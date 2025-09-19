Μελάνια Τραμπ: Τα κρυφά μηνύματα πίσω από τις εμφανίσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τα κρυφά μηνύματα πίσω από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της Μελάνια Τραμπ κατά την επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο

Newsbomb

Μελάνια Τραμπ: Τα κρυφά μηνύματα πίσω από τις εμφανίσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ συζητήθηκε πολύ 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κατά τη διάρκεια της οκτάμηνης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, η παρουσία της συζύγου του Μελάνια σε επίσημες εκδηλώσεις ήταν σπάνια. Κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψή της στο Ηνωμένο Βασίλειο ωστόσο -μέσα σε μόλις 48 ώρες- η πρώτη κυρία των ΗΠΑ φωτογραφήθηκε με πέντε διαφορετικές εμφανίσεις, κάθε μία από τις οποίες προκάλεσε συζητήσεις και φανέρωσε μια προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική μόδας.

Η στρατηγική πίσω από τις εμφανίσεις της Μελάνια

Από τη στιγμή που ο Βασιλιάς Κάρολος προσκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για δεύτερη επίσημη επίσκεψη τον Φεβρουάριο, η Μελάνια σχεδίαζε τις ενδυματολογικές της επιλογές με εκληπτική ακρίβεια. Κάθε κομμάτι, από το κλασικό Burberry παλτό που επέλεξε κατά την άφιξή της, μέχρι το λαμπερό κίτρινο βραδινό φόρεμα που φόρεσε στο επίσημο δείπνο, ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας με τον προσωπικό της στυλίστα, τον σχεδιαστή Ερβέ Πιέρ.

dior.jpg

Αν και η διπλωματική πρωτοτυπία επιβάλλει συνήθως λιτές επιλογές, η Μελάνια επέλεξε να εκφράσει την προσωπικότητά της. Το μακρύ παλτό Burberry, με ρετρό ύφος από τη συλλογή του 2020 υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Ρικάρντο Τίσι, συνδυάστηκε με μαύρες δερμάτινες μπότες Christian Dior, μετατρέποντας το σε μια τολμηρή δήλωση μόδας.

Η επιρροή της γαλλικής υψηλής ραπτικής

Στη συνέχεια, κατά την άφιξή της στο κάστρο του Ουίνδσορ, η Μελάνια φόρεσε ένα κομψό σύνολο υψηλής ραπτικής από τη μεγάλη κυρία της ιταλικής μόδας, Maria Grazia Chiuri, πρώην σχεδιάστρια γυναικείων συλλογών Dior. Αν και πολλοί απέδωσαν την εμφάνιση στον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή JW Anderson, ήταν εμφανές ότι η Μελάνια προτίμησε το στυλ της προκατόχου του, που χαρακτηρίζεται από θηλυκές και καμπυλωτές γραμμές.

melania.jpg

Το σύνολο ήταν μια σύγχρονη εκδοχή του εμβληματικού κοστουμιού Bar του Christian Dior, ειδικά ραμμένο για εκείνη και αναμφίβολα με υψηλό κόστος. Το γκρι-ψυχρό χρώμα του συνδυάστηκε με ένα μοβ μάλλινο καπέλο του Stephen Jones, που κάλυπτε μεγάλο μέρος του προσώπου της, προστατεύοντάς την από τα αδιάκριτα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων. Δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγει ένα καπέλο με γείσο για να «κρυφτεί» κατά κάποιο τρόπο σε κοινή θέα, επιλέγοντας να απομονώσει το βλέμμα της.

Το τολμηρό κίτρινο φόρεμα

Το απόλυτο highlight της επίσκεψης όμως ήταν το φόρεμα που επέλεξε για το επίσημο δείπνο στο St George's Hall του Ουίνδσορ. Ένα έντονο κίτρινο off-the-shoulder φόρεμα από κρέπ, σχεδιασμένο από τον Αμερικανό Wes Gordon για τον οίκο Carolina Herrera, το οποίο συνδύασε με λιλά σατέν ζώνη και ένα ζευγάρι σμαραγδένια σκουλαρίκια.

Η επιλογή αυτή, ασυνήθιστη για τα βασιλικά πρωτόκολλα και την επίσημη βρετανική ατμόσφαιρα, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον κόσμο της μόδας. Ωστόσο, η Μελάνια φάνηκε να αγνοεί τις κριτικές, εκφράζοντας αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία, δείχνοντας πως λειτουργεί χωρίς να υπολογίζει τις απόψεις τρίτων.

Μελάνια Τραμπ

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, με το φόρεμα που συζητήθηκε πολύ

Pool PA

Με μια σειρά από εμφανίσεις που ξεχώρισαν, η Μελάνια κατάφερε να αφήσει μοναδικό στίγμα ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, συμπεριλαμβανομένης της νεαρής Πριγκίπισσας της Ουαλίας που αιχμαλώτισε το βλέμμα του συζύγου της. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την παρουσία της σε εκδηλώσεις όπως η ξενάγηση στο Queen Mary's Dolls' House και η συνάντηση με τους Προσκόπους στους κήπους Frogmore, όπου επέλεξε πιο λιτές αλλά κομψές ενδυματολογικές επιλογές από τον οίκο Ralph Lauren.

Η στάση της Μελάνια Τραμπ υπογραμμίζει πως η μόδα για εκείνη είναι μέσο έκφρασης προσωπικής ταυτότητας και δύναμης, ανεξάρτητα από τα διπλωματικά στερεότυπα ή τις τοπικές προτιμήσεις. Η επίσκεψη των Τραμπ στο Λονδίνο δεν ήταν μόνο μια ευκαιρία για το Ηνωμένο Βασίλειο να παρουσιάσει την πολιτιστική και βασιλική του κληρονομιά, αλλά και μια ευκαιρία για την πρώτη κυρία των ΗΠΑ να επιβεβαιώσει την αυτονομία της

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:12ΚΟΣΜΟΣ

Όργιο διαφθοράς στην Ουκρανία: Με 8 βίλες και διαμερίσματα στις ΗΠΑ ο πρώην υπουργός Άμυνας

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάξιμος Χαρακόπουλος: Η γαλάζια γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Γυναίκα οδηγός ταξί έπεσε θύμα επίθεσης από πελάτη - Την έδεσε με σχοινί και την εγκατέλειψε

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου: Ποια δρομολόγια εκτελούνται

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες – Γροθιές και… τραπέζια στον αέρα

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Ανείπωτος θρήνος στο τελευταίο αντίο στον εικονολήπτη του ΑΝΤ1, Γιώργο Παυλάκη - Εικόνες

12:36ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαστε όλοι Τζίμι Κίμελ»: Αμερικανοί παρουσιαστές σπεύδουν στο πλευρό του - «Να πάει στη Γάζα» απαντούν οι επικριτές του

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Δύο βαριά τραυματίες από έκρηξη σε επιχείρηση με χωματουργικά μηχανήματα

12:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον προκριματικό της Τζένγκο και το φιλικό του Ολυμπιακού

12:19LIFESTYLE

Ανδρέας Γεωργίου: «Μετά την γέννηση της κόρης μου, σέβομαι πολύ περισσότερο τις γυναίκες»

12:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Αλπερέν Σενγκούν διασκέδασε αλά ελληνικά σε ταβέρνα στο Μαρμάρι

12:12ΚΟΣΜΟΣ

20.000 άτομα εκκένωσαν το Βερολίνο λόγω «θανάσιμου κινδύνου» - Βρέθηκαν δύο βόμβες του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου

12:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μια ξεχωριστή εμπειρία μηχανοκίνητου αθλητισμού σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ στα Ιωάννινα

12:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη παραγωγή θεματικού πάρκου για την Αρχαία Ελλάδα σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια, έρχεται στη Θεσσαλονίκη

12:00ΑΠΟΨΕΙΣ

Λαγοκέφαλος και λιονταρόψαρο: Τα ξενικά είδη που αλλάζουν τις ελληνικές θάλασσες

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Κάνουμε πράξη τις πατριωτικές ελαφρύνσεις ενώ άλλοι μιλούν για πατριωτικούς φόρους και «πράσινα λεφτόδεντρα»

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Τα κρυφά μηνύματα πίσω από τις εμφανίσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο

11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός Αλέκος Ακριβάκης - Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η αεροπορική βάση Μπαγκράμ στο Αφγανιστάν πρέπει να επιστραφεί στον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών»

11:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Sword of Wisdom: Μια μαγευτική πνευματική εμπειρία για πρώτη φορά στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:34ΚΟΣΜΟΣ

Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μπλακ άουτ, διάλυση του ΝΑΤΟ και εισβολή της Κίνας στην Ταΐβαν - Οι 5 μέρες που θα αλλάξουν τον κόσμο

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες – Γροθιές και… τραπέζια στον αέρα

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Δύο βαριά τραυματίες από έκρηξη σε επιχείρηση με χωματουργικά μηχανήματα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Mαρίσσα Λαιμού: Η οικογένειά της θα κινηθεί νομικά κατά του βρετανικού ΕΣΥ - «Δεν νιώθω καλά, δεν έρχεται κανείς»

11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός Αλέκος Ακριβάκης - Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Συμπλοκή μεταξύ μαθητών σε σχολείο - Τραυματίστηκε 13χρονη στο πρόσωπο

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου: Ποια δρομολόγια εκτελούνται

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Σταματημένο το αυτοκίνητο της 64χρονης σε πράσινο φανάρι

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δοκιμασία για αγοράκι - Γιατροί έβγαλαν ζωντανό καβούρι από το αυτί του

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Σε διαθεσιμότητα στρατιωτικός γιατρός στη Λάρισα – «Δεν θέλω να ζήσει άλλη γυναίκα την κόλαση που πέρασα», λέει η καταγγέλλουσα

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Κάνουμε πράξη τις πατριωτικές ελαφρύνσεις ενώ άλλοι μιλούν για πατριωτικούς φόρους και «πράσινα λεφτόδεντρα»

12:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Αλπερέν Σενγκούν διασκέδασε αλά ελληνικά σε ταβέρνα στο Μαρμάρι

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Τα κρυφά μηνύματα πίσω από τις εμφανίσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι χρήστης ουσιών» λέει η οικογένειά του!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ