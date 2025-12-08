Δημητρακόπουλος για δίκη Τούνη: «Η πρόεδρος του δικαστηρίου αντιμετωπίζει απαξιωτικά τις μάρτυρες»

Για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννα Τούνη μίλησε ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος στην εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Δευτέρας (8/12), με αφορμή το ξέσπασμα της γνωστής influencer σε story που ανήρτησε στο Instagram την Κυριακή.

«Και οι δύο ισχυρίζονται από την πρώτη στιγμή, αλλά με τρόπο ο οποίος είναι αντιφατικός… η μία εκδοχή ακυρώνει την άλλη… Ότι κάποιος άγνωστος, ο οποίος βρέθηκε ξαφνικά εκεί πέρα, σε ένα μέρος το οποίο ήτανε απόμερο, το βράδυ, τράβηξε αυτό το βίντεο. Ένας άγνωστος! Διότι όταν είσαι σε ένα απόμερο μέρος και έρχεσαι μέσα σε μια κατάσταση ευθυμίας σε ερωτική πράξη με τη σύντροφό σου, ένας άγνωστος αν βρεθεί δίπλα σου και σε μαγνητοσκοπεί, όχι μόνο δεν του χαμογελάς… Αλλά το πρώτο που θα κάνεις είναι ή να φύγεις τρέχοντας ή να τον χτυπήσεις» ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος της Influencer.

«Ξέρετε τι με τρομάζει; Και το λέω δημόσια, γιατί έχω πει ότι δημόσιες σχέσεις κάνω μόνο με τις αποφάσεις των δικαστών και όχι με τους δικαστές. Δηλαδή θέλω να ξέρω την ομολογία. Μπορεί να υπάρξει πρόσωπο, δικαστής ή πρόεδρος, που να πιστέψει αυτή την εκδοχή. Και δεν το λέω τυχαία. Αυτή τη στιγμή, για μένα, μετανιώνω -και το έχω πει κι άλλη φορά δημόσια- το ότι δέχτηκα να γίνει αυτή η δίκη κεκλεισμένων των θυρών. Διότι αν ήταν μέσα οι δημοσιογράφοι και έβλεπαν τις ερωτήσεις που θέτει η συγκεκριμένη πρόεδρος και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους μάρτυρες, τις γυναίκες, οι οποίες καταθέτουν εκείνο το βράδυ την εμπειρία τους… με απαξιωτικό τρόπο» τόνισε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Θα ζητήσουμε μετά την προβολή του βίντεο να ανοίξουν οι θύρες, να μπουν μέσα οι δημοσιογράφοι. Γιατί η δημοσιότητα είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Εκεί πέρα ο άλλος δεσμεύεται να συμπεριφερθεί και να λειτουργήσει έτσι» συμπλήρωσε ο καταξιωμένος ποινικολόγος.

