Η Mercedes επιστρέφει στις… βίδες!

Με στόχο τη μείωση των εκπομπών, την ενίσχυση της ανακύκλωσης και μια πιο βιώσιμη παραγωγή, η Mercedes υιοθετεί μια πιο απλή προσέγγιση στη συναρμολόγηση, ξεκινώντας την αλλαγή από τους προβολείς.

Του Γιάννη Σκουφή

Αντί να ποντάρει σε ακόμα πιο εξελιγμένες τεχνολογίες, η Mercedes στρέφεται προς μια πιο απλή και πρακτική λύση: τη χρήση βιδών αντί κόλλας στη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων. Η αλλαγή αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής βιωσιμότητας «Tomorrow XX» και στοχεύει στη διευκόλυνση της αποσυναρμολόγησης των εξαρτημάτων, την επαναχρησιμοποίησή τους και την ενίσχυση της ανακύκλωσης.

Οι πρώτες αλλαγές αφορούν τους προβολείς, στους οποίους μέχρι σήμερα τα μέρη συγκολλούνταν μεταξύ τους. Η νέα προσέγγιση με βίδες επιτρέπει την αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων, όπως οι φακοί, που συχνά φθείρονται από πετραδάκια. Αντί να αντικαθίσταται ολόκληρος ο προβολέας, θα μπορεί να αλλάζει μόνο το φθαρμμένο τμήμα, μειώνοντας το κόστος, τα απόβλητα και τις εκπομπές CO₂ από την παραγωγή νέων μονάδων.

Επιπλέον, η Mercedes εξετάζει τη χρήση ενός μόνο υλικού για κάθε επιμέρους εξάρτημα, κάτι που διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία ανακύκλωσης. Σύμφωνα με την εταιρεία, η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να διπλασιάσει το ποσοστό των ανακυκλωμένων υλικών στους προβολείς και να μειώσει στο μισό τις σχετικές εκπομπές.

0102
0202

Παρόμοιες απλοποιήσεις σχεδιάζονται και για το εσωτερικό των αυτοκινήτων. Για παράδειγμα, στα πάνελ θυρών η συγκόλληση θα αντικατασταθεί από θερμοπλαστικά πριτσίνια, τα οποία αφαιρούνται εύκολα στο τέλος ζωής του αυτοκινήτου, επιτρέποντας τον διαχωρισμό των υλικών για ανακύκλωση.

Στην πράξη, η νέα CLA ήδη διαθέτει δοχείο για το υγρό πλύσης του παρμπρίζ από 100% ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο, ενώ οι προφυλακτήρες της κατασκευάζονται κατά 25% από ανακυκλωμένα υλικά. Η Mercedes πειραματίζεται επίσης με τη δημιουργία συνθετικού δέρματος και μονωτικών υλικών από παλιά ελαστικά, αλλά και με μια βάση κινητήρα από παλαιούς αερόσακους.

Στόχος είναι η εφαρμογή μιας «κυκλικής οικονομίας», όπου τα αυτοκίνητα του μέλλοντος θα κατασκευάζονται από υλικά παλαιότερων οχημάτων, περιορίζοντας την εξάρτηση από νέες πρώτες ύλες και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής. Και αν η απλή βίδα συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση, τότε ίσως όντως είναι η πιο έξυπνη τεχνολογία από όλες.

