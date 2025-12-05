Τηλεθέαση-βραδινή ζώνη: Ποιοι χαμογέλασαν, ποιοι «έκλαψαν» με τα νούμερα της Πέμπτης

Η μάχη για την επικράτηση παραμένει σκληρή στη βραδινή ζώνη, με τον ALPHA να κερδίζει την παρτίδα την Πέμπτη.

Με τη μυθοπλασία στα καλύτερά της, το κανάλι κατάφερε να είναι πρωταγωνιστής από τις 20.00 έως τα μεσάνυχτα. Συγκεκριμένα, η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» -από τις 20.00 έως τις 21.00- κατέγραψε 22,8% στο σύνολο και 15,6% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας», που ακολούθησε, σημείωσε 20,5% στο σύνολο και 16,1% στους τηλεθεατές 18-54. «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που πήρε το lead in, έκανε 15,1% στο σύνολο και 14,6% στο δυναμικό κοινό.

Στο Μεγάλο Κανάλι, από τις 21.00 έως τις 24.00, «Η Γη της ελιάς» κατέγραψε 16% στο σύνολο και 7,6% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του STAR, το «First Dates» με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί άγγιξε το 8,5% του συνόλου και το 10,2% του δυναμικού κοινού. Το εν λόγω πρότζεκτ αποτελεί αγαπημένη επιλογή και των χρηστών του X, που σχολιάζουν με μανία τα όσα συμβαίνουν.

Το τηλεπαιχνίδι «Floor» στον ΣΚΑΪ έκανε 9% και 9,9% στο δυναμικό κοινό. Στον ΑΝΤ1, το μουσικό τηλεπαιχνίδι «Don’t’ Forget the lyrics» κατέγραψε 6,8% στο σύνολο και 8,1% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, το «Real View» σημείωσε 2,2% και 2,3% αντίστοιχα.