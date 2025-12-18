Αυστραλία: «Ίσως τώρα να είναι άγγελος», λέει η θεία της 10χρονης που σκοτώθηκε στο μακελειό

Η οικογένεια της Ματίλντα, του νεότερου θύματος της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας, κάλεσε την κοινότητα να μην αφήσει τον θάνατό της να τροφοδοτήσει την οργή, καθώς είπαν το τελευταίο αντίο στην 10χρονη την Πέμπτη. Η Ματίλντα ήταν μεταξύ των 15 ανθρώπων που σκοτώθηκαν όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε μια εκδήλωση για την εβραϊκή γιορτή της Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ την Κυριακή.

Μιλώντας στο BBC στην κηδεία της Ματίλντα, η θεία της, Λίνα Τσέρνιχ, είπε ότι η εβραϊκή κοινότητα έχει δίκιο που θέλει περισσότερη δράση για την εξάλειψη του αντισημιτισμού - το ίδιο κάνει και η ίδια. Αλλά είπε ότι η Ματίλντα ήταν ένα χαρούμενο παιδί που σκόρπιζε την αγάπη παντού και προέτρεψε την κοινότητα να κάνει το ίδιο προς τιμήν της. «Πάρε τον θυμό σου και... σκόρπισε ευτυχία, αγάπη και μνήμη στην αξιαγάπητη ανιψιά μου», είπε η κα Τσέρνιχ. «Ελπίζω να είναι τώρα άγγελος. Ίσως στείλει θετική ενέργεια στον κόσμο.»

Συγκεντρώση στο αυτοσχέδιο μνημείο για τους 15 νεκρούς της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ. AP/Mark Baker

Οι ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας έχουν υπονοήσει τις τελευταίες ημέρες ότι η τραγωδία ήταν ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα των δυσκολιών της Αυστραλίας να αντιμετωπίσει την άνοδο του αντισημιτισμού. Η επίθεση της Κυριακής ήταν το πιο αιματηρό περιστατικό στη χώρα από το 1996, όταν ένας ένοπλος σκότωσε 35 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της σφαγής στο Πορτ Άρθουρ.

Οι πενθούντες -ανάμεσά του ο Γενικός Κυβερνήτης Σαμ Μόστιν και ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας Κρις Μινς- γέμισαν την τελετή στο Σίδνεϊ, φορώντας καρφίτσες και αυτοκόλλητα με μέλισσες ως φόρο τιμής στο κορίτσι που τα λάτρευε.

Ο Μάικλ και η Βαλεντίνα είχαν ονομάσει την κόρη τους από το τραγούδι Waltzing Matilda, ως φόρο τιμής στη χώρα όπου η ουκρανική οικογένειά τους βρήκε ασφάλεια. «Χορεύει βαλς με τους αγγέλους», είπε η Μινς, διαβάζοντας ένα ποίημα προς τιμήν της.

Ο Ραβίνος Γιεχόραμ Ούλμαν, ο οποίος ηγήθηκε της λειτουργίας, αναγκάστηκε να σταματήσει για να συγκρατήσει τα δάκρυά του καθώς απέτιε φόρο τιμής στη σύντομη ζωή της Ματίλντα. «Η τραγική, τόσο εντελώς σκληρή, ακατανόητη δολοφονία της νεαρής Ματίλντα είναι για όλους μας σαν να μας πήραν την ίδια μας την κόρη», είπε.

Η 10χρονη Ματίλντα

«Οι Εβραίοι... πιστεύουν ότι ο θάνατος δεν είναι αιώνιος... δεν είναι επειδή είμαστε αφελείς», είπε ο Ραβίνος Ούλμαν. «Σας λέω με απόλυτη πεποίθηση ότι ο χωρισμός με τη Ματίλντα δεν είναι για πάντα.» Παρ' όλα αυτά, παραδέχτηκε ότι τα λόγια του πιθανότατα δεν θα προσφέρουν μεγάλη παρηγοριά - κάτι που γνωρίζει πολύ καλά. Μια μέρα νωρίτερα, ο Ραβίνος Ούλμαν μίλησε στην κηδεία του γαμπρού του, του Ραβίνου Έλι Σλάνγκερ, ο οποίος σκοτώθηκε επίσης στην επίθεση στο Μπόντι.

«Μου δίνετε δύναμη σε μια στιγμή που εσείς οι ίδιοι χρειάζεστε δύναμη. Και προσπαθώ να κάνω το ίδιο», είπε στους γονείς της Ματίλντα, οι οποίοι έκλαιγαν με λυγμούς στην πρώτη σειρά.

Η θεία της μικρής δήλωσε νωρίτερα ότι η οικογένεια ήταν συντετριμμένη. «Κοιτάζω τα πρόσωπά τους [και] δεν ξέρω αν θα είναι ποτέ ξανά ευτυχισμένοι», είπε για τους γονείς της Ματίλντα. Η μικρότερη αδερφή της Ματίλντα, από την οποία ήταν «αχώριστη», είναι συντετριμμένη και μπερδεμένη, είπε. «Δεν έχει αρκετά δάκρυα για να κλάψει».

Την ίδια ημέρα κηδεύτηκε το νεότερο θύμα της σφαγής, όπως και το μεγαλύτερο. Μια κηδεία για τον Άλεξ Κλάιτμαν - έναν 87χρονο επιζώντα του Ολοκαυτώματος - τελέστηκε το πρωί της Πέμπτης. Σε ανακοίνωσή της, η οικογένειά του ανέφερε ότι πέθανε κάνοντας αυτό που αγαπούσε περισσότερο: προστατεύοντας τη σύζυγό του Λαρίσα και τιμώντας την εβραϊκή του πίστη. «Οι δύο ένοπλοι τον σκότωσαν, αλλά οι αναμνήσεις του, η κληρονομιά του και τα βιβλία του θα φέρουν φως στις επόμενες γενιές», έγραφε.

Η αστυνομία χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατικό περιστατικό, με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπάνεζε να λέει ότι άντλησε έμπνευση από «την ιδεολογία της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος». Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι οι δύο ένοπλοι ήταν πατέρας και γιος. Ο Σατζίντ Ακράμ 50 ετών, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ ο γιος του Ναβίντ, 24 ετών, κατηγορείται για 59 αδικήματα , συμπεριλαμβανομένων 15 ανθρωποκτονιών και μίας τρομοκρατικής ενέργειας.

Η Αυστραλία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα ενισχύσει τους νόμους για την καταπολέμηση του μίσους - μεταξύ άλλων με την εισαγωγή εξουσιών για την ακύρωση ή την άρνηση έκδοσης βίζας για λόγους αντισημιτισμού.

