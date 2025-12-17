Γρίπη ή κορονοϊός; Τα συμπτώματα πού ξεδιαλύνουν το ερώτημα

Πολλοί άνθρωποι συχνά μπερδεύουν τα συμπτώματα της Covid-19 με εκείνα της γρίπης, κάτι που μπορεί να οδηγήσει είτε σε λανθασμένη διάγνωση είτε σε αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια.

Παρότι περισσότεροι από 7,1 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους παγκοσμίως από την Covid-19, εκ των οποίων περίπου 227.000 στη Βρετανία, μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εμβολιασμένοι ενήλικες στη Γαλλία είχαν 25% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία σε σύγκριση με τους ανεμβολίαστους.

Η μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία από 22,7 εκατομμύρια εμβολιασμένους και 5,9 εκατομμύρια ανεμβολίαστους. Ωστόσο, ο εμβολιασμός δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν μπορεί να νοσήσει από Covid.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αρκετοί εργαζόμενοι απουσιάζουν από τη δουλειά λόγω ασθένειας, καθώς οι εποχικές ιώσεις φαίνεται να εμφανίζονται νωρίτερα από το συνηθισμένο. Σε πολλές περιπτώσεις, πρόκειται για διαφορετικές ασθένειες, γεγονός που καθιστά εύκολη τη σύγχυση ανάμεσα στη γρίπη και την Covid.

Καθώς πλησιάζει η εορταστική περίοδος, αυξάνεται και η ανησυχία για το ενδεχόμενο νόσησης από Covid, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απομόνωση και αποφυγή επαφής με αγαπημένα πρόσωπα, ιδιαίτερα ηλικιωμένους.

Συμπτώματα γρίπης

Η γρίπη, γνωστή και ως influenza, είναι ιογενής λοίμωξη που προσβάλλει τη μύτη, τον λαιμό και τους πνεύμονες, σύμφωνα με τη βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας.

Είναι πιο σοβαρή από το κοινό κρυολόγημα και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσο, ιδιαίτερα σε παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας. Τον περασμένο χειμώνα, στη Βρετανία καταγράφηκαν περίπου 8.000 θάνατοι που συνδέθηκαν με τη γρίπη.

Τα βασικά συμπτώματα της γρίπης είναι:

• καταρροή

• φτέρνισμα

• δακρύρροια

• ερεθισμός στον λαιμό

• αιφνίδια εμφάνιση των συμπτωμάτων

• έντονη κόπωση

• πυρετός

• πόνοι στο σώμα και τους μυς

Συμπτώματα Covid

Έξι χρόνια μετά την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος στην Ουχάν της Κίνας, η Covid εξακολουθεί να υπάρχει, αν και σε πιο ήπια μορφή, κυρίως λόγω των εκτεταμένων εμβολιασμών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι περίπου το 67% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει εμβολιαστεί.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα από τα βασικά σημεία διαφοροποίησης είναι ο βήχας, ο οποίος στην Covid είναι πιο ξηρός και επίμονος. Το NHS περιγράφει τον χαρακτηριστικό βήχα της Covid ως περισσότερα από τρία επεισόδια μέσα σε ένα 24ωρο.

Εκτός από τα συμπτώματα που μοιάζουν με εκείνα της γρίπης, στην Covid μπορεί να εμφανιστούν:

• διάρροια ή στομαχικές διαταραχές

• απώλεια γεύσης ή όσφρησης

Τα δύο αυτά συμπτώματα είναι εκείνα που διαφοροποιούν πιο καθαρά την Covid από τη γρίπη και, όταν εμφανίζονται μαζί με συμπτώματα γρίπης, συνιστάται η αποφυγή επαφής με άλλους.

Η γενική γιατρός και ιατρική διευθύντρια του Midland Health, Ρούπα Πάρμαρ, ανέφερε ότι ο τύπος του βήχα είναι το πιο εύκολα αναγνωρίσιμο στοιχείο.

Όπως δήλωσε, στη γρίπη ο βήχας εμφανίζεται απότομα, ενώ στην Covid είναι ξηρός και συνεχόμενος, με πολλούς ασθενείς να βήχουν για πάνω από μία ώρα ή να παρουσιάζουν τρία ή περισσότερα επεισόδια μέσα στην ίδια ημέρα.