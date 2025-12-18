Μελάνια: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ του Amazon με θέμα την πρώτη κυρία των ΗΠΑ

Το Amazon κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει την επόμενη χρονιά με θέμα τη Μελάνια Τραμπ. Η ταινία ακολουθεί την πρώτη κυρία στις 20 ημέρες πριν από την ορκωμοσία του 2025 και υπόσχεται «άνευ προηγουμένου πρόσβαση» σε «αποκλειστικό υλικό που καταγράφει κρίσιμες συναντήσεις, ιδιωτικές συνομιλίες και περιβάλλοντα που δεν έχουν βγει ξανά στο φως».

«Μάρτυρες ιστορίας εν τη γενέσει» είναι το σλόγκαν. Το φιλμ είναι επίσης ένα όχημα επιστροφής για τον σκηνοθέτη Μπρετ Ράτνερ, ο οποίος κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση από αρκετές γυναίκες το 2017. Ο σκηνοθέτης μετακόμισε στο Ισραήλ το 2023 και αυτοαποκαλούνταν «περήφανος Σιωνιστής» στο Instagram εκείνη την εποχή. Είναι γνωστό ότι είναι στενός φίλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το τρέιλερ παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ να τον βοηθά στην κάμερα. «Η κληρονομιά μου για την οποία είμαι πιο περήφανος θα είναι αυτή του ειρηνοποιού», λέει πριν εκείνη προσθέσει «ειρηνοποιός και ενοποιητής». «Όλοι θέλουν να μάθουν, οπότε ιδού», λέει η Μελάνια αργότερα στο βίντεο.

«Οι 20 ημέρες της ζωής μου, πριν από την ορκωμοσία του προέδρου των ΗΠΑ, αποτελούν μια σπάνια και καθοριστική στιγμή – μια στιγμή που δικαιολογεί σχολαστική φροντίδα, ακεραιότητα και ασυμβίβαστη δεξιοτεχνία», είπε στο Fox News , όπου το τρέιλερ κοινοποιήθηκε αποκλειστικά για πρώτη φορά. «Είμαι περήφανη που μοιράζομαι αυτή την πολύ συγκεκριμένη στιγμή της ζωής μου – 20 ημέρες έντονης μετάβασης και σχεδιασμού – με τους κινηματογραφόφιλους και τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο».

Η Amazon φέρεται να δαπάνησε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα του ντοκιμαντέρ, το οποίο η πρώτη κυρία είχε αρχικά σχεδιάσει τον Νοέμβριο του 2024, και θα κυκλοφορήσει επίσης μια τριμερή σειρά ντοκιμαντέρ που θα δείχνει τη ζωή της ταξιδεύοντας μεταξύ Νέας Υόρκης, Ουάσινγκτον και Παλμ Μπιτς.

Ο Ράτνερ πρόκειται επίσης να επαναφέρει το franchise του, Rush Hour, μετά την παρέμβαση του Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες, για τη χρηματοδότηση της τέταρτης ταινίας. Η ταινία θα διανεμηθεί από την Paramount, μια εταιρεία που αγοράστηκε πρόσφατα από την Skydance και υποστηρίζεται από τον Λάρι Έλισον, φίλο του Αμερικανού προέδρου.

Σε μια αποκαλυπτική είδηση ​​στους Los Angeles Times , έξι γυναίκες, ανάμεσά τους οι ηθοποιοί Nατάσα Χενστριτζ και Oλίβια Μαν, κατηγόρησαν τον Ράτνερ για σεξουαλική παρενόχληση. Η πρώτη ισχυρίστηκε ότι την ανάγκασε να του κάνει στοματικό σεξ, ενώ η Mαν ισχυρίστηκε ότι αυτοϊκανοποιήθηκε μπροστά της στο τρέιλερ του στα γυρίσματα της ταινίας After the Sunset. Ο Ράτνερ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς. Η ταινία «Μελάνια» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου.

