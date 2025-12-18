Σήμερα η μήνυση σε βάρος δημοφιλούς τραγουδιστή - «Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που εμπλέκει δημοφιλή καλλιτέχνη, καθώς σήμερα το πρωί (Πέμπτη 18/12) αναμένεται να κατατεθεί η πρώτη επίσημη μήνυση σε βάρος του από 21χρονο τραγουδιστή.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, ο καταγγέλλων είναι ένας νεαρός καλλιτέχνης με καταγωγή από γνωστό νησί, ο οποίος στο παρελθόν είχε συμμετάσχει σε τηλεοπτικό reality. Οι δύο άνδρες είχαν συνεργαστεί επαγγελματικά πριν από περίπου έναν χρόνο, διάστημα κατά το οποίο φέρονται να σημειώθηκαν τα περιστατικά που περιγράφονται στη μήνυση.

Η νομική προσφυγή του 21χρονου δεν αφορά το αδίκημα του βιασμού, αλλά εστιάζει σε ανήθικες προτάσεις και πράξεις που φέρεται να έλαβαν χώρα εντός του καμαρινιού του πασίγνωστου τραγουδιστή. Ο καταγγέλλων περιγράφει συγκεκριμένα συμβάντα, ενώ παράλληλα επικαλείται την ύπαρξη μαρτύρων που είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς του, ενισχύοντας τη δικογραφία που σχηματίζεται.

Λίγες ώρες πριν την κατάθεση της μήνυσης, ο νεαρός προχώρησε σε μια ιδιαίτερα σκληρή τοποθέτηση μέσω των κοινωνικών δικτύων, αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για προσπάθεια «φίμωσής» του. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη ούτε με χρήματα ούτε με υποσχέσεις, τονίζοντας ότι διαθέτει τη δική του φωνή και δεν δέχεται υποδείξεις.

Από την πλευρά του, ο πασίγνωστος τραγουδιστής απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένο σχέδιο εκβιασμού. Σύμφωνα με το περιβάλλον του, ο καλλιτέχνης ισχυρίζεται ότι οι καταγγέλλοντες επιδίωκαν επίμονα τη συνεργασία μαζί του μέχρι και πριν από λίγες εβδομάδες, και η όλη υπόθεση ξεκίνησε μόλις εκείνος απέρριψε τα επαγγελματικά τους αιτήματα. Παράλληλα, η πλευρά του τραγουδιστή κατονομάζει συγκεκριμένο πρόσωπο που φέρεται να ενορχηστρώνει τις καταγγελίες με στόχο την ηθική και επαγγελματική του εξόντωση.

Διαβάστε επίσης