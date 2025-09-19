Μελάνια Τραμπ: Τα κρυφά μηνύματα πίσω από τις εμφανίσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο

Κατά τη διάρκεια της οκτάμηνης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, η παρουσία της συζύγου του Μελάνια σε επίσημες εκδηλώσεις ήταν σπάνια. Κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψή της στο Ηνωμένο Βασίλειο ωστόσο -μέσα σε μόλις 48 ώρες- η πρώτη κυρία των ΗΠΑ φωτογραφήθηκε με πέντε διαφορετικές εμφανίσεις, κάθε μία από τις οποίες προκάλεσε συζητήσεις και φανέρωσε μια προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική μόδας.

Η στρατηγική πίσω από τις εμφανίσεις της Μελάνια

Από τη στιγμή που ο Βασιλιάς Κάρολος προσκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για δεύτερη επίσημη επίσκεψη τον Φεβρουάριο, η Μελάνια σχεδίαζε τις ενδυματολογικές της επιλογές με εκληπτική ακρίβεια. Κάθε κομμάτι, από το κλασικό Burberry παλτό που επέλεξε κατά την άφιξή της, μέχρι το λαμπερό κίτρινο βραδινό φόρεμα που φόρεσε στο επίσημο δείπνο, ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας με τον προσωπικό της στυλίστα, τον σχεδιαστή Ερβέ Πιέρ.

Αν και η διπλωματική πρωτοτυπία επιβάλλει συνήθως λιτές επιλογές, η Μελάνια επέλεξε να εκφράσει την προσωπικότητά της. Το μακρύ παλτό Burberry, με ρετρό ύφος από τη συλλογή του 2020 υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Ρικάρντο Τίσι, συνδυάστηκε με μαύρες δερμάτινες μπότες Christian Dior, μετατρέποντας το σε μια τολμηρή δήλωση μόδας.

Η επιρροή της γαλλικής υψηλής ραπτικής

Στη συνέχεια, κατά την άφιξή της στο κάστρο του Ουίνδσορ, η Μελάνια φόρεσε ένα κομψό σύνολο υψηλής ραπτικής από τη μεγάλη κυρία της ιταλικής μόδας, Maria Grazia Chiuri, πρώην σχεδιάστρια γυναικείων συλλογών Dior. Αν και πολλοί απέδωσαν την εμφάνιση στον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή JW Anderson, ήταν εμφανές ότι η Μελάνια προτίμησε το στυλ της προκατόχου του, που χαρακτηρίζεται από θηλυκές και καμπυλωτές γραμμές.

Το σύνολο ήταν μια σύγχρονη εκδοχή του εμβληματικού κοστουμιού Bar του Christian Dior, ειδικά ραμμένο για εκείνη και αναμφίβολα με υψηλό κόστος. Το γκρι-ψυχρό χρώμα του συνδυάστηκε με ένα μοβ μάλλινο καπέλο του Stephen Jones, που κάλυπτε μεγάλο μέρος του προσώπου της, προστατεύοντάς την από τα αδιάκριτα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων. Δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγει ένα καπέλο με γείσο για να «κρυφτεί» κατά κάποιο τρόπο σε κοινή θέα, επιλέγοντας να απομονώσει το βλέμμα της.

Το τολμηρό κίτρινο φόρεμα

Το απόλυτο highlight της επίσκεψης όμως ήταν το φόρεμα που επέλεξε για το επίσημο δείπνο στο St George's Hall του Ουίνδσορ. Ένα έντονο κίτρινο off-the-shoulder φόρεμα από κρέπ, σχεδιασμένο από τον Αμερικανό Wes Gordon για τον οίκο Carolina Herrera, το οποίο συνδύασε με λιλά σατέν ζώνη και ένα ζευγάρι σμαραγδένια σκουλαρίκια.

Η επιλογή αυτή, ασυνήθιστη για τα βασιλικά πρωτόκολλα και την επίσημη βρετανική ατμόσφαιρα, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον κόσμο της μόδας. Ωστόσο, η Μελάνια φάνηκε να αγνοεί τις κριτικές, εκφράζοντας αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία, δείχνοντας πως λειτουργεί χωρίς να υπολογίζει τις απόψεις τρίτων.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, με το φόρεμα που συζητήθηκε πολύ Pool PA

Με μια σειρά από εμφανίσεις που ξεχώρισαν, η Μελάνια κατάφερε να αφήσει μοναδικό στίγμα ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, συμπεριλαμβανομένης της νεαρής Πριγκίπισσας της Ουαλίας που αιχμαλώτισε το βλέμμα του συζύγου της. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την παρουσία της σε εκδηλώσεις όπως η ξενάγηση στο Queen Mary's Dolls' House και η συνάντηση με τους Προσκόπους στους κήπους Frogmore, όπου επέλεξε πιο λιτές αλλά κομψές ενδυματολογικές επιλογές από τον οίκο Ralph Lauren.

Η στάση της Μελάνια Τραμπ υπογραμμίζει πως η μόδα για εκείνη είναι μέσο έκφρασης προσωπικής ταυτότητας και δύναμης, ανεξάρτητα από τα διπλωματικά στερεότυπα ή τις τοπικές προτιμήσεις. Η επίσκεψη των Τραμπ στο Λονδίνο δεν ήταν μόνο μια ευκαιρία για το Ηνωμένο Βασίλειο να παρουσιάσει την πολιτιστική και βασιλική του κληρονομιά, αλλά και μια ευκαιρία για την πρώτη κυρία των ΗΠΑ να επιβεβαιώσει την αυτονομία της

Διαβάστε επίσης