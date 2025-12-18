ΣΚΑΪ: Οι τηλεαστέρες στις επάλξεις για τις γιορτές και η πρεμιέρα του Survivor

Έτοιμα να αποχαιρετήσουν το 2025 και να βάλουν πλώρη για το 2026 είναι τα στελέχη του ΣΚΑΪ. Έχοντας ήδη προετοιμάσει με κάθε λεπτομέρεια το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα, οι εκπλήξεις θα είναι πολλές λίγο πριν βγουν στον αέρα τα πρότζεκτ της νέας χρονιάς.

Οι ενημερωτικές εκπομπές «Σήμερα», «Αταίριαστοι», «Live You», θα βρίσκονται non stop στις επάλξεις ενώ το μαγκαζίνο «Το ‘χουμε» θα είναι κοντά στο κοινό 22-24 Δεκεμβρίου και 29-30 Δεκεμβρίου. Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου στις 15.45, ο Κώστας Τσουρός και η παρέα του, Δέσποινα Τσόκου, Ναταλία Αργυράκη, Παναγιώτης Σουρέλης, Τζώρτζια Γεωργίου, υποδέχονται τη Χορωδία του Λυκείου των Ελληνίδων, που θα μας ταξιδέψει με παραδοσιακά κάλαντα και μελωδίες.

Η late night εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» θα βγει στον αέρα, την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, όπου θα στηθεί ένα μεγάλο γλέντι. Ο Στέλιος Διονυσίου και η Αναστασία έρχονται στο πλατό και φέρνουν μαζί τους μία μεγάλη ορχήστρα, γιορτινές αναμνήσεις και άφθονο τραγούδι.

Με εορταστική διάθεση θα βγει live η εκπομπή «Weekend Live» με τον Δημήτρη Πανόπουλο και την Μάρτζυ Λαζάρου, στις 27 και 28 Δεκεμβρίου. Ανασκοπήσεις της χρονιάς που αποχαιρετούμε, ξεχωριστά αφιερώματα αλλά και αγαπημένες προσωπικότητες που αναπολούν και μοιράζονται μαζί μας τις πιο ιδιαίτερες και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες αναμνήσεις.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο «Voice». Το μουσικό σόου οδεύει σιγά-σιγά στην τελική ευθεία για την 11η σεζόν του. Μία σεζόν που είχε πολλές δυνατές ερμηνείες, ακόμη περισσότερες εκπλήξεις και την πιο αγαπημένη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης να αποτελεί πρώτη επιλογή για την ψυχαγωγία των τηλεθεατών. Το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στις 21.00, σε δύο φαντασμαγορικές βραδιές, θα πραγματοποιηθούν ο ημιτελικός και ο τελικός. Με πολύ κέφι και μουσική, θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής και θα υπογράψει το «χρυσό» συμβόλαιο με την Minos EMI.

Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς στις 21.00, ο ΣΚΑΪ έχει ετοιμάσει ένα special και λαμπερό επεισόδιο του «Voice». Δεκαπέντε αγαπημένοι και ταλαντούχοι stars, από όλους τους χώρους, όχι όμως από αυτόν του τραγουδιού, ανεβαίνουν στη σκηνή και προσπαθούν να γυρίσουν τις τέσσερις καρέκλες των κριτών. Κώστας Τσουρός, Μαρία Αναστασοπούλου, Δημήτρης Πανόπουλος, Χρήστος Φερεντίνος, Δανάη Μπάρκα, Καγιά, Άση Μπήλιου, Μιχάλης Μαρίνος, Φάνης Λαμπρόπουλος, θα ανεβάσουν στα ύψη τον υδράργυρο της διασκέδασης.

Τι θα φέρει η νέα χρονιά

Στις αρχές του 2026, με επικρατέστερη ημερομηνία την 11η Ιανουαρίου, θα κάνει πρεμιέρα το «Survivor» με τον Γιώργο Λιανό, αλλά και Επαρχιώτες και Αθηναίους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι παίκτες έχουν κλειδώσει και έχουν πάρει το εισιτήριο για τον Άγιο Δομίνικο. Στους αγώνες θα δούμε άντρες και γυναίκες που θα αναμετρηθούν όχι μόνο σε δύσκολους στίβους μάχης, αλλά και σε παιχνίδια δεξιοτήτων, ώστε ακόμη και οι φαινομενικά «αδύναμοι» να μπορούν να αντιστρέψουν το παιχνίδι.

Την ίδια ώρα, τα στελέχη του ΣΚΑΪ βρήκαν τι θα βάλουν στην απογευματινή ζώνη. Το «Beat My Guest» καταφτάνει και φαίνεται ότι θα είναι το πιο nice-to-be παιχνίδι της σεζόν. Κάθε εβδομάδα, πέντε διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν μέρος σε έναν «μουσικό διαγωνισμό». Κάθε μέρα, ένας διαφορετικός οικοδεσπότης επιλέγει το αγαπημένο του TOP 5 τραγουδιών και οι τέσσερις καλεσμένοι του καλούνται να ερμηνεύσουν τα κομμάτια που έχει επιλέξει στο σαλόνι του σπιτιού του. Τις επιδόσεις του κάθε διαγωνιζόμενου κρίνουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, οι οποίοι πρέπει να αξιολογήσουν τη φωνή και τη σκηνική παρουσία. Το συνολικό άθροισμα των βαθμολογιών αναδεικνύει τον μεγάλο νικητή που κερδίζει το έπαθλο των 2000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης