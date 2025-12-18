Ψέριμος: Χωρίς μόνιμο γιατρό και πάλι το νησί – Ανησυχία για τα παιδιά

Σοβαρά προβλήματα στην υγειονομική κάλυψη αντιμετωπίζει εδώ και πάνω από δύο μήνες η ακριτική Ψέριμος, καθώς το Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού παραμένει χωρίς μόνιμη παρουσία γιατρού. Η κατάσταση προέκυψε μετά τη λήξη της απόσπασης του οπλίτη ιατρού, ο οποίος είχε τοποθετηθεί στο νησί με απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Για την προσωρινή αντιμετώπιση του κενού, η 2η Υγειονομική Περιφέρεια (2η ΔΥΠΕ), η οποία έχει και την ευθύνη του ΠΙ Ψερίμου σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Καλύμνου, προχώρησε σε μεταβατική λύση, διαθέτοντας γιατρό που επισκέπτεται την Ψέριμο δύο φορές την εβδομάδα. Παράλληλα, κατά διαστήματα με πρωτοβουλία του Νοσοκομείου μεταβαίνουν στο νησί και γιατροί άλλων ειδικοτήτων για την εξέταση ασθενών, έως ότου βρεθεί μόνιμη στελέχωση.

Ωστόσο, η απουσία μόνιμης ιατρικής παρουσίας προκαλεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους του ακριτικού νησιού. Οι 25 – 30 μόνιμοι κάτοικοι που διαμένουν στη Ψέριμο κατά τη χειμερινή περίοδο, παραμένουν ουσιαστικά ακάλυπτοι σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, ιδιαίτερα τους μήνες με δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όταν το νησί συχνά αποκλείεται και καθίσταται αδύνατη η μετάβαση στην Κάλυμνο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι μεταξύ των λιγοστών κατοίκων υπάρχουν και επτά μικρά παιδιά: Τρεις μαθητές νηπιαγωγείου, δύο μαθητές Α’ δημοτικού και δύο νήπια, εκ των οποίων το ένα μόλις τριών μηνών και το άλλο 1,5 έτους, σύμφωνα με το kalymnos-news.gr. Το στοιχείο αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη άμεσης και μόνιμης στελέχωσης του ιατρείου επιτακτική, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια όλων και κυρίως των παιδιών.

Μόνιμοι κάτοικοι της Ψερίμου και γονείς παιδιών εξέφρασαν την αγωνία και τον προβληματισμό τους για τη συνεχιζόμενη έλλειψη γιατρού, ενώ, δεν έκρυψαν τον φόβο τους ότι ενδέχεται να αναγκαστούν να απομακρύνουν τα παιδιά τους από το σχολείο και να εγκαταλείψουν το νησί, επιστρέφοντας στην Κάλυμνο.

Παράλληλα, οι κάτοικοι ανέφεραν και ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα: Την απουσία εφημερίου, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί ο Ιερός Ναός της Παναγίας. Όπως σημειώνουν, εν όψει και της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, εκφράζεται η ελπίδα ότι η Ιερά Μητρόπολη θα μεριμνήσει εγκαίρως για την κάλυψη του κενού.

Οι κάτοικοι της Ψερίμου ζητούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις, τονίζοντας ότι η συνεχής και μόνιμη παρουσία γιατρού στο νησί δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση για την αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση σε ένα ακριτικό νησί.