Διακοπές νερού την Πέμπτη (18/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού την Πέμπτη (18/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

Περιοχή

Ημερομηνία

Τύπος

Σημείο

Αιγάλεω

18/12/2025

Έκτακτη διακοπή υδροδότησης

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ και Κουντουριώτου

Πειραιάς (Κοκκινιά – Μανιάτικα)

18/12/2025

Έκτακτη διακοπή υδροδότησης

Κω και Αγρινίου

Χαϊδάρι

18/12/2025

Έκτακτη διακοπή υδροδότησης

Νικομηδείας και Κωνσταντινουπόλεως

Χαλάνδρι

18/12/2025

Έκτακτη διακοπή υδροδότησης

Παλαιολόγου και Υψηλάντου

