Η αλήθεια για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο του Ουίνδσορ

Η Μελάνια Τραμπ τράβηξε για μία ακόμη φορά όλα τα βλέμματα με το κίτρινο φόρεμα υπογραφής Carolina Herrera, που επέλεξε για το δείπνο στο Κάστρο του Ουίνσδορ.

Λίγο οι έξω ώμοι και λίγο η ζώνη που επέλεξε η ομάδα της Μελάνια Τραμπ προκάλεσαν αντιδράσεις για το αν τελικά έπρεπε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ να εμφανιστεί δίπλα στον Βασιλιά Κάρολο και δίπλα στη Βασίλισσα Καμίλα έτσι.

Αρκετοί άνθρωποι της μόδας έμοιαζαν να απορούν και με το μήκος του φορέματος (έφτανε έως το πάτωμα) όμως αυτό που συζητήθηκε περισσότερο ήταν το χρώμα, οι ώμοι και αναμφίβολα και η ζώνη. Βέβαια, κάποιοι υποστηρίζουν ότι το χρώμα συζητήθηκε από τις φωτογραφίες με φλας που τράβηξαν οι φωτογράφοι.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, με το φόρεμα που συζητήθηκε πολύ Pool PA

«Οι φωτογράφοι παίζουν πάντα με τον κορεσμό, τις καμπύλες και την αντίθεση στις φωτογραφίες τους και πιστεύω ότι το φόρεμά της τροποποιήθηκε για να φαίνεται λίγο πιο τολμηρό από ό,τι είναι στην πραγματικότητα», δήλωσε η στυλίστρια Λιζ Τάιτς, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη.

Η Τάιτς μάλιστα πρόσθεσε ότι το κίτρινο συχνά συνδέεται με την αισιοδοξία – σημειώνοντας ότι η Πριγκίπισσα της Ουαλίας φορούσε επίσης ένα χρυσό δαντελένιο φόρεμα με μακριά μανίκια, σχεδιασμένο από τη Phillipa Lepley, για το δείπνο.

«Ίσως έψαχνε κάτι χαρούμενο για αυτή την επίσκεψη», συμπλήρωσε η Τάις. Ωστόσο, ορισμένοι κριτικοί μόδας υποστήριξαν ότι το σύνολο της Μελάνια Τραμπ φαινόταν αρκετά αποσπασματικό και πολυάσχολο, με το έντονο κίτρινο φόρεμά της να συνδυάζεται με τη ζώνη σε χρώμα λεβάντας και τα σμαραγδένια σκουλαρίκια της.

Το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ συζητήθηκε πολύ Pool PA

«Το στυλ αποσπά την προσοχή με την προσθήκη μιας ροζ ζώνης και σμαραγδένιων σκουλαρικιών. Θα έπρεπε να κοιτάμε πρώτα αυτήν και μετά το φόρεμα», δήλωσε η στυλίστρια διασημοτήτων Samantha Brown, η οποία πρόσθεσε ότι το φόρεμα με τους έξω ώμους ήταν μια τολμηρή επιλογή για το δείπνο.

Πάντως, ένας χρήστης του X έγραψε «το φόρεμα της Μελάνια - δεν με εντυπωσίασε», με έναν δεύτερο να αναρωτιέται: «Μελάνια, τι συμβαίνει; Τι γίνεται;». «Ω, Θεέ μου. Το φόρεμα της Μελάνια είναι φρικτό! Μοιάζει με ένα γιγάντιο πασχαλινό αυγό ή κάτι τέτοιο με αυτό το καναρινί κίτρινο και τη μοβ ζώνη» έγραψε ένας τρίτος σε πιο έντονους τόνους.

«Γιατί η Μελάνια ντύθηκε σαν μπανάνα;» ρώτησε άλλος σχολιαστής ενώ σε άλλο σχόλιο έγραψαν «η Κέιτ είναι υπέροχη, η Μελάνια είναι γελοία».

Άλλοι ωστόσο ήταν λιγότερο σκληροί αρκούμενοι στο ότι το φόρεμα της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ ήταν «πολύ απλό» για την περίσταση. «Στην πραγματικότητα, μου αρέσει το φόρεμα της Μελάνια, αλλά δεν είναι πολύ απλό για ένα επίσημο δείπνο;», «αγαπώ τη Μελάνια, αλλά αυτό το φόρεμα είναι φρικτό πάνω της και ακατάλληλα απλό για ένα επίσημο δείπνο» ήταν ορισμένα από τα σχόλια αυτά.