ΗΠΑ: 8ετής κάθειρξη στον πρώην διευθυντή του νεκροτομείου του Χάρβαρντ για εμπόριο οργάνων

Ο πρώην διευθυντής του νεκροτομείου της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ στη Βοστώνη καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκισης για κλοπή και πώληση μελών του σώματος «σαν να ήταν στολίδια». Οι αρχές δήλωσαν ότι ο Σέντρικ Λοτζ βρισκόταν στο επίκεντρο ενός μακάβριου σχεδίου στο οποίο έστελνε εγκεφάλους, δέρματα, χέρια και πρόσωπα σε αγοραστές στην Πενσυλβάνια και αλλού, όταν τα πτώματα που δωρίζονταν στο Χάρβαρντ δεν χρειάζονταν πλέον για έρευνα.

Η σύζυγός του, Ντενίζ Λοτζ, καταδικάστηκε σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο φυλάκιση επειδή τον βοήθησε. Το ζεύγος εμφανίστηκε την Τρίτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Γουίλιαμσπορτ της Πενσυλβάνια. Σε μία περίπτωση, ο Λοτζ παρείχε δέρμα σε έναν αγοραστή, ώστε να μπορεί να υποστεί βυρσοδεψία και να δέσει σε ένα βιβλίο, μια «βαθιά τρομακτική πραγματικότητα», δήλωσε η βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ Άλισαν Μάρτιν σε δικαστικό έγγραφο.

«Σε μια άλλη περίπτωση, ο Σέντρικ και η Ντενίζ Λοτζ πούλησαν το πρόσωπο ενός άνδρα, ίσως για να το φυλάξουν σε ένα ράφι, ίσως για να το χρησιμοποιήσουν για κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό», είπε η Μάρτιν. Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στη δίκη, ο 58χρονος Λοτζ, από το Goffstown του New Hampshire, αντιμετώπιζε τα μέλη «αγαπημένων ανθρώπινων όντων σαν να ήταν στολίδια που θα πωλούνταν με σκοπό το κέρδος» και εισέπραξε χιλιάδες δολάρια, από το 2018 έως τον Μάρτιο του 2020.

O Σέντρικ Λοτζ

Αφού το Χάρβαρντ ολοκληρώσει τη χρήση ενός σώματος που οι συγγενείς έχουν δωρίσει για έρευνα ή διδασκαλία, το σώμα συνήθως επιστρέφεται στην οικογένεια ή αποτεφρώνεται. Ο Λοτζ παραδέχτηκε ότι αφαίρεσε μέλη του σώματος πριν από την αποτέφρωση.

Ο Λοτζ, ο οποίος ήταν διευθυντής νεκροτομείου για 28 χρόνια, εξέφρασε τη λύπη του στο δικαστήριο. Ο συνήγορος υπεράσπισης Πάτρικ Κέισι δήλωσε ότι οι πράξεις του ήταν «σκανδαλώδεις». «Αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της συμπεριφοράς του και τη βλάβη που έχουν προκαλέσει οι πράξεις του τόσο στους αποθανόντες των οποίων τα σώματα υποβάθμισε άσπλαχνα όσο και στις θλιμμένες οικογένειές τους», δήλωσε ο Κέισι σε δικόγραφο που κατέθεσε στο δικαστήριο.

Το Χάρβαρντ ανέστειλε τη δωρεά σωμάτων για πέντε μήνες το 2023, όταν απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι τουλάχιστον έξι άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός υπαλλήλου σε κρεματόριο στο Αρκάνσας, έχουν δηλώσει ένοχοι στην έρευνα για εμπορία μελών σώματος.