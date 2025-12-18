Διακοπές νερού την Πέμπτη (18/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Περιοχή
Ημερομηνία
Τύπος
Σημείο
Αιγάλεω
18/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ και Κουντουριώτου
Πειραιάς (Κοκκινιά – Μανιάτικα)
18/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Κω και Αγρινίου
Χαϊδάρι
18/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Νικομηδείας και Κωνσταντινουπόλεως
Χαλάνδρι
18/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Παλαιολόγου και Υψηλάντου
