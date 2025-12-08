Τηλεθέαση: Τα Φαντάσματα αποχαιρέτισαν με πρωτιά – Τι έγινε με ΣΚΑΪ και MEGA

Το πρώτο μισό της τηλεοπτικής χρονιάς φτάνει στο τέλος του και κάποια από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα αποχαιρετούν τους τηλεθεατές. Έτσι, το βράδυ της Κυριακής, ο πρώτος κύκλος της σειράς «Τα Φαντάσματα» του STAR έριξε αυλαία και το κοινό συντονίστηκε για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του κωμωδία.

Το σίριαλ σημείωσε 12,3% στο σύνολο και 15,7% στο δυναμικό κοινό, κερδίζοντας την πρωτιά στο εν λόγω μερίδιο.

Το σίριαλ «IQ 160» -που ακολούθησε- έκανε 11,4% στο σύνολο και 12,8% στο δυναμικό κοινό.

Το «Voice» του ΣΚΑΪ βρέθηκε στο 18,4% του συνόλου και στο 14,7% των τηλεθεατών 18-54, με το πρότζεκτ του Φαλήρου να αποδεικνύει ξανά ότι ξεχωρίζει στον τηλεοπτικό κυκεώνα.

Σκληρός αντίπαλος το MEGA, όπου η σειρά «Μία νύχτα μόνο» σημείωσε 20% στο σύνολο και 14,1% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς» -που πήρε το lead in- κατέγραψε 18,7% στο σύνολο και 11,8% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» κράτησε παρέα στο 12,5% του συνόλου και στο 7,4% του δυναμικού κοινού.

Η σειρά «Ο Δικαστής» κατέγραψε 4,5% και 3% αντίστοιχα.

