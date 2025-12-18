Συναγερμός από ΠΟΥ: Η «σούπερ γρίπη» ασκεί σοβαρή πίεση σε όλη την ΕΕ

Το νέο στέλεχος γρίπης που έχει εξαπλωθεί στη γηραιά ήπειρο, ασκεί σοβαρή πίεση στην υγειονομική περίθαλψη σε όλη την Ευρώπη, λέει ο ΠΟΥ

Newsbomb

Μια έντονη αύξηση των κρουσμάτων γρίπης που οφείλεται σε ένα νέο κυρίαρχο στέλεχος του ιού σαρώνει την Ευρώπη, θέτοντας υπό σοβαρή πίεση τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε αρκετές χώρες, δήλωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Ο ΠΟΥ δήλωσε την Τετάρτη ότι τουλάχιστον 27 από τις 38 χώρες στην ευρωπαϊκή περιφέρειά του ανέφεραν «υψηλή ή πολύ υψηλή δραστηριότητα γρίπης», με περισσότερους από τους μισούς ασθενείς με συμπτώματα γρίπης να έχουν θετικό αποτέλεσμα σε έξι χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, της Σερβίας, της Σλοβενίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η περίοδος της γρίπης είχε ξεκινήσει περίπου τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια ανέφερε ο ΠΟΥ και προέτρεψε τους πληθυσμούς να περιορίσουν τη μετάδοση εμβολιαζόμενοι, να παραμείνουν στο σπίτι εάν αισθάνονται αδιαθεσία και να φορούν μάσκα σε δημόσιους χώρους εάν έχουν αναπνευστικά συμπτώματα.

Ο ΠΟΥ δήλωσε ότι η νέα παραλλαγή της εποχικής γρίπης - A(H3N2) υποκλάδος Κ - ήταν η αιτία των λοιμώξεων, αντιπροσωπεύοντας έως και το 90% όλων των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γρίπης στην ευρωπαϊκή περιοχή, αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι προκαλεί πιο σοβαρή νόσο.

Ο Χανς Ανρί Κλούγκε, περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, δήλωσε: «Η γρίπη εμφανίζεται κάθε χειμώνα, αλλά φέτος είναι λίγο διαφορετική. Δείχνει πώς μια μικρή γενετική παραλλαγή στον ιό της γρίπης μπορεί να ασκήσει τεράστια πίεση στα συστήματα υγείας μας».

Ο Κλούγκε τόνισε επίσης τον κίνδυνο της παραπληροφόρησης. «Είναι ζωτικής σημασίας στο τρέχον κλίμα να αναζητούμε αξιόπιστες πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές, όπως οι εθνικοί οργανισμοί υγείας και ο ΠΟΥ», είπε. «Σε μια δύσκολη εποχή γρίπης, οι αξιόπιστες, βασισμένες σε στοιχεία πληροφορίες μπορούν να είναι σωτήριες».

Ο ΠΟΥ δήλωσε ότι τα πρώτα δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσαν ότι το εμβόλιο της γρίπης μείωσε τον κίνδυνο σοβαρής ασθένειας από το στέλεχος A(H3N2), αν και μπορεί να μην αποτρέψει τη μόλυνση, και είπε ότι ο εμβολιασμός παρέμεινε το πιο σημαντικό προληπτικό βήμα.

«Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, εκείνων με υποκείμενα νοσήματα, των εγκύων γυναικών και των παιδιών», ανέφερε. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας αποτελούν επίσης ομάδα προτεραιότητας για την προστασία της δικής τους υγείας και της υγείας των ασθενών τους.

«Όπως και σε άλλες εποχές, τα παιδιά σχολικής ηλικίας είναι οι κύριοι παράγοντες εξάπλωσης στην κοινότητα», πρόσθεσε. «Ωστόσο, οι ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω αποτελούν την πλειονότητα των σοβαρών περιπτώσεων που απαιτούν νοσηλεία».

Ο Κλούγκε δήλωσε ότι η περίοδος της γρίπης αναμένεται να κορυφωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου. «Η τρέχουσα περίοδος της γρίπης, αν και σοβαρή, δεν αντιπροσωπεύει το επίπεδο παγκόσμιας έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19», είπε, προσθέτοντας: «Τα συστήματα υγείας μας έχουν δεκαετίες εμπειρίας στη διαχείριση της γρίπης, έχουμε ασφαλή εμβόλια που ενημερώνονται ετησίως και έχουμε ένα σαφές εγχειρίδιο προστατευτικών μέτρων που λειτουργούν».

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της Βρετανίας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι προετοιμαζόταν για έναν από τους χειρότερους χειμώνες που έχουν καταγραφεί ποτέ, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης στα ιατρεία, τα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες ασθενοφόρων. Το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ στη Γερμανία δήλωσε ότι η περίοδος της γρίπης στη χώρα ξεκίνησε δύο έως τρεις εβδομάδες νωρίτερα.

Η εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας της Γαλλίας, Santé publique, δήλωσε ότι η δραστηριότητα της γρίπης «αυξάνεται έντονα» στη μητροπολιτική Γαλλία, με τα κρούσματα να αυξάνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και τον αριθμό των ατόμων που αναζητούν θεραπεία στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων να αυξάνεται. Στην Ισπανία, τα ποσοστά μόλυνσης ήταν ήδη υψηλότερα από την κορύφωση του περασμένου χειμώνα και οι νοσηλείες είχαν διπλασιαστεί σε μια εβδομάδα, ενώ η Ρουμανία και η Ουγγαρία παρουσίαζαν επίσης ισχυρή αύξηση κρουσμάτων.

