασίσει να το κάνει το μαγαζί μπουζουκλερί... Οι φήμες για υποψηφιότητα του αοιδού Κωνσταντίνου Αργυρού έχουν φουντώσει και δεν βλέπω να διαψεύδονται ούτε ανεπίσημα. Τον προορίζουν όπως ακούγεται για Νότιο Τομέα. Όμως για στάσου, εκεί δεν εκλέγεται ο Δένδιας; Κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις βρε παιδί μου. Μιας και έπιασα τα καλλιτεχνικά της ΝΔ, μου λένε ότι ένα ακόμα όνομα τραγουδιστή παίζει στις γαλάζιες υποψηφιότητες. Αυτό του Σάκη Ρουβά! Χαμός θα γίνει... The voice of Greece θα γίνει η παράταξη. Θυμίζω βέβαια ότι στο παρελθόν είχε ξανακουστεί το όνομα του Σάκη αλλά δεν προχώρησε τελικώς.Πουλάνε καταστήματα, αγοράζουν αποθήκες

Σε μεγάλη κινητικότητα αγοραπωλησιών ακινήτων βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο κλάδος ΑΕΕΑΠ. Οι εταιρείες προχωρούν σε αναδιαμόρφωση των χαρτοφυλακίων τους πουλώντας και αγοράζοντας ακίνητα ανάλογα με τους τομείς που θεωρούν ότι έχουν μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης. Ίσως λοιπόν να μην είναι τυχαίο ότι σχεδόν όλες οι πωλήσεις αφορούν σε γραφεία και καταστήματα ρίχνοντας το βάρος των αγορών στο κλάδο φιλοξενίας, στην αγορά κτιρίων με σκοπό την ανέγερση κατοικιών και στα logistics...

Χρονιά του defense tech το 2026

Το ΑΙ είναι πολύ ψηλά στη λίστα όσων επενδύουν σε ελληνικά startups σύμφωνα και με την πρόσφατη έρευνα του Found.ation. Αλλά ο τομέας που ανεβαίνει δεν είναι άλλος από το defense tech, δηλαδή η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για την άμυνα, όπου το ενδιαφέρον έχει «εκτοξευτεί» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις που κινούνται στον συγκεκριμένο κλάδο. Συν την EFA Group που αναπτύσσεται με τρομερούς ρυθμούς. Η πρόσφατη συμφωνία της Theon είναι ένα απλό δείγμα του τι μπορεί να γίνει. Περισσότερα αναμένουμε στη σημερινή (Τρίτη) παρουσίαση της εταιρείας, όπου ο Κριστιάν Χατζιμηνάς αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του.

Η D Day του ΟΠΑΠ

Μεγάλη μέρα για τον ΟΠΑΠ η 7η Ιανουαρίου, καθώς τότε θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση για τη συγχώνευση ΟΠΑΠ–Allwyn. Η πιο «εύηχη» αλλαγή για πολλούς επενδυτές είναι ότι δεν θα προβλέπονται προνομιούχες μετοχές στη συμφωνία, μία πρόβλεψη που είχε προκαλέσει αντιδράσεις από την αγορά και πλέον φαίνεται πως ο βασικός μέτοχος την απέσυρε. Η απόφαση αυτή ερμηνεύεται ευρέως ως προσπάθεια να μειωθούν οι ενστάσεις και να ενισχυθούν οι πιθανότητες έγκρισης της συγχώνευσης. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα εξόδου στα 19,04 ευρώ για όσους δεν συμφωνούν με τη συγχώνευση, ένα σημαντικό στοιχείο που δίνει λύση στους διαφωνούντες με όριο άσκησής του έως τις 9 Φεβρουαρίου. Στην πρώτη της αντίδραση, η Citi εκτιμά ότι η κατάργηση των προνομιούχων μετοχών αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχούς ολοκλήρωσης του deal. Με την ημερομηνία της έκτακτης γενικής συνέλευσης να έχει κλειδώσει, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αποδοχή ή την άρνηση της συμφωνίας. Πάντως στην αγορά θεωρούν βέβαιο πως η γ.σ. θα δώσει το πράσινο φως.

Η Metlen στον αστερισμό της μεταβλητότητας

Δεν μπορεί να ξεφύγει από τη μεταβλητότητα η μετοχή της Metlen, αν και αναλυτές αναμένουν εισροές εισροές λόγω rebalancing στο τέλος της εβδομάδας. Παράγοντες της χρηματιστηριακής αγοράς εκφράζουν έκπληξη για την συμπεριφορά της μετοχής, καθώς τεχνικά ο τίτλος η διατηρεί μια αδύναμη αγοραστές. Κάποιοι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επενδυτές αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα τη μετοχή και η προσμονή για το rebalancing δεν έχει προσφέρει ακόμη στήριξη στον τίτλο της Metlen. Ανάλογα με το πώς θα κινηθούν οι μεγάλοι παίκτες, το rebalancing μπορεί είτε να «ηρεμήσει» τη μετοχή είτε να αναδείξει περαιτέρω την μεταβλητότητά της.

Ο Εξάρχου και η σιβυλλική απάντηση που άναψε φωτιές

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου , ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Αktor άφησε την πόρτα ανοιχτή: «Θα τα ξαναπούμε εδώ», είπε με νόημα στην εκδήλωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών . Αν και απέφυγε εντέχνως να ξεκαθαρίσει αν θα ακολουθήσει εισαγωγή θυγατρικής του ομίλου Aktor στο ΧΑ, απαντώντας με ένα σιβυλλικό «ούτε ναι ούτε όχι. Mεταφράστε το όπως θέλετε». Η αινιγματική αυτή τοποθέτηση ήρθε την ώρα που η Aktor αναδιαμορφώνει το επιχειρηματικό της προφίλ, μπλέκοντας πλέον και την ενέργεια κυρίως μέσω συμφωνιών γύρω από αμερικανικό LNG και έβαλε φωτιά σε σενάρια για μελλοντικές κινήσεις. Στο παρασκήνιο λέγεται ότι, παρά την ισχυρή ρευστότητα που διαθέτει ο όμιλος, μια πιθανή εισαγωγή θυγατρικής στο ΧΑ θα μπορούσε να γίνει σε συνεργασία με μεγάλο ενεργειακό παίκτη. Δεν ξέρουμε βεβαίως τι έχει στο μυαλό του ο κ. Εξάρχου, ωστόσο δεν είναι λίγοι αυτοί που ποντάρουν πως κάποια θυγατρική θα πάρει το δρόμο για το Χ.Α.

Ο Χατζημηνάς και η είσοδος της EFA Group στο χρηματιστήριο

Μπορεί να μπήκαν νέοι επενδυτές στην EFA Group, ωστόσο το βασικό της πλάνο δεν αλλάζει, με η εταιρεία προσανατολίζεται σε εισαγωγή σε κάποιο χρηματιστήριο, ακολουθώντας τα χνάρια της Theon International και της εντυπωσιακής της πορείας στο Euronext. Κάποιοι θεωρούν πως επειδή το ελληνικό χρηματιστήριο γίνεται μέλος της μεγαλύτερης χρηματιστηριακής αγοράς της Ευρώπης, είναι πιθανό να δούμε την EFA Group στη Λεωφόρο Αθηνών. Και δεν είναι τυχαίο πως ο ιδρυτής και μεγαλομέτοχος της Τheon International και του ομίλου EFA Group έκλεισε ξεκάθαρα το μάτι στην εισαγωγή της EFA Group στο χρηματιστήριο.

Εχουν πάρει φωτιά τα μολύβια στην Τράπεζα Πειραιώς

Στο φουλ οι μηχανές στην Τράπεζα Πειραιώς, καθώς όλοι έχουν πέσει πάνω στο νέο business plan που θα αποκαλύψει η διοίκηση στις 5 Μαρτίου 2026, ένα σχέδιο τριετίας με κεντρικό άξονα την πλήρη ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής και την ανάπτυξη των τραπεζικών δραστηριοτήτων τα επόμενα τρία χρόνια. Και είναι δεδομένο πως τα μεγέθη της ασφαλιστικής θα επηρεάσουν πολύ θετικά τα μεγέθη της Τρ. Πειραιώς. Να σας πούμε πως τα έσοδα προμηθειών της τράπεζας το 2024 ήταν 636 εκατ. ευρώ, ενώ τα ασφάλιστρα της Εθνικής Ασφαλιστικής το ίδιο έτος άγγιξαν τα 850 εκατ. ευρώ, μια δυναμική που δεν περνάει απαρατήρητη. Μέρος του πλάνου είναι και το διεθνές άνοιγμα με την τράπεζα να σχεδιάζει παρουσία στο Άμπου Ντάμπι με γραφεία εστιασμένα στο asset management, παράλληλα με στόχο την επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης, κίνηση που δείχνει σαφή στρατηγική για διεύρυνση πηγών εσόδων και γεωγραφική διαφοροποίηση.

«Αλμυρό» το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Περίπου 186 ευρώ θα χρειαστεί να ξοδέψει μια 4μελής οικογένεια φέτος τα Χριστούγεννα, αποκλειστικά και μόνο για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, σχεδόν 20% περισσότερα σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με έρευνα τιμών που πραγματοποίησε το ΙΝΚΑ - Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας. Οι τιμές αφορούν σε τραπέζι τεσσάρων ατόμων και μόνο για ανήμερα τα Χριστούγεννα. Ενώ σε αυτά δεν έχει υπολογιστεί το κόστος για λάδι, λεμόνια, ρεύμα, αυγά, στολίδια, κεράκια για τα οποία, το κόστος φτάνει περίπου τα 10 ευρώ. Κοινώς, μιλάμε για περίπου 200 ευρώ. Αν υπολογίσουμε άλλα τόσα για την Πρωτοχρονιά, φτάσαμε ήδη στα 400 ευρώ, χωρίς δώρα, άλλες εξόδους και λοιπά έξοδα παράστασης.